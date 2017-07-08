Почему Кевин Даллмэн не нужен "Барысу"

Астанинский клуб сделал игроку предложение, но оно его не устроило и он договорился с другой командой.
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- Кевин Даллмэн договорился о контракте с топовым клубом КХЛ
- Кевин Даллмэн не договорился о новом контракте с "Барысом" - СМИ
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Российский хоккейный эксперт Алексей Шевченко в своем обзоре дня на "Спорт-Экспресс" прокомментировал ситуацию вокруг "Барыса" и его защитника Кевина Даллмэна.
Ранее сообщалось, что "Барыс" сделал Даллмэну окончательное предложение, однако оно не устроило игрока. Позже появилась информация, что игрок договорился о контракте с топовым клубом КХЛ.
"Кевин Даллмэн может покинуть "Барыс". Стороны уже близки к тому, чтобы окончательно попрощаться. У защитника северамериканского происхождения закончился контракт, а новый по каким-то параметрам его не устраивает. Я слышал, что агент хоккеиста уже обзванивает клубы КХЛ, вроде бы, Кевин готов даже перейти в московское "Динамо", но поможет ли он Владимиру Воробьеву – большой вопрос. Ветеран, конечно, отлично играет в большинстве, у него есть сильный бросок. Да, так просто не наберешь 381 очко в 518 матчах в нашей лиге – это непросто даже нападающим. Но Даллмэну уже 36 лет, а в том же "Динамо" уже есть Илья Никулин и Андрей Кутейкин: бело-голубым он вряд ли добавит скорости и они не станут брать еще одного ветерана. Вполне понятно, почему Кевин не нужен астанчанам. Клуб взял курс на омоложение, они готовы даже пожертвовать результатом. Вряд ли стоит предлагать большие деньги Кевину", - говорится в заметке.
За "Барыс" Даллмэн играет с 2008 года. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Также хоккеист занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.
в прошлом сезоне 36-летний защитник сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в десяти играх плей-офф сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что "Барыс" сделал Даллмэну окончательное предложение, однако оно не устроило игрока. Позже появилась информация, что игрок договорился о контракте с топовым клубом КХЛ.
"Кевин Даллмэн может покинуть "Барыс". Стороны уже близки к тому, чтобы окончательно попрощаться. У защитника северамериканского происхождения закончился контракт, а новый по каким-то параметрам его не устраивает. Я слышал, что агент хоккеиста уже обзванивает клубы КХЛ, вроде бы, Кевин готов даже перейти в московское "Динамо", но поможет ли он Владимиру Воробьеву – большой вопрос. Ветеран, конечно, отлично играет в большинстве, у него есть сильный бросок. Да, так просто не наберешь 381 очко в 518 матчах в нашей лиге – это непросто даже нападающим. Но Даллмэну уже 36 лет, а в том же "Динамо" уже есть Илья Никулин и Андрей Кутейкин: бело-голубым он вряд ли добавит скорости и они не станут брать еще одного ветерана. Вполне понятно, почему Кевин не нужен астанчанам. Клуб взял курс на омоложение, они готовы даже пожертвовать результатом. Вряд ли стоит предлагать большие деньги Кевину", - говорится в заметке.
За "Барыс" Даллмэн играет с 2008 года. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Также хоккеист занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.
в прошлом сезоне 36-летний защитник сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в десяти играх плей-офф сделал шесть результативных передач.