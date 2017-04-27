Эдуард Занковец сильно разругался с Казахстанской федерацией хоккея - Алексей Шевченко

Белорусский тренер не смог вернуть сборную в элитный дивизион.
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Эдуард Занковец. Фото пресс-службы "Барыса"
Российский журналист Алексей Шевченко рассказал о причинах ухода Эдуарда Занковца с постов главного тренера "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею.
После окончания сезона Занковец отказался от продления контракта. Свое решение белорусский специалист объяснял семейными обстоятельствами - осенью его дочка пойдет в первый класс.
47-летний Занковец возглавил "Барыс" в сентябре 2016 года. В прошедшем сезоне астанинский клуб дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где проиграл будущему финалисту - магнитогорскому "Металлургу" (0:4).
В конце 2016 года Занковец возглавил и сборную Казахстана. Команда под его руководством заняла третье место на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве и не смогла вернуться в элиту.
"Внезапно "Барыс" потерял главного тренера. Эдуард Занковец хотел работать в клубе, он был готов подписать новый контракт, но затем перенес переговоры на конец апреля, так как перед ним была поставлена задача вывести национальную сборную Казахстана сборную в группу "А". Но победила Корея, а Занковец неожиданно решил уйти и сообщил, что теперь у него в планах "стать хорошим папой, а не тренером". Мол, дочь пошла в первый класс. Не знаю, кто поверит в эту версию - только совсем наивные люди.
Ясно же, что Занковец разругался с представителями федерации, и конфликт оказался слишком сильным. Я бы на месте представителей этой организации потратил ближайшие дни на то, чтобы уговорить остаться белорусского тренера. Он идеален для "Барыса", что и показал в прошлом сезоне. Если бы не Занковец, то не было бы и плей-офф, и второго раунда.
А сборная? Ну, друзья, делайте что-то с ней сами. Заявляйте больше команд в ВХЛ и КХЛ, развивайте свой чемпионат, активней раздавайте паспорта, в конце концов. Не Занковец виноват в том, что перед чемпионатом мира был ограниченный выбор игроков", - написал Шевченко в обзоре дня для "Спорт-Экспресса".
Отметим, что сборная Казахстана на ЧМ в Киеве провела пять матчей, в которых одержала четыре победы (одну в овертайме) и потерпела одно поражение. Команда набрала 12 очков, но уступила Южной Корее путевку в элиту из-за проигрыша в очной встрече.
После окончания сезона Занковец отказался от продления контракта. Свое решение белорусский специалист объяснял семейными обстоятельствами - осенью его дочка пойдет в первый класс.
47-летний Занковец возглавил "Барыс" в сентябре 2016 года. В прошедшем сезоне астанинский клуб дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где проиграл будущему финалисту - магнитогорскому "Металлургу" (0:4).
В конце 2016 года Занковец возглавил и сборную Казахстана. Команда под его руководством заняла третье место на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве и не смогла вернуться в элиту.
"Внезапно "Барыс" потерял главного тренера. Эдуард Занковец хотел работать в клубе, он был готов подписать новый контракт, но затем перенес переговоры на конец апреля, так как перед ним была поставлена задача вывести национальную сборную Казахстана сборную в группу "А". Но победила Корея, а Занковец неожиданно решил уйти и сообщил, что теперь у него в планах "стать хорошим папой, а не тренером". Мол, дочь пошла в первый класс. Не знаю, кто поверит в эту версию - только совсем наивные люди.
Ясно же, что Занковец разругался с представителями федерации, и конфликт оказался слишком сильным. Я бы на месте представителей этой организации потратил ближайшие дни на то, чтобы уговорить остаться белорусского тренера. Он идеален для "Барыса", что и показал в прошлом сезоне. Если бы не Занковец, то не было бы и плей-офф, и второго раунда.
А сборная? Ну, друзья, делайте что-то с ней сами. Заявляйте больше команд в ВХЛ и КХЛ, развивайте свой чемпионат, активней раздавайте паспорта, в конце концов. Не Занковец виноват в том, что перед чемпионатом мира был ограниченный выбор игроков", - написал Шевченко в обзоре дня для "Спорт-Экспресса".
Отметим, что сборная Казахстана на ЧМ в Киеве провела пять матчей, в которых одержала четыре победы (одну в овертайме) и потерпела одно поражение. Команда набрала 12 очков, но уступила Южной Корее путевку в элиту из-за проигрыша в очной встрече.