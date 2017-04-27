Сборная Южной Кореи победила Украину и лишила Казахстан путевки в элитный дивизион чемпионата мира

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Амкар Краснодар 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 4:2
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 0:2
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Венгрия Казахстан 1:3
Польша Австрия 0:11
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Дорошина Айнитдинова 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Ксун Дияс 0:2
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 2:0
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 1:2
Интер Мовистар Кайрат 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Тараз Атырау 18:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 17:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Казахстан 1:3
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Интер Мовистар Кайрат 3:2
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Женг 10:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 00:45
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Тараз Атырау 18:00
Иртыш Ордабасы
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Шахтер Иртыш
Ордабасы Акжайык
Тобол Астана
Кайсар Актобе
Тараз Окжетпес
Атырау Кайрат
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 17:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Флора Тулевик 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Сойлыбаев Гонсалес
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км. 16:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Групповая гонка. Этап 2. Ольбия - Тортоли (221 km)
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Женг 10:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
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Сборная Южной Кореи победила Украину и лишила Казахстан путевки в элитный дивизион чемпионата мира

Судьба второго места в группе лишилась в серии буллитов.

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37 Комментариев
Фото с официального сайта IIHF
Фото с официального сайта IIHF
Сборная Южной Кореи победила Украину в заключительном матче группы "А" чемпионата мира в первом дивизионе в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz

Основное время и овертайм встречи завершилось ничьей, а в серии буллитов сильнее были корейцы - 2:1. 

Обе шайбы были заброшены во втором периоде. На 25-й минуте Джин Ху Ахн вывел корейцев вперед, но на 34-й Сергей Бабинец сравнял счет. В серии буллитов корейцы были точнее соперника, реализовав два броска против нуля - это сделали Майкл Сфивт и Сангхун Шин

Таким образом, сборная Южной Кореи набрала 11 очков и заняла второе место в группе. Столько же баллов у Казахстана, однако корейцы выше, благодаря победе в очном матче. Первое же место в группе заняла Австрия, в активе которой 12 баллов. 

В следующем году Австрия и Южная Корея сыграют на чемпионате мира в элитном дивизионе. Для австрийцев это будет возвращение в элиту, а корейцы дебютируют в топ-дивизионе. 
  Комментариев: 37
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Комментарии

 
 
Аян Касым Сегодня 01:54
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
Емае
Ответить 0
 
Steppenwolf !!! Сегодня 02:01
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6974
Аян Касым, ..........
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Дон Кихот Сегодня 01:54
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
я уже поверил что Украина может по буллитам обыграть Корею...Эх...
Ответить 0
 
Нуржигит Илесбеков Сегодня 01:55
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
Спасибо братьям, боролись как могли. А наши сами виноваты. С одной стороны раж что не вышли, с такой игрой нас ждал там только позор, и есть еще время собрать новую команду и наиграть их по серьезному. Вперед Казахстан!
Ответить 2
 
Max Smag Сегодня 01:55
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
чуда не произошло
Ответить 2
 
Нуржигит Илесбеков Сегодня 01:55
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
Рад*
Ответить 0
 
Еркен Жусупов Сегодня 01:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 156
Нормально
Ответить 1
 
Еркен Жусупов Сегодня 01:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 156
Нормально
Ответить 0
 
Tamasai Сегодня 01:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1063
Вот и все дела,пролетели как фанера над Парижем
Ответить 0
 
Нурлан Оразбаев Сегодня 01:58
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 272
Занковец знал что невыйдем и уехал домой
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тигр котовский Сегодня 01:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
Наверное к лучшему ЧМ каждый год идёт надеюсь выдем в элиту в Корея вылетит из элиты,только без всяких Занковцов такие мусорные замашки до добра не доводят
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Mara Сегодня 01:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1289
Даже представить не мог что такое возможно. Но и это показало что украинцы не без стержня.
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Fankz Сегодня 02:05
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4527
Mara, уровень первого дивизиона вырос.Украинцы проигрывали, но с разницей в 1 шайбу.
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тигр котовский Сегодня 02:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
Сейчас не надо делать ошибок нужно реально сильных сыгранных хокков брать в сборную
Ответить 0
 
Ерда Толенов Сегодня 02:01
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Корейцы опять вернуться в І дивизион! ТОГДА НАШИ ВЫИГРАЮТ ИХ!!!!!
Ответить 1
 
TTT Сегодня 02:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1029
Ерда Толенов,Если весной следующего года наши выиграют дивизион и выйдут в элиту, а корейцы вылетят с элиты на ши пути разойдутся мы можем с ними встретиться при вылете с элиты 2019 года только в 2020 году)
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 02:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
Честно говоря с Маминым нужно завязывать с его самовольным, ущербным,безответственным,халатным отношением к престижу страны это показало упадок в хоккее это позор в историй казахстанского хоккея не проити корейцев уступив им место в элиту,Мамину нужно уити в отставку
Ответить 1
 
prymypyl Сегодня 02:07
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1709
Пора менять руководство ффк как несоответствующая занимаемой должности.Провал сборной это катастрофа,ошибка ффк с тренером именно занковец главный источник этого позора.Сборная должна была без проблем проходить этот отбор.Поражение от кореи и ничья с польшой позор в странице истории казахстанского хоккея.
Ответить -1
 
