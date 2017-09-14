"Барыс" упустил победу над "Сибирью" и потерпел третье поражение в КХЛ

Все шайбы в матче были заброшены в третьем периоде.
Вчера 21:54
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Континентальная Хоккейная ЛигаХоккеисты "Барыса" проиграли "Сибири" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Регулярный чемпионат
Барыс - Сибирь 1:3
Голы: Фрэттин, 41 (1:0); Закриссон, 43 (1:1); Бергстрем, 51 (1:2); Основин, 59 (1:3)
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Барыс - Сибирь 1:3
Голы: Фрэттин, 41 (1:0); Закриссон, 43 (1:1); Бергстрем, 51 (1:2); Основин, 59 (1:3)
Турнирная таблица
Игра проходила сегодня, 15 сентября, в Астане и завершилась со счетом 1:3. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Все шайбы в прошедшей игре были забиты в третьем периоде. На 42-й минуте канадский нападающий Мэтт Фрэттин в большинстве забросил первую шайбу за "Барыс". Взятие ворот было засчитано лишь после видеопросмотра.
Удержать победный счет "Барыс" не смог. Оба раза ворота шведского голкипера Хенрика Карлссона поражали его соотечественники из "Сибири": на 44-й минуте отличился Патрик Закриссон, а на 52-й - Александр Бергстрем. Еще одна шайба была заброшена за мгновение до сирены, когда "Барыс" играл без вратаря - ее автором стал Вячеслав Основин.
Отметим, что во втором периоде нападающий "Барыса" Павел Акользин был удален до конца матча за грубый силовой прием, а перед уходом на перерыв возникла потасовка между игроками, в ходе которой был разбит нос линейного судьи Александр Отмахова. В третьем периоде нападающий "Барыса" Константин Пушкарев подрался с защитником "Сибири" Максимом Игнатовичом, но игроков быстро разняли судьи.
Для "Барыса" это поражение стало третьим в сезоне, а "Сибирь" одержала пятую победу. С 19 очками астанинский клуб опустился с первого на третье место в Восточной конференции, а новосибирцы с 16 очками идут седьмыми.
Возможность взять реванш у "Барыса" будет уже 17 сентября. Матч с "Сибирью" вновь пройдет в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени, а в прямом эфире его покажет QazSport.