Гол со штрафного принес "Астане" победу над "Спартаком" в стартовом матче Лиги чемпионов

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Континен, Пирс Кубот, Мело 18:00
Мектич, Скугор Марач, Павич 18:00
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Уильямс Конта 19:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 15:00
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Континен, Пирс Кубот, Мело 18:00
Мектич, Скугор Марач, Павич 18:00
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Уильямс Конта 19:30
Куэрри Чилич 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 15:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
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Гол со штрафного принес "Астане" победу над "Спартаком" в стартовом матче Лиги чемпионов

Ответный матч пройдет в столице Казахстане.

17 Комментариев
Фото пресс-службы "Астаны"
Фото пресс-службы "Астаны"
Лига Чемпионов УЕФА
Квалификационный раунд 2
Спартак Юр - Астана 0:1

Голы: Твумаси, 73 (0:1)
Футболисты "Астаны" стартовали с гостевой победы над латвийским "Спартаком" в Лиге чемпионов сезона 2017/18, передает корреспондент Vesti.kz.

Первая игра второго раунда квалификации прошла сегодня, 12 июля, на стадионе "Слока" в Юрмале и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь

В первом тайме подавляющим преимуществом владели футболисты "Астаны", которые нанесли 13 ударов по воротам соперника. А вот "Спартаку" ни разу не удалось потревожить голкипера Александра Мокина. Несмотря на это, на перерыв команды уходили при счете 0:0. 

Во втором тайме ситуация на поле выравнялась и преимущество "Астаны" перестало быть таким явным. Вырвать же победу казахстанский клуб смог на 73-й минуте, а автором гола стал Патрик Твумаси, отличившийся красивым ударом со штрафного. При этом ганский форвард не праздновал гол в знак уважения к "Спартаку", за который играл до перехода в "Астану" в 2013 году. 

Ответный матч между "Астаной" и "Спартаком" пройдет 19 июля на "Астана Арене" в столице Казахстана. 

Стоит отметить, что "Астана" представляет Казахстан в Лиге чемпионов в третий раз подряд. В сезоне 2015/16 столичный клуб дошел до группового раунда, а в прошлом году проиграл в третьем круге квалификации шотландскому "Селтику". А вот "Спартак" является дебютантом Лиги чемпионов, и матч против "Астаны" стал для юрмальского клуба первым в турнире. 
  Комментариев: 17
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Комментарии

 
 
AsanKoke Вчера 23:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1040
С победой!!
Ответить 2
 
Fankz Вчера 23:55
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5231
Победа есть победа. Поздравления
Ответить 1
 
тигр котовский Вчера 23:55
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Твумка сделал гол
Ответить 2
 
Arsen Abilgazyuly Вчера 23:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 149
Алға Астана!!!
Ответить 1
 
Олжас Рахим Вчера 23:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 138
Букмекеры оказались правы, Астана 0-1
Ответить 1
 
Алтай Калимов Вчера 23:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1561
Тяжелая победа! Очки есть победа есть, дома думаю в одну колитку закатают им! Жаль, думал что будет более 2х голов с таким соперником!
Ответить 1
 
Жанибек Сариев Вчера 23:59
Статус: Профи
Рейтинг: 409
Спартак Юрмала очень слабы команда
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Сегодня 00:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 280
Так как я и буки предпологали)
Ответить 1
 
Фанат Сегодня 00:03
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1864
Всех с ПОБЕДОЙ !!!
Ответить 1
 
Сергей Варчук Сегодня 00:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 965
Патрик зарешал... Есть победа, и очки в копилочку!
Ответить 2
 
Стратег Сегодня 00:04
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 550
Спартак это уровень нашей первой лиги просто играла с Астаной как в кпл играют с Кайратом.
Ответить 1
 
Фанат Сегодня 00:05
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1864
Победа она и в африке победа,так еще на выезде !!!Очки в копилку страны !!!
Ответить 2
 
AsanKoke Сегодня 00:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1040
Команда очень слабая. Были моменты в первом тайме, но подвела реализация. Спартак слабая и проходимая команда.
Ответить 1
 
Рауан Еркебаев Сегодня 00:05
Статус: МСМК
Рейтинг: 985
В Прибалтике клубный футбол умер ,даже странно что нац.сборные этих стран хоть как то дают бой ,у Астаны комб.футбол вообще не шла только за счет инд.качеств некоторых игроков решили исход этого матча ,Спартакс,Атлантас до чего же слабые команды которые даже по воротам бьют по праздникам
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Руслан Сегодня 00:06
Статус: Дублёр
Рейтинг: 150
С победой Астана.!!!!!!
Ответить 1
 
Balg Сегодня 00:16
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 621
С победой Астана!Эти две "тамады" сильно раздражали всю игру своей бестолковой болтовней не в тему,любители пословиц,острословы тоже мне!Они не футбольные комментаторы,ничего же непонимают в игре,как они готовились? Ну о игре это сплошной волейбол,играют только выбиваниями,комбинации нет,пасы 70% неточные все время!Ну и все таки нормальный стадион и нормальное поле улучшают картину игры!А здесь они как будто в "футбол ленде" играли по Зорге!Шомко как всегда бежит по флангу и простреливает в никуда,очень неинтересная игра.Нахапали горчичников! Игра Иртыша с Дунавом в Павлодаре не такой убогой выглядела! И все таки через ЛЧ легче проходить квалификацию.
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Mansur Nurmukhambetov Сегодня 00:24
Статус: Профи
Рейтинг: 488
Balg,аааа короче кайрат смотри))) Иртыш и Астана не для тебя играют.
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