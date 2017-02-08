"Барыс" обыграл "Сибирь" в овертайме и одержал 31-ю победу в КХЛ

Астанинский клуб в шестой раз в сезоне выиграл матч в дополнительное время.
Вчера 22:05
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Фото пресс-службы "Барыса"
Континентальная Хоккейная ЛигаХоккеисты "Барыса" победили новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Регулярный чемпионат
Барыс - Сибирь 2:1 ОТ
Голы: Воробьев, 7 (0:1); Бойд, 13 (1:1); Доус, 64 (2:1)
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Барыс - Сибирь 2:1 ОТ
Голы: Воробьев, 7 (0:1); Бойд, 13 (1:1); Доус, 64 (2:1)
Турнирная таблица
Игра проходила в Астане сегодня, 14 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в овертайме. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.
В основное время команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве. Оба взятия ворот пришлись на первый период. У "Сибири" на восьмой минуте отличился Кирилл Воробьев, а у "Барыса" на 14-й - Дастин Бойд.
Победитель матча определялся в овертайме, где все решил точный бросок Найджела Доуса за 39 секунд до сирены (изначально КХЛ записало шайбу на Кевина Даллмэна).
Для "Барыса" эта победа стала 31-й в сезоне и шестой в овертайме. С 89 очками астанинцы занимают пятое место в Восточной конференции. В свою очередь "Сибирь", потерпевшая 31-е поражение, с 80 баллами идет девятой на Востоке.
Победа над "Сибирью" обеспечила "Барысу" место в плей-офф КХЛ. Астанинский клуб даже в случае поражения в двух оставшихся играх не опустится ниже шестого места.
Следующий матч "Барыс" проведет 16 февраля, когда на домашней площадке примет новокузнецкий "Металлург". Эта встреча начнется в 19:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
Завершится же регулярный чемпионат для "Барыса" 18 февраля домашним матчем с омским "Авангардом".