"Барыс" гарантировал себе место не ниже шестого в Восточной конференции КХЛ

На данный момент казахстанская команда находится на пятой строчке.
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Столичный "Барыс" гарантировал себе место не ниже шестого в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Благодаря победе над новосибирской "Сибирью" в овертайме со счетом 2:1 в активе казахстанской команды стало 89 баллов. За два тура до конца регулярного чемпионата "Барыс" не сможет опуститься ниже шестого места. Шансы обойти столичную команду были у владивостокского "Адмирала" и уфимского "Салават Юлаева", которые после 58 матчей имеют в своем активе по 82 очка.
Стоит отметить, что на пятое место, где сейчас находится "Барыс", может подняться только пекинский "Куньлунь Ред Стар", который отстает от казахстанской команды на шесть очков, но при этом еще сыграет три матча до конца регулярного чемпионата КХЛ. "Барыс" в свою очередь сохранил шансы подняться на четвертое место, где сейчас с 93 очками находится челябинский "Трактор".
Напомним, что на данный момент соперником "Барыса" по плей-офф является именно "Трактор". В случае если "Трактор" и "Барыс" сохранят за собой прежние места, то челябинская команда будет иметь преимущество своей площадки.