"Астана" в случае прохода "Спартака" встретится с победителем пары "Легия" - "Мариехамн"

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Результаты
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 1:3
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:6
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 1:0
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Кайрат Скендербеу 1:1
Работнички Динамо Мн 1:1
Альтах Динамо Бр 1:1
Лиепая Судува 0:2
Габала Ягеллония 1:1
Астра Дж Зира 3:1
Норчепинг Тракай 2:1
Хайдук Левски 1:0
Абердин Широки Бриег 1:1
Ференцварош Митьюлланд 2:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Кайрат М (мол) БН Каскелен 1:1
Базель Атлетик 3:2
Валенсия Спортинг Л 0:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Конта Халеп 2:1
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
Континен, Пирс Кубот, Мело 2:3
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 2:0
Мектич, Скугор Марач, Павич 2:3
Уильямс Конта 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Баньис Недовесов 2:0
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 3:1
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 2:6
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 16:00
Астана (мол) Алтай УК 0:1
Кайсар (мол) Тобол (мол) 0:1
Актобе (мол) Акжайык (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7 19:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Хайдук Левски 1:0
Абердин Широки Бриег 1:1
Ференцварош Митьюлланд 2:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 0:3
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 00:30
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 2:6
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 3:1
Казахстан Германия 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Куэрри Чилич 18:15
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:15
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 19:30
Федерер Бердых 20:00
Континен, Уотсон Соарес, Веснина 21:00
Маррей, Хингис Демолинер, Мартинес-Санчес 21:00
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 16:00
Кайсар (мол) Тобол (мол) 0:1
Актобе (мол) Акжайык (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7 19:30
Иртыш (мол) Тараз (мол) 17:00
Ордабасы (мол) Рузаевка 17:30
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 18:00
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Рузаевка Ордабасы (мол)
Тараз (мол) Иртыш (мол)
Тобол (мол) Кайсар (мол)
Акжайык (мол) Актобе (мол)
Шахтер (мол) Кайрат М (мол)
СДЮШОР №7 Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Динамо Мн Работнички 21:00
Судува Лиепая 22:00
Динамо Бр Альтах 23:00
Фола Интер Бк 23:30
Скендербеу Кайрат 23:55
Црвена Звезда Иртыш 00:30
Видеотон Нымме Калью 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 00:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Групповая гонка. Этап 19. Эмбрюн - Салон-де-Прованс (222.5 km) 16:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Германия 1:1
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Колумбия Польша 13:00
Южная Корея Казахстан 16:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Куэрри Чилич 18:15
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:15
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 19:30
Федерер Бердых 20:00
Континен, Уотсон Соарес, Веснина 21:00
Маррей, Хингис Демолинер, Мартинес-Санчес 21:00
Кубот, Мело Марач, Павич 18:00
Мугуруса-Бланко Уильямс 19:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Группы. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
25 км. Открытая вода. Финалы 12:30
25 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 12:30
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау 17:00
Темиртау Астана
Номад Арлан 17:30
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
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"Астана" в случае прохода "Спартака" встретится с победителем пары "Легия" - "Мариехамн"

Казахстанский клуб победил латвийский в первом матче.

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16 Комментариев
Фото с официального сайта "Астаны"
Фото с официального сайта "Астаны"
Футболисты "Астаны" узнали возможного соперника по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Им станет победитель противостояния между финским клубом "Мариехамн" и польской "Легией". В первом матче на поле соперника крупную победу одержала "Легия" (3:0), которая в прошлом сезоне участвовала в групповом раунде. 

Во втором раунде соперником "Астаны" является латвийский "Спартак". В первом матче в Юрмале победил казахстанский клуб (1:0), а ответная игра пройдет 18 июля. 

Первые матчи третьего раунда квалификации ЛЧ пройдут 25/26 июля, ответные - 1/2 августа
  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
Айсултан Сегодня 16:18
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 225
Легия серьезный соперник! Удачи!
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*09|KeRei^KRG|09* Сегодня 16:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 146
Ясно что следующим соперником Астаны будет Легия из Польши. Врят ли Мариехамн забьет 3 гола в гостях и при этом сохранит не прикосновенности свои ворота. Дааа... Не легкая команда будет у нас... Желаем только УДАЧИ! АЛҒА!
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Азамат Жоламан Сегодня 16:24
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 550
Проходимая команда (Легия) для Астаны! Удачи!
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Фанат Сегодня 16:35
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1914
Достойный соперник,но играть и пройти МОЖНО !!!!
Ответить 0
 
Каппас Жакупов Сегодня 16:35
Статус: МСМК
Рейтинг: 866
100 процентов Астана пройдёт поляков. Мы обязаны в этом году играть играть в группе, ведь через год 20 лет нашей молодой и любимой столице. Только к победам!!!
Ответить 0
 
Иван Голубев Сегодня 16:53
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Каппас Жакупов,Скорее всего вылетит Астана
Ответить -3
 
Sake Qazaq Сегодня 16:44
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Жығылсаң нардан жығыл демекші, ең мықты қарсылас келіпті. Нешауа, алға Астана !
Ответить 0
 
MADIYAR ISMAILOV Сегодня 17:05
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
Сейчас Астана и Легия команды одного уровня поэтому фоворита нет. Легия команда стабильная которая постоянно играет в еарокубках Астане удачи... верим
Ответить 0
 
НУРСУЛТАН НУРСУЛТАН Сегодня 17:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Астана должна поставить на место высокомерных ляхов
Ответить 0
 
tuskam4 k Сегодня 17:09
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Интересный соперник. Не просто будет но в лиге чемпионов простых соперников мало. Вот сравним уровень польского футбола и казахского
Ответить 0
 
НУРСУЛТАН НУРСУЛТАН Сегодня 17:12
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Польские клубы мешки, ихний клуб не помню названия в прошлом году влетел дортмундской Борусий 6-0
Ответить -1
 
123 Сегодня 17:14
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1846
Самые сложные были Копенгаген и Селтик
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Сегодня 17:35
Статус: Профи
Рейтинг: 330
Нормально, но чуть тревожно.
Ответить 0
 
prymypyl Сегодня 17:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1808
Тоже не подарок в принципе вполне спокойно можно пройти легию.
Ответить 0
 
prymypyl Сегодня 17:43
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1808
Легия атакующая команда идет вперёд большими силами.Что на руку Астане игра на контр-атаках и от обороны конек столичной команды.
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NuLL Сегодня 18:07
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2268
Астананын ойвншвлары намысшыл, Казахстанын намысын бермид! Кайратка намыс жетиспид бари акша ушин ган ойнап жур
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