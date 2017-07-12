"Астана" в случае прохода "Спартака" встретится с победителем пары "Легия" - "Мариехамн"

Казахстанский клуб победил латвийский в первом матче.
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Фото с официального сайта "Астаны"
Футболисты "Астаны" узнали возможного соперника по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Им станет победитель противостояния между финским клубом "Мариехамн" и польской "Легией". В первом матче на поле соперника крупную победу одержала "Легия" (3:0), которая в прошлом сезоне участвовала в групповом раунде.
Во втором раунде соперником "Астаны" является латвийский "Спартак". В первом матче в Юрмале победил казахстанский клуб (1:0), а ответная игра пройдет 18 июля.
Первые матчи третьего раунда квалификации ЛЧ пройдут 25/26 июля, ответные - 1/2 августа
Им станет победитель противостояния между финским клубом "Мариехамн" и польской "Легией". В первом матче на поле соперника крупную победу одержала "Легия" (3:0), которая в прошлом сезоне участвовала в групповом раунде.
Во втором раунде соперником "Астаны" является латвийский "Спартак". В первом матче в Юрмале победил казахстанский клуб (1:0), а ответная игра пройдет 18 июля.
Первые матчи третьего раунда квалификации ЛЧ пройдут 25/26 июля, ответные - 1/2 августа