"Барыс" вышел в плей-офф КХЛ

До конца регулярного чемпионата осталось два тура.
Вчера 21:55
Ссылки по теме:
- Кевин Даллмэн вошел в десятку лучших защитников "регулярки" КХЛ
- С кем может сыграть "Барыс" в первом раунде плей-офф КХЛ
Фото с официального сайта "Барыса"
Астанинский "Барыс" обеспечил себе место в плей-офф КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло сегодня, 14 февраля, после матча с "Сибирью". Основное время встречи завершилось ничьей (1:1), что принесло командам по одному баллу.
Сейчас "Барыс" находится на пятом месте в Восточной конференции. От девятого места, на котором располагается "Сибирь", астанинцев отделяют девять баллов. Это означает, что "Барыс" даже в случае поражения в двух оставшихся играх "регулярки" не опустится ниже восьмой строчки на Востоке.
До завершения регулярного чемпионата КХЛ осталось два тура. 16 февраля "Барыс" примет новокузнецкий "Металлург", а спустя два дня на своей площадке встретится с "Авангардом".
На данный момент место в плей-офф КХЛ обеспечили себе 11 команд. На Западе - это СКА, ЦСКА, "Локомотив", московское "Динамо", "Торпедо" и минское "Динамо", а на Востоке - магнитогорский "Металлург", "Авангард", "Ак Барс", "Трактор" и "Барыс".
Это произошло сегодня, 14 февраля, после матча с "Сибирью". Основное время встречи завершилось ничьей (1:1), что принесло командам по одному баллу.
Сейчас "Барыс" находится на пятом месте в Восточной конференции. От девятого места, на котором располагается "Сибирь", астанинцев отделяют девять баллов. Это означает, что "Барыс" даже в случае поражения в двух оставшихся играх "регулярки" не опустится ниже восьмой строчки на Востоке.
До завершения регулярного чемпионата КХЛ осталось два тура. 16 февраля "Барыс" примет новокузнецкий "Металлург", а спустя два дня на своей площадке встретится с "Авангардом".
На данный момент место в плей-офф КХЛ обеспечили себе 11 команд. На Западе - это СКА, ЦСКА, "Локомотив", московское "Динамо", "Торпедо" и минское "Динамо", а на Востоке - магнитогорский "Металлург", "Авангард", "Ак Барс", "Трактор" и "Барыс".