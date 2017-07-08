Кевин Даллмэн не договорился о новом контракте с "Барысом" - СМИ

Канадец может покинуть клуб.
Сегодня 16:44
Ссылки по теме:
- Доус слишком дорого обойдется - главный тренер московского "Динамо"
- "Барыс" объявил об уходе Дастина Бойда и продлил контракт с Мартеном Сен-Пьером
- ХК "Барыс" официально объявил о переходе канадского нападающего Линдена Вея
Кевин Даллмэн. Фото пресс-службы "Барыса"
Защитник сборной Казахстана Кевин Даллмэн может покинуть "Барыс". Об этом сообщает "Шайба.kz".
По данным издания, хоккеист и клуб не смогли договориться о новом контракте. Два дня назад Даллмэн отклонил окончательное предложение "Барыса", которое его не устроило.
36-летний Даллмэн перешел в "Барыс" в 2008 году. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА, после чего вернулся в Астану. В списке самых результативных игроков в истории КХЛ канадец занимает шестое место.
В последнем сезоне Даллмэн набрал 33 (9+24) очка в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а в десяти играх Кубка Гагарина отдал шесть результативных передач.
C 2013 года Даллмэн выступает за сборную Казахстана, в составе которой участвовал в двух олимпийских квалификациях и в трех чемпионатах мира.
По данным издания, хоккеист и клуб не смогли договориться о новом контракте. Два дня назад Даллмэн отклонил окончательное предложение "Барыса", которое его не устроило.
36-летний Даллмэн перешел в "Барыс" в 2008 году. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА, после чего вернулся в Астану. В списке самых результативных игроков в истории КХЛ канадец занимает шестое место.
В последнем сезоне Даллмэн набрал 33 (9+24) очка в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а в десяти играх Кубка Гагарина отдал шесть результативных передач.
C 2013 года Даллмэн выступает за сборную Казахстана, в составе которой участвовал в двух олимпийских квалификациях и в трех чемпионатах мира.