"Автобус" назвали единственным шансом "Спартака" во встрече с "Астаной" в Лиге чемпионов

Первый матч команд состоится 12 июля в Латвии.
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Фото с сайта ФК "Астана"
Журналист латвийского сайта Sportacentrs.com Карлис Юстович в беседе с корреспондентом Vesti.kz дал свой прогноз на предстоящее противостояние второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Астаной" и юрмальским "Спартаком".
"Это неплохой жребий для нашей команды. Хотя "Астана", учитывая ее опыт в прошлых турнирах еврокубков, тоже не подарок. В данном случае обмен домашними матчами в нашу пользу. Если "Спартаку" удастся победить или отстоять "сухую" ничью в первом матче, то это будет хорошим результатом. Во втором матче латвийская команда сможет поставить "автобус" перед своей штрафной и постараться удержать приемлемый результат.
Тем не менее "Спартак" в этом сезоне демонстрирует добротный атакующий футбол. Это единственный латвийский клуб, способный поддержать хорошую атакующую игру против команды такого высокого уровня, как "Астана".
Главным козырем "Спартака" может стать голкипер Евгенис Неругалс. От его действий будет зависеть многое. У нас есть компактная защита и быстрые игроки: Евгений Казачок, Эдгар Варданянс, Эдгар Гаурач, Дмитрий Платонов и Владислав Козлов, способные убежать в контратаку.
Главная проблема команды заключается в том, что последний конкурентный матч состоялся 22 июня против "Лиепаи". Еще один товарищеский матч против АПОЭЛа был проведен 29 июня. На этом все. Полное отсутствие игровой практики.
Учитывая все эти моменты, я назову фаворитом "Астану". На мой взгляд, шансы команд 70 на 30 в пользу казахстанского клуба", - отметил Юстович.
Ранее главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов отметил, что "Спартак" может доставить неприятности. В свою очередь член исполкома ФФК и исполняющий обязанности директора "Шахтера" Олжас Абраев заявил, что "Астана", как и другие казахстанские клубы, обязана проходить дальше в еврокубках.
Отметим, что "Астана" и "Спартак" договорились об обмене домашними матчами. Первая игра между ними пройдет 12 июля в Юрмале, а ответный поединок - 18 июля в столице Казахстана.
Забьет ли Твумаси бывшей команде? Что нужно знать о сопернике "Астаны" в Лиге чемпионов
"Это неплохой жребий для нашей команды. Хотя "Астана", учитывая ее опыт в прошлых турнирах еврокубков, тоже не подарок. В данном случае обмен домашними матчами в нашу пользу. Если "Спартаку" удастся победить или отстоять "сухую" ничью в первом матче, то это будет хорошим результатом. Во втором матче латвийская команда сможет поставить "автобус" перед своей штрафной и постараться удержать приемлемый результат.
Тем не менее "Спартак" в этом сезоне демонстрирует добротный атакующий футбол. Это единственный латвийский клуб, способный поддержать хорошую атакующую игру против команды такого высокого уровня, как "Астана".
Главным козырем "Спартака" может стать голкипер Евгенис Неругалс. От его действий будет зависеть многое. У нас есть компактная защита и быстрые игроки: Евгений Казачок, Эдгар Варданянс, Эдгар Гаурач, Дмитрий Платонов и Владислав Козлов, способные убежать в контратаку.
Главная проблема команды заключается в том, что последний конкурентный матч состоялся 22 июня против "Лиепаи". Еще один товарищеский матч против АПОЭЛа был проведен 29 июня. На этом все. Полное отсутствие игровой практики.
Учитывая все эти моменты, я назову фаворитом "Астану". На мой взгляд, шансы команд 70 на 30 в пользу казахстанского клуба", - отметил Юстович.
Ранее главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов отметил, что "Спартак" может доставить неприятности. В свою очередь член исполкома ФФК и исполняющий обязанности директора "Шахтера" Олжас Абраев заявил, что "Астана", как и другие казахстанские клубы, обязана проходить дальше в еврокубках.
Отметим, что "Астана" и "Спартак" договорились об обмене домашними матчами. Первая игра между ними пройдет 12 июля в Юрмале, а ответный поединок - 18 июля в столице Казахстана.
Забьет ли Твумаси бывшей команде? Что нужно знать о сопернике "Астаны" в Лиге чемпионов