Победа над таким соперником приятна вдвойне - Занковец о матче с "Авангардом"

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Тобол Атырау 3:2
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Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
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Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
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Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
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Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
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Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
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Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Победа над таким соперником приятна вдвойне - Занковец о матче с "Авангардом"

Тренер назвал матч лучшим у своей команды по движению.

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5 Комментариев
Эдуард Занковец. Фото с сайта ХК "Барыс"
Эдуард Занковец. Фото с сайта ХК "Барыс"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец, комментируя домашнюю победу над "Авангардом", отметил, что это был один из лучших матчей его команды в плане движения на льду. 

- Наверное, по движению это был один из лучших матчей. Не могу говорить за команду соперника, но в нашем исполнении, наверное, однозначно по движению это один из лучших матчей. И очень приятно, что ребята до конца играли. Несмотря на то, что до конца второго периода проигрывали, не опускали руки, верили, что можно переломить ход матча и добиться победы. Нелегкой, безусловно, тяжелой победы, но, наверное, она вдвойне приятна над таким соперником, - сказал Занковец на пресс-конференции.

- Что скажете по новичку Брэндону Шиннимину?

- Вы знаете, даже после вчерашней первой тренировки он оставил неплохое впечатление, и сегодня он нам помог.

Напомним, "Барыс" победил "Авангард" со счетом 3:1 и поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ. 

Просмотров: 1445  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Фанат Вчера 23:16
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1079
МОЛОДЦЫ !!! ВЕСЬ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ и ПЕРСОНАЛ с НАСТУПАЮЩИМ !!!! УДАЧИ и ПОБЕД В НОВОМ 2017 !!!
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Heatley Вчера 23:37
Статус: Профи
Рейтинг: 482
Всех с победой !!! С наступающим Новым годом !!! Обыграть двух лидеров подряд в двух матчах -это дорогого стоит и классный подарок на Новый год !!! Молодцы !!! Вперед Барыс !!!
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Нургиса Игибаев Вчера 23:41
Статус: Профи
Рейтинг: 365
Если смотришь на комментарии которые мы свами пишем,друзья!?создается такое впечатление что мы любим их тока тогда когда они побеждают.когда Занковца тока назначили и он проиграл пару игр большинство из вас его оччень даже недолюбливали.даже некоторые предлогали распустить весь Барыс с трен.штабом.А щась тока положительные комменты.Ребята!просто надо быть вместе всегда и везде. Хоть и проиграли когда-то и ещё где-то проиграем.Читая это кто-то узнал себя,когда чё писал?!.
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Данияр Мертаев Сегодня 00:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 976
Слушайте Вести.когда вы начнете публиковать видеообзор.матчей Барыса.в следующем году что ли
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ARYSTAN Сегодня 00:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1868
Народ Всех С Наступающим
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