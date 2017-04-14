Рамос рекомендовал Пике пересмотреть игру с ПСЖ после реакции на судейство в матче "Реал" - "Бавария"

Защитник "Барселоны" опубликовал твит с многоточием после победного гола мадридцев.
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Фото: Getty Images
Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался в адрес своего коллеги по амплуа Жерара Пике из "Барселоны" по поводу его реакции на судейство в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским клубом и мюнхенской "Баварии".
Пике после победного гола "Реала" (4:2, по сумме двух матчей - 6:3) опубликовал твит, состоящий только из многоточия. Таким образом он, вероятнее всего, прокомментировал судейство в игре: во втором тайме с поля был удален полузащитник мюнхенцев Артуро Видаль, а в дополнительное время судьи засчитали гол Криштиану Роналду, забитый из офсайда.
"Реакция Пике? Пусть он пересмотрит матч с ПСЖ. Может быть, он изменит мнение об арбитрах. Давайте дождемся ответного матча "Барселоны" и посмотрим, что случится с "Ювентусом". А так - я не против внедрения видеотехнологий.
Еще рано говорить о финале - мы только вышли в полуфинал, но понятно, что мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мы очень рады, что выбили "Баварию", одного из главных конкурентов.
100 матчей в Лиге чемпионов - красивая цифра. Надеюсь, буду играть за "Реал" еще много лет, до тех пор, пока буду получать удовольствие от футбола", - цитирует Рамоса Sports.ru со ссылкой на Marca.com.
Напомним, "Барселона" вышла в четвертьфинал, обыграв по сумме двух матчей ПСЖ. Причем в первой игре каталонцы уступили со счетом 0:4, а в ответной победили - 6:1. При этом судейство во втором матче также вызвало немало споров.
Что касается противостояния с "Ювентусом", то в первой игре "Барселона" уступила - 0:3. Ответная игра пройдет в ночь с 19 на 20 апреля в Испании.
Пике после победного гола "Реала" (4:2, по сумме двух матчей - 6:3) опубликовал твит, состоящий только из многоточия. Таким образом он, вероятнее всего, прокомментировал судейство в игре: во втором тайме с поля был удален полузащитник мюнхенцев Артуро Видаль, а в дополнительное время судьи засчитали гол Криштиану Роналду, забитый из офсайда.
"Реакция Пике? Пусть он пересмотрит матч с ПСЖ. Может быть, он изменит мнение об арбитрах. Давайте дождемся ответного матча "Барселоны" и посмотрим, что случится с "Ювентусом". А так - я не против внедрения видеотехнологий.
Еще рано говорить о финале - мы только вышли в полуфинал, но понятно, что мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мы очень рады, что выбили "Баварию", одного из главных конкурентов.
100 матчей в Лиге чемпионов - красивая цифра. Надеюсь, буду играть за "Реал" еще много лет, до тех пор, пока буду получать удовольствие от футбола", - цитирует Рамоса Sports.ru со ссылкой на Marca.com.
Напомним, "Барселона" вышла в четвертьфинал, обыграв по сумме двух матчей ПСЖ. Причем в первой игре каталонцы уступили со счетом 0:4, а в ответной победили - 6:1. При этом судейство во втором матче также вызвало немало споров.
Что касается противостояния с "Ювентусом", то в первой игре "Барселона" уступила - 0:3. Ответная игра пройдет в ночь с 19 на 20 апреля в Испании.