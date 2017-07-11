Гол со штрафного принес "Астане" победу над "Спартаком" в стартовом матче Лиги чемпионов

Ответный матч пройдет в столице Казахстане.
Вчера 23:53
Фото пресс-службы "Астаны"
Лига Чемпионов УЕФАФутболисты "Астаны" стартовали с гостевой победы над латвийским "Спартаком" в Лиге чемпионов сезона 2017/18, передает корреспондент Vesti.kz.
Квалификационный раунд 2
Спартак Юр - Астана 0:1
Голы: Твумаси, 73 (0:1)
Квалификационный раунд 2
Спартак Юр - Астана 0:1
Голы: Твумаси, 73 (0:1)
Первая игра второго раунда квалификации прошла сегодня, 12 июля, на стадионе "Слока" в Юрмале и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
В первом тайме подавляющим преимуществом владели футболисты "Астаны", которые нанесли 13 ударов по воротам соперника. А вот "Спартаку" ни разу не удалось потревожить голкипера Александра Мокина. Несмотря на это, на перерыв команды уходили при счете 0:0.
Во втором тайме ситуация на поле выравнялась и преимущество "Астаны" перестало быть таким явным. Вырвать же победу казахстанский клуб смог на 73-й минуте, а автором гола стал Патрик Твумаси, отличившийся красивым ударом со штрафного. При этом ганский форвард не праздновал гол в знак уважения к "Спартаку", за который играл до перехода в "Астану" в 2013 году.
Ответный матч между "Астаной" и "Спартаком" пройдет 19 июля на "Астана Арене" в столице Казахстана.
Стоит отметить, что "Астана" представляет Казахстан в Лиге чемпионов в третий раз подряд. В сезоне 2015/16 столичный клуб дошел до группового раунда, а в прошлом году проиграл в третьем круге квалификации шотландскому "Селтику". А вот "Спартак" является дебютантом Лиги чемпионов, и матч против "Астаны" стал для юрмальского клуба первым в турнире.