Сборная Южной Кореи победила Украину и лишила Казахстан путевки в элитный дивизион чемпионата мира

Судьба второго места в группе лишилась в серии буллитов.
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Фото с официального сайта IIHF
Сборная Южной Кореи победила Украину в заключительном матче группы "А" чемпионата мира в первом дивизионе в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время и овертайм встречи завершилось ничьей, а в серии буллитов сильнее были корейцы - 2:1.
Обе шайбы были заброшены во втором периоде. На 25-й минуте Джин Ху Ахн вывел корейцев вперед, но на 34-й Сергей Бабинец сравнял счет. В серии буллитов корейцы были точнее соперника, реализовав два броска против нуля - это сделали Майкл Сфивт и Сангхун Шин.
Таким образом, сборная Южной Кореи набрала 11 очков и заняла второе место в группе. Столько же баллов у Казахстана, однако корейцы выше, благодаря победе в очном матче. Первое же место в группе заняла Австрия, в активе которой 12 баллов.
В следующем году Австрия и Южная Корея сыграют на чемпионате мира в элитном дивизионе. Для австрийцев это будет возвращение в элиту, а корейцы дебютируют в топ-дивизионе.
Основное время и овертайм встречи завершилось ничьей, а в серии буллитов сильнее были корейцы - 2:1.
Обе шайбы были заброшены во втором периоде. На 25-й минуте Джин Ху Ахн вывел корейцев вперед, но на 34-й Сергей Бабинец сравнял счет. В серии буллитов корейцы были точнее соперника, реализовав два броска против нуля - это сделали Майкл Сфивт и Сангхун Шин.
Таким образом, сборная Южной Кореи набрала 11 очков и заняла второе место в группе. Столько же баллов у Казахстана, однако корейцы выше, благодаря победе в очном матче. Первое же место в группе заняла Австрия, в активе которой 12 баллов.
В следующем году Австрия и Южная Корея сыграют на чемпионате мира в элитном дивизионе. Для австрийцев это будет возвращение в элиту, а корейцы дебютируют в топ-дивизионе.