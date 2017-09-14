Нападающий "Барыса" Пушкарев прокомментировал свою драку, травму судьи и поражение от "Сибири"

Взять реванш у соперника астанинский клуб может уже в следующем матче.
Вчера 22:41
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Нападающий "Барыса" Константин Пушкарев после поражения на домашнем льду новосибирской "Сибири" в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал потасовку с Максимом Игнатовичем, а также поделился причинами поражения на старте серии от российского клуба.
- Допустили две ошибки - пропустили два гола, - подытожил матч форвард.
- Показалось, что "Сибирь" играла слишком жестко. Тот же момент с Игнатовичем. Что там произошло?
- Я оборонялся.
- Показалось, что это было не так.
- Да? Но c моей точки зрения, это игровой момент. Борьба в углу, силовой прием - ничего в этом аномального нет.
- "Барыс" сумел заставить говорить о себе Лигу. Шесть побед на старте сезона. Но показалось, что команда сегодня тяжеловата играла - усталость накопилась?
- В других матчах мы вели с преимуществом в счете. Всегда так легче играть. А сегодня весь матч была равная борьба. Поэтому обе команды старались сыграть строго от обороны. У "Сибири" всегда хорошо действует вратарь. Сегодня, можно сказать, он нас переиграл.
- Одним из интересных моментов старта сезона стала победа за 56 секунд. И Вы были непосредственным участником события.
- Хорошо, что ребята не бросили играть. Старались сравнять счет. Но сегодня мы тоже старались, но немного не получилось. Но ничего страшного нет. Сезон длинный. Впереди еще много тяжелых матчей. Надо оставить этот матч позади и двигаться дальше.
- Сегодня один из лайнсменов пострадал...
- Не стой под стрелой. Это хоккей. Где-то эмоции у ребят... Судья поехал их разнимать. Ему оказали быстро медицинскую помощь.
- Сегодня пошли продвижения в "деле Дамира Рыспаева". Показалось, что сегодня с "Сибирью", с которой он знаком хорошо, с тем же Игнатовичем, пригодился бы команде...
- Я желаю скорейшего успешного завершения в этом конфликте со стороны Дамира. Это неприятный момент - игрок оказался вне хоккея. Я надеюсь, КХЛ примет верное решение по его поводу.
Напомним, в первом матче домашней серии "Барыс" проиграл новосибирской "Сибири" со счетом 1:3. Повторная игра между этими соперниками пройдет в воскресенье, 17 сентября.
- Допустили две ошибки - пропустили два гола, - подытожил матч форвард.
- Показалось, что "Сибирь" играла слишком жестко. Тот же момент с Игнатовичем. Что там произошло?
- Я оборонялся.
- Показалось, что это было не так.
- Да? Но c моей точки зрения, это игровой момент. Борьба в углу, силовой прием - ничего в этом аномального нет.
- "Барыс" сумел заставить говорить о себе Лигу. Шесть побед на старте сезона. Но показалось, что команда сегодня тяжеловата играла - усталость накопилась?
- В других матчах мы вели с преимуществом в счете. Всегда так легче играть. А сегодня весь матч была равная борьба. Поэтому обе команды старались сыграть строго от обороны. У "Сибири" всегда хорошо действует вратарь. Сегодня, можно сказать, он нас переиграл.
- Одним из интересных моментов старта сезона стала победа за 56 секунд. И Вы были непосредственным участником события.
- Хорошо, что ребята не бросили играть. Старались сравнять счет. Но сегодня мы тоже старались, но немного не получилось. Но ничего страшного нет. Сезон длинный. Впереди еще много тяжелых матчей. Надо оставить этот матч позади и двигаться дальше.
- Сегодня один из лайнсменов пострадал...
- Не стой под стрелой. Это хоккей. Где-то эмоции у ребят... Судья поехал их разнимать. Ему оказали быстро медицинскую помощь.
- Сегодня пошли продвижения в "деле Дамира Рыспаева". Показалось, что сегодня с "Сибирью", с которой он знаком хорошо, с тем же Игнатовичем, пригодился бы команде...
- Я желаю скорейшего успешного завершения в этом конфликте со стороны Дамира. Это неприятный момент - игрок оказался вне хоккея. Я надеюсь, КХЛ примет верное решение по его поводу.
Напомним, в первом матче домашней серии "Барыс" проиграл новосибирской "Сибири" со счетом 1:3. Повторная игра между этими соперниками пройдет в воскресенье, 17 сентября.