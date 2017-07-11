Победа "Астаны" в Лиге чемпионов приблизила Казахстан к ТОП-5 стран рейтинга еврокубкового сезона

До этого Казахстан занимал десятую строчку в рейтинге.
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Победа столичной "Астаны" в стартовом матче Лиги чемпионов приблизила Казахстан к ТОП-5 стран рейтинга еврокубкового сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты "Астаны" в первом матче второго квалификационного раунда турнира в Юрмале обыграли местный "Спартак" со счетом 1:0. Автором единственного мяча, забитого на 73-й минуте, стал Патрик Твумаси, отличившийся красивым ударом со штрафного. Видео гола можно посмотреть здесь.
Благодаря этой победе в активе Казахстана в нынешнем еврокубковом сезоне стало 1,375 баллов, что позволило подняться с десятого на шестое место. Лидирует в рейтинге Англия - 2,285 очков. На второй строчке располагается Лихтенштейн - 2,000, а третью делят Испания и Германия - 1,714. Пятое место в данном рейтинге занимает Азербайджан - 1,500.
Напомним, что сегодня, 13 июля, алматинский "Кайрат" и павлодарский "Иртыш" проведут первые матчи во втором раунде квалификации Лиги Европы. "Кайрат" сыграет с албанским "Скендербеу", а "Иртыш" - с сербской "Црвеной Звездой".