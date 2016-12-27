Победа над таким соперником приятна вдвойне - Занковец о матче с "Авангардом"

Тренер назвал матч лучшим у своей команды по движению.
Ссылки по теме:
Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец, комментируя домашнюю победу над "Авангардом", отметил, что это был один из лучших матчей его команды в плане движения на льду.
- Наверное, по движению это был один из лучших матчей. Не могу говорить за команду соперника, но в нашем исполнении, наверное, однозначно по движению это один из лучших матчей. И очень приятно, что ребята до конца играли. Несмотря на то, что до конца второго периода проигрывали, не опускали руки, верили, что можно переломить ход матча и добиться победы. Нелегкой, безусловно, тяжелой победы, но, наверное, она вдвойне приятна над таким соперником, - сказал Занковец на пресс-конференции.
- Что скажете по новичку Брэндону Шиннимину?
- Вы знаете, даже после вчерашней первой тренировки он оставил неплохое впечатление, и сегодня он нам помог.
Напомним, "Барыс" победил "Авангард" со счетом 3:1 и поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ.