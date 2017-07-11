Видео победного гола форварда "Астаны" Твумаси в матче Лиги чемпионов со "Спартаком"

Ганец не праздновал этот мяч.
Вчера 23:56
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Патрик Твумаси. Фото пресс-службы "Астаны"
Футболисты "Астаны" стартовали с гостевой победы над латвийским "Спартаком" в Лиге чемпионов сезона 2017/18, передает корреспондент Vesti.kz.
Первая игра второго раунда квалификации прошла сегодня, 12 июля, на стадионе "Слока" в Юрмале и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Автором победного гола на 73-й минуте стал форвард "Астаны" Патрик Твумаси, отличившийся ударом со штрафного. При этом ганец не праздновал этот мяч в знак уважения к "Спартаку", из которого и перешел в казахстанский клуб в 2013 году.
Первая игра второго раунда квалификации прошла сегодня, 12 июля, на стадионе "Слока" в Юрмале и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Автором победного гола на 73-й минуте стал форвард "Астаны" Патрик Твумаси, отличившийся ударом со штрафного. При этом ганец не праздновал этот мяч в знак уважения к "Спартаку", из которого и перешел в казахстанский клуб в 2013 году.