"Барыс" победил "Авангард" и поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ

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Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
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Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
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Павлодар-2 Алтай-2 0:3
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Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
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Алматы Иртыш-Казхром 1:3
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
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СКА Локомотив 22:30
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Барыс" победил "Авангард" и поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ

Матч прошел в Астане.

63 Комментария
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Авангард 3:1

Голы: Зубов, 18 (0:1); Панюков, 42 (1:1); Сен-Пьер, 45 (2:1); Пушкарев, 59 (3:1)

Турнирная таблица

ХК "Барыс" одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На домашней арене подопечные Эдуарда Занковца принимали омский "Авангард" и выиграли со счетом 3:1. Ворота астанчан защищал Хенрик Карлссон. Гости отличились первыми, забросив шайбу под конец первого периода. Но хозяева сумели не только отыграться, но и выйти вперед, причем оба гола были забиты в третьем периоде. Сначала на 43-й минуте счет сравнял Кирилл Панюков, которому ассистировали Роман Савченко и Брэндон Шиннимин. А затем на 46-й минуте с передачи этих же хоккеистов отличился Мартен Сен-Пьер. Под занавес матча "Авангард" заменил вратаря на полевого игрока в надежде сравнять счет. Вместо этого за несколько минут до финальной сирены форвард "Барыса" Константин Пушкарев забил в пустые ворота. 

Таким образом, набрав 65 очков в 44-х матчах, "Барыс" поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ. Следующий матч астанинский клуб проведет 4 января дома против московского "Спартака".

Просмотров: 5980  Комментариев: 63
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Комментарии

 
 
Марат Жулдаспаев Вчера 21:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1483
Барыс молодцы!!!
Ответить 3
 
Данияр Мертаев Вчера 21:51
Статус: МСМК
Рейтинг: 976
Урааааа я первый
Ответить 2
 
Mox Вчера 21:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1085
Браво, Барыс! С наступающим всех!
Ответить 3
 
Данияр Мертаев Вчера 21:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 976
Ай блин опередили зорошо второй
Ответить 3
 
Данияр Мертаев Вчера 21:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 976
Молодцы.просто молодцы
Ответить 3
 
Ерлан Сейтхалиев Вчера 21:52
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 509
Тамаша ойын. Жеңісті жұлып алды. Құтты болсын
Ответить 3
 
мурат мукангалиев Вчера 21:52
Статус: Профи
Рейтинг: 406
Ураа! !!
Ответить 3
 
Ержан79 Вчера 21:53
Статус: Профи
Рейтинг: 491
БАРЫЫЫЫССС!!! ВСЕХ С ПОБЕДОЙЙЙЙ!!!!! АВА ПОВЕРЖЕНА!!! ОТОМСТИЛИ!!!!! БАРЫС АЛГА!!!
Ответить 4
 
Бегалы Шахабаев Вчера 21:53
Статус: Дублёр
Рейтинг: 192
Конкретно но вяло. Крассавцы. Я вас люблю. Сарыарка и Торпедо (Ускаман) тоже радует.
Ответить 0
 
Ержан79 Вчера 22:43
Статус: Профи
Рейтинг: 491
Бегалы Шахабаев , Торпедо 3-1 ПОБЕДААААА!!!!!!!!!
Ответить 1
 
Еркебулан Нурсултан Вчера 21:53
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1794
Всех с Победой!!! Новичок сыграл очень здорово,видно хорошее катание! Всех с Наступающим!!!
Ответить 3
 
123 Вчера 21:53
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1526
Красавцы!!!!!! Совсем последние игры играет Барыс. Если так будут играть то всех сделают.
Ответить 3
 
Фанат Вчера 21:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1079
УРА ПОБЕДА !!! Всех С ПОБЕДОЙ !!! МОЛОДЦЫ БАРЫС !!! БРАВО !!!! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!! ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ и ЯРКИХ ПОБЕД БАРЫСА !!!!
Ответить 3
 
жулдыз Вчера 21:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
Красавцы!)))
Ответить 3
 
Viprin Viprin Вчера 21:56
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1065
Волевая победа! Брендон Шиннимин две передачи красава)) все молодцы. Впережи теперь Салават Юлаев...
Ответить 3
 
Жанибек Сариев Вчера 21:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 222
Не плохая стратегия лиси молодец с новом годом
Ответить 3
 
Рауан Еркебаев Вчера 21:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 725
Лепооотааа все таки хочет Барыс играть в ПО ,молодцы всех с наступающим!!!!!!!
Ответить 3
 
Мурат Муратов Вчера 21:58
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 527
Костя Пушкарев молодец, Новичку респект, всей команде огромный рахмет за победу!!!!
Ответить 3
 
Heatley Вчера 21:59
Статус: Профи
Рейтинг: 482
Всех с победой !!! Вот так вот ВАМ господа судьи !!! Ответ на судейский беспредел !!! Красавцы !!! Обыграли двух лидеров перед Новым Годом !!! Молодцы !!! Наш новый канадец Шиннимин молодец в первых двух голах поучаствовал это радует !!! А нашему руководству надо писать письмо в Лигу по судейству иначе вообще играть не дадут !!! Молодцы !!! Закончили год на победной ноте и победами над лидерами !!! Так держать парни !!! Вперед БАРЫС !!! Всех болельщиков с победой !!!
Ответить 2
 
