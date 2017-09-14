"Барыс" упустил победу над "Сибирью" и потерпел третье поражение в КХЛ

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Результаты
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Темиртау 3:2
Номад Горняк 3:4 Б
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Арлан Темиртау 3:2
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Шахтер Д Наполи 2:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Марибор Спартак М 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 19:00
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 13:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 16:00
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Астана Тараз
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 19:00
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 18:00
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 13:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 16:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Барыс" упустил победу над "Сибирью" и потерпел третье поражение в КХЛ

Все шайбы в матче были заброшены в третьем периоде.

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66 Комментариев
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Сибирь 1:3

Голы: Фрэттин, 41 (1:0); Закриссон, 43 (1:1); Бергстрем, 51 (1:2); Основин, 59 (1:3)

Турнирная таблица
Хоккеисты "Барыса" проиграли "Сибири" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 15 сентября, в Астане и завершилась со счетом 1:3. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь

Все шайбы в прошедшей игре были забиты в третьем периоде. На 42-й минуте канадский нападающий Мэтт Фрэттин в большинстве забросил первую шайбу за "Барыс". Взятие ворот было засчитано лишь после видеопросмотра. 

Удержать победный счет "Барыс" не смог. Оба раза ворота шведского голкипера Хенрика Карлссона поражали его соотечественники из "Сибири": на 44-й минуте отличился Патрик Закриссон, а на 52-й - Александр Бергстрем. Еще одна шайба была заброшена за мгновение до сирены, когда "Барыс" играл без вратаря - ее автором стал Вячеслав Основин

Отметим, что во втором периоде нападающий "Барыса" Павел Акользин был удален до конца матча за грубый силовой прием, а перед уходом на перерыв возникла потасовка между игроками, в ходе которой был разбит нос линейного судьи Александр Отмахова. В третьем периоде нападающий "Барыса" Константин Пушкарев подрался с защитником "Сибири" Максимом Игнатовичом, но игроков быстро разняли судьи. 



Для "Барыса" это поражение стало третьим в сезоне, а "Сибирь" одержала пятую победу. С 19 очками астанинский клуб опустился с первого на третье место в Восточной конференции, а новосибирцы с 16 очками идут седьмыми.

Возможность взять реванш у "Барыса" будет уже 17 сентября. Матч с "Сибирью" вновь пройдет в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени, а в прямом эфире его покажет QazSport. 
  Комментариев: 66
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Комментарии

 
 
Руся Махамбетов Вчера 21:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1099
Ниче! Победа еще впереди!!!
Ответить 4
 
Naiman Вчера 21:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 731
Молодцы?
Ответить -5
 
Руся Махамбетов Вчера 22:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1099
Naiman,не бывает побед без порожений.
Ответить 3
 
Naiman Вчера 23:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 731
Руся Махамбетов, эх жаль что российским командам не дашь указку лечь под барыс. как в футболе с астаной
Ответить -2
 
Тима Сегодня 02:09
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2335
Naiman,Ты не любишь наш футбол боксеров, хоккей все что связанно Казахстаном, зачем ты сюда заходишь, иди свою Украйну
Ответить 0
 
Динмухамед Сарсембаев Вчера 22:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 532
Руся Махамбетов, верно! От проигрыша не застрахована ни одна команда - это хоккей! Сказалась неделя без игровой практики, да и все вокруг оды пели Барысу. Да и Сибирь не слабая команда, она постепенно наигрывает свои пятерки и скоро заиграет в полную силу. А Барысу желаю удачи в регулярке и ПО!!! У нас все получится!!!
Ответить 4
 
Е 999 Вчера 21:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 89
ну вот и лопнул пузырь....
Ответить -4
 
Алимжан Мендибай Вчера 21:55
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 677
Почему проиграл значит сибирь слабо
Ответить -4
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 21:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1230
Не по игре счет
Ответить 3
 
Naiman Вчера 21:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 731
Mansur Nurmukhambetov , вот именно еще легко отделались сатанисты
Ответить -8
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 22:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1230
Naiman,молодец только настоящий фанат барыса и фк астана может поставить такое грозное прозвище любимой команде))) сразу видно фаната каторый следит за любимым клубом не зная усталости так держать))
Ответить 2
 
akyl amanovich Вчера 21:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Судя сделал игру
Ответить 3
 
Naiman Вчера 21:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 731
астана не может судья поможет
Ответить -7
 
андрей никифоров Вчера 21:57
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
Перехвалили,очень и очень плохо,переотдохнули,всё сегодня не шло,обсолютно всё.будем надеется вторая игра будет намного лучше!
Ответить 3
 
