"Барыс" в восьмой раз в истории вышел в плей-офф КХЛ

Причем астанинский клуб за два тура до финиша "регулярки" гарантировал себе место не ниже шестого.
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Астанинский "Барыс" в восьмой раз в своей истории вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Барыс" обеспечил себе место в восьмерке сильнейших команд Восточной конференции в домашнем матче с новосибирской "Сибирью", завершившегося победой астанчан в овертайме (2:1). При этом в этой игре подопечным Эдуарда Занковца достаточно было набрать одно очко.
"Барыс" регулярно выходил в плей-офф начиная с сезона-2008/09. Исключением стал сезон-2015/16, когда астанинский клуб не сумел финишировать в восьмерке лучших команд "Востока".
Добавим, что за два тура до завершения этого регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" гарантировал себе место не ниже шестого в конференции. На данный момент астанинская команда с 89 очками занимает пятое место и в двух оставшихся играх сыграет дома с новокузнецким "Металлургом" и омским "Авангардом".
Обойти "Барыс" может пекинский "Куньлунь Ред Стар", который отстает от астанинского клуба на шесть очков, но при этом еще сыграет три матча до конца регулярного чемпионата КХЛ.
На данный момент соперником "Барыса" по плей-офф является именно "Трактор". В случае если "Трактор" и "Барыс" сохранят за собой прежние места, то челябинская команда будет иметь преимущество своей площадки.
"Барыс" обеспечил себе место в восьмерке сильнейших команд Восточной конференции в домашнем матче с новосибирской "Сибирью", завершившегося победой астанчан в овертайме (2:1). При этом в этой игре подопечным Эдуарда Занковца достаточно было набрать одно очко.
"Барыс" регулярно выходил в плей-офф начиная с сезона-2008/09. Исключением стал сезон-2015/16, когда астанинский клуб не сумел финишировать в восьмерке лучших команд "Востока".
Добавим, что за два тура до завершения этого регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" гарантировал себе место не ниже шестого в конференции. На данный момент астанинская команда с 89 очками занимает пятое место и в двух оставшихся играх сыграет дома с новокузнецким "Металлургом" и омским "Авангардом".
Обойти "Барыс" может пекинский "Куньлунь Ред Стар", который отстает от астанинского клуба на шесть очков, но при этом еще сыграет три матча до конца регулярного чемпионата КХЛ.
На данный момент соперником "Барыса" по плей-офф является именно "Трактор". В случае если "Трактор" и "Барыс" сохранят за собой прежние места, то челябинская команда будет иметь преимущество своей площадки.