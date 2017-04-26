Теперь у меня будет роль хорошего папы - Занковец об уходе из "Барыса" и сборной Казахстана

Он заявил, что продолжит болеть за казахстанский хоккей.
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Эдуард Занковец. Фото с официального сайта IIHF
Белорусский специалист Эдуард Занковец прокомментировал свой уход с постов главного тренера "Барыса" и сборной Казахстана, сообщает "Шайба.kz".
47-летний Занковец возглавил астанинский клуб 7 сентября, сменив россиянина Андрея Назарова. Под его руководством "Барыс" в прошедшем сезоне дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед проиграл магнитогорскому "Металлургу" (0:4).
В конце 2016 года Занковец возглавил и сборную Казахстана. Под его руководством команда выступила на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве, где в пяти матчах одержала четыре победы (одна - в овертайме) и потерпела одно поражение.
"Я хотел бы поблагодарить всех, не только игроков, я их уже поблагодарил, но и болельщиков, руководство за то, что работали вместе, - говорит Занковец. - Мое путешествие в "Барыс" и Казахстан завершилось. Я хочу пожелать удачи, больше побед и радостных моментов.
Контракт с "Барысом" у меня закончился. Продлевать его не буду. У меня немного другие планы. В этом году я выполнял роль тренера, в следующем у меня немного другая роль - роль хорошего папы. У меня дочка идет в первый класс. Я хочу больше времени уделить этому, разделять с ней радость успехов, помогать в сложных моментах.
Я буду переживать за "Барыс", буду болеть за Казахстан и казахстанский хоккей. Буду надеяться, что появится много новых Михайлисов, Панюковых и Полоховых".
Отметим, что до казахстанского этапа карьеры Занковец трудился скаутом в клубе НХЛ "Чикаго Блэкхокс". Ранее он самостоятельно работал с молодежной и национальной сборными Беларуси, с минским "Динамо" и его фарм-клубом. Также Занковец был ассистентом в "Авангарде", СКА и белорусской "молодежке".
47-летний Занковец возглавил астанинский клуб 7 сентября, сменив россиянина Андрея Назарова. Под его руководством "Барыс" в прошедшем сезоне дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед проиграл магнитогорскому "Металлургу" (0:4).
В конце 2016 года Занковец возглавил и сборную Казахстана. Под его руководством команда выступила на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве, где в пяти матчах одержала четыре победы (одна - в овертайме) и потерпела одно поражение.
"Я хотел бы поблагодарить всех, не только игроков, я их уже поблагодарил, но и болельщиков, руководство за то, что работали вместе, - говорит Занковец. - Мое путешествие в "Барыс" и Казахстан завершилось. Я хочу пожелать удачи, больше побед и радостных моментов.
Контракт с "Барысом" у меня закончился. Продлевать его не буду. У меня немного другие планы. В этом году я выполнял роль тренера, в следующем у меня немного другая роль - роль хорошего папы. У меня дочка идет в первый класс. Я хочу больше времени уделить этому, разделять с ней радость успехов, помогать в сложных моментах.
Я буду переживать за "Барыс", буду болеть за Казахстан и казахстанский хоккей. Буду надеяться, что появится много новых Михайлисов, Панюковых и Полоховых".
Отметим, что до казахстанского этапа карьеры Занковец трудился скаутом в клубе НХЛ "Чикаго Блэкхокс". Ранее он самостоятельно работал с молодежной и национальной сборными Беларуси, с минским "Динамо" и его фарм-клубом. Также Занковец был ассистентом в "Авангарде", СКА и белорусской "молодежке".