Руся Махамбетов Вчера 21:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1099
андрей никифоров,грубая игра была...
Ответить 2
 
андрей никифоров Вчера 21:59
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
Руся Махамбетов,
Ответить 0
 
Blackwolf ! Вчера 22:02
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2542
андрей никифоров,.....грубостью сломали игру ! Удаления ! А радости у зловонючек ....как будто сами ковали победу !
Ответить 3
 
андрей никифоров Вчера 22:10
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
Blackwolf !,они профессионалы и должны были этого ожидать впереди ещё хуже соперники,просто признаться себе что не настроились на игру сегодня,может даже и хорошо что наказали сегодня,злее будут!ждем реванша!
Ответить 4
 
Blackwolf ! Вчера 22:14
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2542
андрей никифоров,.....ша просто будет такой сговор и давлюха .....грузить по полной барсят ! Судьи , грязные атаки в лидеров и попытки разбить командную игру ! Это КХЛовский приемчик .....
Ответить 3
 
Prudente Вчера 22:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
андрей никифоров,Поддерживаю.
Ответить 2
 
андрей никифоров Вчера 22:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
Так в хоккей играют,бывает и так,но не значит что хотя бы в большинстве забивать не надо
Ответить 5
 
Heatley Вчера 22:01
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1702
Судейство отвратительное,сейчас так и будут против Барыса и судить и играть !!! Позор судьям !!! ну и неделю почти сидеть без игровой практики тоже сказалось !!! Протесты надо писать вторая игра и второй матч штраф !!! Ничего может и надо было проиграть,чтобы опять встряхнулись наши парни !!! Видно только первую пятерку,в меньшинстве красавцы конечно, Маркелову респект большой !!! Карли тащил как мог !!! Ждем реванша !!! Вперед Барыс !!!
Ответить 7
 
Kairat A. Вчера 22:14
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2333
Heatley! Согласен и солидарен!!!
Ответить 4
 
Heatley Вчера 22:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1702
Kairat A.,
Ответить 3
 
Prudente Вчера 22:28
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
Heatley, Надеемся, что победим, хотя бы) Сказано все верно. Полностью согласен.
Ответить 3
 
Heatley Вчера 22:53
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1702
Prudente,
Ответить 2
 
Arlan Beybarys Вчера 22:02
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1690
снежинки чуть что, сразу скулят и ноют.То им гол в их ворота не так забили, то их удаление "незаслуженно",.Очень жаль ,что упустили победу.Этот Салак обнаглел.Пушкарев молодец,игнатовичу пилюй дал.Фреттина с первой шайбой.судья ни за что 5 мин дал .За что "поплатился носом")))).Даешь реванш.
Ответить 6
 
Prudente Вчера 22:30
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
Arlan Beybarys,
Ответить 2
 
Mox Вчера 22:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1495
Фрэттин с почином.. ждем реванша. Барыс, Алга!
Ответить 4
 
Davor Shuker Вчера 22:03
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 261
Это как холодный душ, ниче парни надо собраться и взять убедительный реванш. Где победы там и поражения бывают
Ответить 4
 
Динмухамед Сарсембаев Вчера 22:19
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 532
Davor Shuker, правильно! Барыс расслабился не много без игр. В следующей игре обязательно победим!!!
Ответить 3
 
Серик Жаксыбаев Вчера 22:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 780
Приняли холодный душ, охладились и вперёд за уверенным реваншем
Ответить 6
 
Timur Sultanov Вчера 22:06
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 624
я так и думал, 5 дней перерыва сказались, так с Барысом всегда же было.
Ответить 5
 
Prudente Вчера 22:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
Timur Sultanov ,Как всегда. По крайнем мере в прошлом сезоне это было как за правило.
Ответить 2
 
TROLLJEGEREN Вчера 22:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 156
Как бесит, что злорадствуют свои же люди, типа Наймана. Бесят эти проплаченные тролли
Ответить 6
 
Prudente Вчера 22:42
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
TROLLJEGEREN,Люююююди! Да не отвечайте вы ему. Он же "Мазохист", нравится, когда ему делают больно. Вы что , до сих пор не поняли что ли. Чистая психиатрия, поверьте как врачу. Советую просто игнорировать на его " замечания". Для него это будет хуже, если вы не будете отвечать ему или спорить. Просто не замечайте его и все. Он же провоцирует все нас на отрицательные эмоции. Не поддавайтесь!!!
Ответить 4
 
Blackwolf ! Вчера 22:59
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2542
Prudente,....мазахис или пофигист ! Это реальный мир ......с 07 г. троих вернули в реальную жизнь ! Реальном мире , они теперь ....каЖному воробью пытаются кукиш показать ! Все отслеживается и просчитывается ! ЗА БАЗАР ОТВЕТКА .....
Ответить 3
 
