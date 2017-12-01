Болельщики "Йокерита" освистали и забросали бутылками арбитров матча КХЛ против СКА

Первая в истории лиги игра под открытым небом установила рекорд посещаемости.
Сегодня 01:33
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Фото с сайта ХК "Йокерит"
Болельщики хельсинкского "Йокерита" освистали арбитров, работавших на матче чемпионата КХЛ против санкт-петербургского СКА, а также бросили в них несколько бутылок после окончания игры. Об этом сообщает "Р-Спорт".
Первый в истории КХЛ матч под открытым небом состоялся в субботу, 2 декабря, в Хельсинки и завершился со счетом 4:3 в пользу СКА. В составе победителей шайбы забросили Илья Ковальчук (9-я минута), Ярно Коскиранта (17), Вадим Шипачев (37) и Сергей Калинин (49). У "Йокерита" отличились Хенри Иконен (11), Томми Хухтала (27) и Никлас Йенсен (56).
Обязанности главных судей в этой игре исполняли Юрий Оскирко и Алексей Белов, линейными арбитрами матча были Яков Палей и Глеб Лазарев.
Матч в Кайсаниеми, где специально к этой встрече были возведены трибуны, рассчитанные на 18 тысяч зрителей, побил рекорд посещаемости в КХЛ - за игрой СКА и "Йокерита" наблюдали 17 645 болельщиков.
СКА одержал восьмую победу подряд и в следующем матче сыграет 4 декабря на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком", а "Йокерит" днем позже сыграет на выезде с череповецкой "Северсталью".
Первый в истории КХЛ матч под открытым небом состоялся в субботу, 2 декабря, в Хельсинки и завершился со счетом 4:3 в пользу СКА. В составе победителей шайбы забросили Илья Ковальчук (9-я минута), Ярно Коскиранта (17), Вадим Шипачев (37) и Сергей Калинин (49). У "Йокерита" отличились Хенри Иконен (11), Томми Хухтала (27) и Никлас Йенсен (56).
Обязанности главных судей в этой игре исполняли Юрий Оскирко и Алексей Белов, линейными арбитрами матча были Яков Палей и Глеб Лазарев.
Матч в Кайсаниеми, где специально к этой встрече были возведены трибуны, рассчитанные на 18 тысяч зрителей, побил рекорд посещаемости в КХЛ - за игрой СКА и "Йокерита" наблюдали 17 645 болельщиков.
СКА одержал восьмую победу подряд и в следующем матче сыграет 4 декабря на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком", а "Йокерит" днем позже сыграет на выезде с череповецкой "Северсталью".
Как-то так после игры Йокерит - СКА pic.twitter.com/k9YqmgE6ge— Семён Галькевич (@galkevich32) 2 декабря 2017 г.