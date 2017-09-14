Нападающий "Барыса" Пушкарев прокомментировал свою драку, травму судьи и поражение от "Сибири"

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Результаты
Сегодня
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Темиртау 3:2
Номад Горняк 3:4 Б
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Арлан Темиртау 3:2
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Шахтер Д Наполи 2:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Марибор Спартак М 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 19:00
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 13:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 16:00
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Астана Тараз
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 19:00
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 18:00
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 13:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 16:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Нападающий "Барыса" Пушкарев прокомментировал свою драку, травму судьи и поражение от "Сибири"

Взять реванш у соперника астанинский клуб может уже в следующем матче.

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12 Комментариев
Нападающий "Барыса" Константин Пушкарев после поражения на домашнем льду новосибирской "Сибири" в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал потасовку с Максимом Игнатовичем, а также поделился причинами поражения на старте серии от российского клуба.

- Допустили две ошибки - пропустили два гола, - подытожил матч форвард.

- Показалось, что "Сибирь" играла слишком жестко. Тот же момент с Игнатовичем. Что там произошло?
- Я оборонялся.

- Показалось, что это было не так.
- Да? Но c моей точки зрения, это игровой момент. Борьба в углу, силовой прием - ничего в этом аномального нет.

- "Барыс" сумел заставить говорить о себе Лигу. Шесть побед на старте сезона. Но показалось, что команда сегодня тяжеловата играла - усталость накопилась?
- В других матчах мы вели с преимуществом в счете. Всегда так легче играть. А сегодня весь матч была равная борьба. Поэтому обе команды старались сыграть строго от обороны. У "Сибири" всегда хорошо действует вратарь. Сегодня, можно сказать, он нас переиграл.

- Одним из интересных моментов старта сезона стала победа за 56 секунд. И Вы были непосредственным участником события.
- Хорошо, что ребята не бросили играть. Старались сравнять счет. Но сегодня мы тоже старались, но немного не получилось. Но ничего страшного нет. Сезон длинный. Впереди еще много тяжелых матчей. Надо оставить этот матч позади и двигаться дальше.

- Сегодня один из лайнсменов пострадал...
- Не стой под стрелой. Это хоккей. Где-то эмоции у ребят... Судья поехал их разнимать. Ему оказали быстро медицинскую помощь.

- Сегодня пошли продвижения в "деле Дамира Рыспаева". Показалось, что сегодня с "Сибирью", с которой он знаком хорошо, с тем же Игнатовичем, пригодился бы команде...
- Я желаю скорейшего успешного завершения в этом конфликте со стороны Дамира. Это неприятный момент - игрок оказался вне хоккея. Я надеюсь, КХЛ примет верное решение по его поводу.

Напомним, в первом матче домашней серии "Барыс" проиграл новосибирской "Сибири" со счетом 1:3. Повторная игра между этими соперниками пройдет в воскресенье, 17 сентября.
  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Бейбут Есмурзин Вчера 22:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1554
Костя молодец хороший апперкот, судья помог разнял и дал дальше бит. Но надо ещё играть в хоккей.
Ответить 3
 
тигр котовский Вчера 22:49
Статус: МСМК
Рейтинг: 988
Давай Пушкарев своеи пушкои начни забивать дальние выстрелы в угол ворот
Ответить 3
 
Бегалы Шахабаев Вчера 22:58
Статус: Профи
Рейтинг: 384
Дамир, в ВХЛ новая команда Металлург Новокузнецк и в нем играет бывшый наш ... Васильченко который сломал Боченского. И надо .......... ну ты Меня понял да короче Дамир?! ))))))
Ответить 3
 
Blackwolf ! Вчера 23:09
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2542
Бегалы Шахабаев , !!!
Ответить 2
 
Динмухамед Сарсембаев Вчера 23:00
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 532
Красиво сказал Костя про падение судьи - "Не стой под стрелой. Это хоккей!". Одним словом- молодец!!!
Ответить 3
 
Kairat A. Вчера 23:06
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2333
Надо было Косте и Раводину мордашку начистить заодно!!!
Ответить 2
 
Динмухамед Сарсембаев Вчера 23:09
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 532
Kairat A.,
Ответить 2
 
Абдинагим Кошер Вчера 23:10
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 241
Ждем победу "БАРЫСА" в Новосибирске на матче-реванше над "Сибирью" со счетом 7:0 как в Риге
Ответить 1
 
Blackwolf ! Вчера 23:16
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2542
Абдинагим Кошер,Они в Астане будут играть ....послезавтра !
Ответить 2
 
Argimbaev Serik Вчера 23:16
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2597
НУ хоть как-то судьи получили люлей за свой беспредел, который они часто чинят Барысу.
За всех отхватил судья Отмахов наотмашь.
Ответить 3
 
Методист ******* Вчера 23:16
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 284
Коз тийди!!!!!
Ответить 4
 
Методист ******* Сегодня 00:31
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 284
По лента ру пишут о возвращении Рыспаева, точнее пока с испытательным сроком на месяц а за тем в кхл, если кого нибудь по пути не разеб..т в вхл, удачи друг...
Ответить 1
 