Unknown Anonymous Вчера 23:07
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Prudente,в точку. Не кормите тролля
Ответить 3
 
Рустем Бабаев Вчера 22:08
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 246
Мэтью с первой шайбой!!!!! Не думаю что после эйфории Барыс сегодня показал свой истинный уровень игры.Так бывает в хоккее. Нам главное в конце сезона попасть в четверку. Послезавтра ОЧЕНЬ ждем реванша ведь с такой игрой как сегодня нам не одолеть ни СКА ни Динамо ни Локо! Вперед Барыс!!!!
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серик Вчера 22:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 134
Сибирь очень трудяга команда, борются до конца,ни на минуту не расслабляются, ждут своего момента и дождались,плюс еще Салак очень надежный
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тигр котовский Вчера 22:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 988
Судейство сомнительное два штрафа судья проигнорировал когда наш один в один выходил его снесли и в концовке нашего уронили судья промолчал ещё устроили видеопросмотр с чистым голом издевательство
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Kairat A. Вчера 22:12
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2333
Ничего страшного не произошло, это поражение наоборот пойдет на пользу команде!!! Спустятся с небес на землю!!! Когда представляли судей и увидел там ярого "барысофоба" Раводина, сразу вспомнил серию в "ПО" против "магнитов", когда вели 3-1 и проиграли 3-4!!! Тогда Раводин на Сушинском просто высосал буллит в Астане!!! Но это ну ни как не служит оправданием для нашей команды!!! Хвалебные Оды, как видим мимо не прошли и наше первое звено было сегодня через чур вальяжным и когда в первом периоде не реализовали три большинства, стали вкрадываться мысли, наши проиграют, в итоге так и получилось!!! Раводин так и ждал, когда кто нибудь из наших сыграет на грани фола и попался Акользин, который совершил чистейший силовой прием, ног со следа не отрывал и на повторе все видно, это даже на "оллхокке" отметили "болелы" "Сибири"!!!
Поражение нужное и главное вовремя, холодный душ еще никому не мешал!!! Неправ Дарын Дицбай в третьей шайбе, так играть нельзя!!! Хочу отметить парней, которые сегодня играли в меньшинстве, просто молодцы и особенно Маркелов!!! Молодец Пушкарев, что не побоялся и вступил в драку с габаритным соперником, такие бои закаляют команду!!!
Подведя итог игры, проиграли сами себе, соперник ничего великого не показал, все шайбы привезли сами себе!!! Едем дальше и послезавтра жду разгрома от наших ребят! Все дружно болеем за "Барыс"!!!
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андрей никифоров Вчера 22:19
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
Kairat A.,солидарен полностью,нужно было вернуть наших на землю,но не на долго-мы ждём очередных побед и конечно вторую игру в воскресенье!за победой вперед,Барыс!
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Heatley Вчера 22:22
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1702
Kairat A.,Привет Кайрат !!! Совершенно верно все !!! Без комментариев !!! Сибирь это не Витязь ) Все команды сейчас будут настраиваться на нас так и на первый пятак ,которому сегодня толком и не дали поиграть !!! Вот поэтому нужна ВТОРАЯ пятерка ,чтобы брать игру на себя-когда лидеров закрывают !!! А так поражение только на пользу должно пойти !!! Ну и судьям рос привет )))))) Спасибо им и позор им !!!
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Kairat A. Вчера 22:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2333
Heatley! Андрей мне кажется сегодня вместо Никулина и Гуркова, на нужнее были Тревино и Жайляуов!!! Молодые пока не тянут в таком матче, где идет игра до гола!!! И особенно это сказалось, когда удалили Акользина и звено практически распалось!!!
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Kairat A. Вчера 22:29
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2333
Kairat A. На льду нужнее были....! Ошибка по Фрейду...
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Heatley Вчера 22:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1702
Kairat A.,Да ты прав ,хоть и Никулин мне нравится ,но в таких матчах нужен опыт и почему не пойму состав всегда в четвертой пятерке 4 человека ну заяви пятого дефа или напа) сегодня к примеру на замену Акользину !!! Не только Тривино и Шевченко не хватало много еще игроков из тех же молодых например Бельгибаев и т д которых давно не видно !!!
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Kairat A. Вчера 22:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2333
Heatley! Андрей надеюсь в воскресенье будут точечные перестановки и изменения!!! "Сибирь" команда с характером и вредная, как она сегодня перетерпела, пересидела, переждала и две элементарные наши ошибки, превратила в преимуществ, с такими командами нужны игроки-бойцы, которые любят потолкаться, подраться, по хитовать и т.д.!!! Игроки типа Шиннимина!!!
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Heatley Сегодня 02:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1702
Kairat A.,
