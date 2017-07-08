Кевин Даллмэн договорился о контракте с топовым клубом КХЛ

Ранее сообщалось, что "Барыс" сделал защитнику окончательное предложение, однако оно не устроило игрока.
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Кевин Даллмэн. Фото с сайта ХК "Барыс"
Защитник сборной Казахстана по хоккею и астанинского "Барыса" Кевин Даллмэн договорился о контракте с одним из топовых российских клубов КХЛ. Об этом сообщает Shaiba.kz.
Однако хоккеист может остаться в Астане в случае, если ему предложат прежнюю зарплату, сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что "Барыс" сделал Даллмэну окончательное предложение, однако оно не устроило игрока.
Напомним, в прошлом сезоне 36-летний защитник сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в десяти играх плей-офф сделал шесть результативных передач.
За "Барыс" Даллмэн играет с 2008 года. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Также хоккеист занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.
Однако хоккеист может остаться в Астане в случае, если ему предложат прежнюю зарплату, сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что "Барыс" сделал Даллмэну окончательное предложение, однако оно не устроило игрока.
Напомним, в прошлом сезоне 36-летний защитник сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в десяти играх плей-офф сделал шесть результативных передач.
За "Барыс" Даллмэн играет с 2008 года. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Также хоккеист занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.