Олжас Шакиров Сегодня 02:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Сами виноваты, не надо на кого то надеяться! Хороший тренер нужен, ну и сами игроки должны выкладываться по полному, а не надеяться на звено натурализованных. Сборная это не только Барыс, есть еще и Сарыарка, Торпедо, Арлан и другие
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Fankz Сегодня 02:09
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4527
Невероятно как сегодня отыграли украинцы, чуть было не поверилось, что во-вот выиграют. Но сильнее конечно была ЮК. Нам большой урок, поехали в статусе главного фаворита, вернулись двоечниками((
А теперь, большие разборки в нашем хоккейном хозяйстве. надеюсь с далеко идущими выводами.
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тигр котовский Сегодня 02:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
Мамин это ошибка видно случайный человек которого поставили у руля хоккея,удивляет его бессменное сиденье в кресле главы хоккея несмотря на многочисленные провалы,Мамин у руля хоккея все равно что Партос балерина
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TTT Сегодня 02:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1029
Может это и к лучшему. Сформируем команду из своих ребят,подготовимся как надо и вперёд. Зан готовясь не продлевать контракт отнесся к подготовке халатно. Радует то что Доуси несмотря ни на что - лучший игрок чемпионата,Лучший снайпер,Лучший бомбардир. Только за счет индивидуального мастерства ББДЛ и МСП плюс Михайлиса мы выиграли остальные матчи. Обидно за державу((
Ответить 2
 
Fankz Сегодня 02:22
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4527
TTT, и ведь есть своя молодежь, есть с кем работать. Вот только бы ГТ не очередной... первый попавшийся. Из Восточной Европы, типа Чехии, славно было бы
Ответить 0
 
Алишер Абилбек Сегодня 02:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1047
Все говорят ЮК вылетит. А может вылетит США и Канада)))))
Ответить 0
 
Дон Кихот Сегодня 02:18
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
Алишер Абилбек, потом в следующий раз Финны и Шведы...потом Россия с Чехами..И будет через лет 10,в Элите,биться за чемпионство такие сборные как Ю.Корея,Венгрия (ну может к тому времени там уже будут и Палестина с Бангладешем )
Ответить 0
 
Алишер Абилбек Сегодня 02:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1047
Вылетят
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 02:18
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
Занковец засланный казачок он свою миссию сделал провалил выход в элиту в сборной Беларуси проблема как сохранится в элите Казахстан не желателен в элите для белоруси чтоб сохранится в элите им нужен слабый соперник и этот Занковец ещё и заработал запустил в команде разлад
Ответить 2
 
Қанат Есдаулет Сегодня 02:18
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Поздравляю южныю Корею, они заслужили
Ответить 0
 
Бекжан Бителеуов Сегодня 02:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 106
Североамерикандық хоккеистермен бірге Старченко мен Савченконы, Белгібаевты алып қалу керек. Қалғандарын "зытыру" керек. Ылғи жастарды алу керек. Қазақстандық жас хоккейшілерді ғана ойнату керек.
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тигр котовский Сегодня 02:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
Как эту рожу лысую увидел чуял что не к добру его ставить тренером он мне не нравился опасения оправдались
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Fankz Сегодня 02:30
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4527
Сборная не вышла в элиту, я к хоккею никакого отношения не имею, но такая личная ОБИДА (( Как же так, парни, вы же в статусе главных фаворитов уезжали, а вернетесь второгодниками.
Главное, сейчас горячку не пороть, а выработать стратегию на долгие годы вперед.
Мне Украинская сборная понравилась, практически все свои игроки, не так сильно отличались по классу, проигрыши всем, но разницей в одну шайбу, им нужно время , чтобы пообтесаться, думаю, что через сезон в 1 дивизион вернутся.
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тигр котовский Сегодня 02:32
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
Fankz,да в укранцах есть стремление рвение
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тигр котовский Сегодня 02:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
У Казахстана должен быть потенциал для выхода в элиту тут правильно распорядиться и нормальных тренеров и хокков нужно сыгрывать и завязывать с непонятными мусоро'тренерами шалаповыми,кучиными
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Fankz Сегодня 02:42
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4527
По 11 очков, но проиграли Корее выход в элиту по дополнительным показателям, эхх
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Рашид Салтурин Сегодня 02:43
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Деградация продолжается,в том году не смогли закрепится,в этом вернутся,в следующем будем бороться за выживание в группе А
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Lobo Bobo Сегодня 03:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1251
Самый худший день!
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