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Heatley Сегодня 02:08
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1702
Kairat A.,
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prymypyl Вчера 22:24
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1898
Перерыв не пошел на пользу расслабились маленько вон Диц в концовке еле ноги передвигал.Ну и конечно же перехвалили,поневоле сами чуть снизили требовательность к себе.Сегодня два момента не доиграли на пятаке итог два гола.Ну и главное у 1 звена не пошла игра,состав поменялся а болезни старые.Ну да ничего это даже полезно спустятся с небес на грешную землю.Корешков найдет нужные слова к следующей игре исправят ситуацию надеюсь.
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Бегалы Шахабаев Вчера 22:25
Статус: Профи
Рейтинг: 384
3-я шайба вообще не в тему было нам. Судьи явно и открыто помогали
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Жумабай Санкубаев Вчера 22:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1494
Знаете иногда проигрыши нужны,для самооценки ! Спесь немного сбили-это хорошо,что игра опять с "Сибирью",есть с чем сравнивать. Сегодня соперники хорошо оборонялись,даже вчетвером не жались к воротам ,по всей площадке встречали.Думаю Корешков сделает выводы.А судейство сегодня видимо уже получили задание,видно было.
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Бейбут Есмурзин Вчера 22:26
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1554
Ни чего страшного не постоянно же выигрывать. Наши не могут у себя играть стесняется наверное а в гостях голодные почему то. Надо было вообще 6 периода играть до упаду всё равно после завтра играют. А судьи молодец помогли своим хоккейстам землякам.
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тигр котовский Вчера 22:29
Статус: МСМК
Рейтинг: 988
В концовке мне показалось что наши слились кабуд-то и должны были они проиграть
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rustem Babaev Вчера 22:42
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 246
Дорогой Найджел !!!! Играй за Барыс хотя бы до 40 лет!!!! Как Ягр!!! Мы тебя в обиду никому не дадим!!!!Вернее Дамир тебя в обиду не даст!!!
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Blackwolf ! Вчера 22:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2542
rustem Babaev, и еще и GGG ! ! !
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Сергей Варчук Вчера 23:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1132
Салак - вратарище! Без него Сибири против Барыса ловить бы было нечего... В воскресенье будет реванш! Уверен!
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Андрей Корб Вчера 23:23
Статус: Профи
Рейтинг: 445
Привет всем.Только что приехал с Барыс -арены.Настроение не очень.хотя унывать не стоит. Игра не плохая,но немного вальяжная.Особенно первого звена.наверняка долгий перерыв сказывается.Дитц сегодня просто на расслабоне играл.Дарен ещё одна такая игра и можешь забыть о том ,что можешь попасть на ОИ в составе Канады.Даллмэн как всегда в своём репертуаре.как меня эти его паузы перед броском достали уже.
Сегодня во время матча рядом со мной дедушка(ну не дедушка ,но человек явно на пенсии) сидел .Ну были соседями.,так он кричал Дэллману по казахский"Сок,сок карит". Я спрашиваю "Что типа агашка говоришь?" А он мне переводит ,бей ,бей собака старая)))
Вот я ржал .А потом он выдал гениальную пословицу на казахском.Буквально переводится "Невеста которую много хвалили,начинает пердеть во время свадьбы".Это он про Барыс)))). Короче дядька мне настроение поднял,и я в ожидании реванша в воскресенье поехал домой.
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Kairat A. Вчера 23:29
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2333
Андрей Корб!!!
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Prudente Сегодня 00:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
Андрей Корб,
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Heatley Сегодня 02:11
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1702
Андрей Корб,
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Тимур Адильханов Вчера 23:32
Статус: Профи
Рейтинг: 312
Всё.начали подсуживать нас.Боятся Барыса они,не хотят что бы наши возглавляли турн.таблицу.С Дамира специально сняли дисква...что бы он играл и дрался получал удаления.Штрафы.
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Kairat A. Вчера 23:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2333
Андрей! Только правильно будет "Каре Ит"!!!
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Каппас Жакупов Вчера 23:42
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1637
Россияне (судьи )делают свои дела!Таких судей в НХЛ под жопу пинают. Не оправдываю Барыс, но ошибок у судей было очень много. Павел не заслужил такого штрафа. Ещё раз пишу, Россия ни кому не позволит взять кубок. Всеми способами будут душить все не российские команды. Барыс молодец, удачи тебе!
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Шах Ермекулы Сегодня 01:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1568
Ответка должна быть жестокой
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