Kairat A. Вчера 22:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1219
Heatley!
Ответить 2
 
Фанат Вчера 21:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1079
ГОд закончили на мажорной ноте !!! Молодцы !!! В ВХЛ наши клубы САРЫ АРКА и ТОРПЕДО шороху наводят !!!
Ответить 3
 
Fanat&sport; Вчера 22:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1405
Барыс могёт!!! Просто класс!!
Ответить 4
 
prymypyl Вчера 22:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1416
Сегодня могу сказать сыграли в целом хорошо.Очень хороший 1 период несмотря на пропущенный гол.Во 2 периоде авангард раскусил игру барыса с пасом на центр вследствии чего доминировал и не дал ничего сделать.3 периоде Барыс нашел в себе силы изменить игру забив свои голы а авангард не забил но моменты имел отличные.Гол Панюкова чистое везенье там сен пьер промахнулся с острого угла если бы попал врядли бы забил.Мне понравилось что команда билась до конца.
Ответить -4
 
Ержан79 Вчера 22:45
Статус: Профи
Рейтинг: 491
prymypyl, Короче всем уже давно ясно 2 период провальный но 3 период НАХ БАРЫС РВЕТТТ!!!!!!!!!
Ответить -1
 
Viprin Viprin Вчера 22:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1065
Кто ожидал сначала Магнитку и потом Омск обыграют, респект и уважение))) можете же..,,
Ответить 3
 
Arlan Beybarys Вчера 22:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1307
С победой всех! Барыс настоящий Барыс! Порвал и загрыз омского петуха! заткнул рот рос коментарикам.Которые много балтали,что 0:1 устраивает аву.Надо же а ведь такие говоруны болтали,что в матче с магнитом 4:0 в хоккее неокончательный счет.Вот такие ыксперты мда.Барыс играет сейчас очень зрелищно!И результативно.И в обороне только есть еще огрехи.Но осмысленная игра и былой растерянности при выходе из своей зоны уже не так.Главное победили 1 и 2 лидера конференции , обошли выскочку кунлуня,взяли верх над бывшим соседом оппонентом по плофу и закрепились в зоне ПО.
Ответить 4
 
Kairat A. Вчера 22:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1219
Браво "Барыс"!!! Просто Браво!!! Спасибо Вам дорогие за новогодний подарок, который Вы нам презентовали ПОБЕДОЙ и положили на елочку!!! Наши ребята еще в первом периоде должны были три шайбы положить, когда полностью переиграли соперника, но одна ошибочка, немного испортила нам слегка настроение и держала нас в напряжении!!! Россияне Шевченко и "prymypyll" идите умойтесь и захлебнитесь своей желчью и когда дышали ядом в адрес Брендона Шиннимина, он вам сегодня показал, какой он классный игрок и в первой-же игре его результативная передача оказалась ПОБЕДНОЙ! Браво Шинни!!! Всех КАЗАХСТАНЦЕВ и любимый "БАРЫС" от всей души поздравляю с Наступающим Новым Годом!!! Желаю крепкого здоровья, мирного неба и всех благ!!! "Барысу" желаю взять назло россиянам и их "аффилированным" судьям Кубок Гагарина, который именно с нашей земли полетел в космос!!! С Уважением Кайрат!!!
Ответить 5
 
Steppenwolf !!! Вчера 22:14
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6029
Kairat A.,
Ответить 3
 
Kairat A. Вчера 22:18
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1219
Steppenwolf !!! С Наступающим Костя!!! Куда пропал в последнее время???
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! Вчера 22:32
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6029
Kairat A.,И тебя и ВСЕХ БЛИЗКИХ ТВОИХ ! Всех вести.кзсообщество , С НОВЫМ ГОДОМ ! P. S... Я в Америке , все же дождусь боя нашего GGG !!!!
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Kairat A. Вчера 22:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1219
Steppenwolf !!!
Ответить 0
 
Артур Карапетян Вчера 23:25
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3088
Steppenwolf !!!, С Новым Годом! Я тут Вас с Ветераном потерял! Рад за Вас, дождитесь уж за нас до 18 марта!!!
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Heatley Вчера 22:23
Статус: Профи
Рейтинг: 482
Kairat A.,
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Heatley Вчера 22:29
Статус: Профи
Рейтинг: 482
Kairat A., С победой КАЙРАТ !!! Отмечу игру нового канадца, молодец парень !!! Про судей промолчу ,слов уже нет !!! Обыграли двух лидеров, и особенно Авангард принципиальный соперник и отмечу обыграли без Боченски и Старченко, это значит есть еще у нас и игроки и силы !!! Хорошее окончание года,теперь на этой же волне в Новом году надо играть и закрепиться в плей офф !!! С победой Кайрат и всех болельщиков !!!
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Kairat A. Вчера 22:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1219
Heatley! Андрей С Наступающим..! Всех благ и здоровья(!), еще погоняем резиновый диск за ветеранов!!! Барысу только ПОБЕД!!!
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Heatley Вчера 22:40
Статус: Профи
Рейтинг: 482
Kairat A., Конечно еще поиграем и еще как поиграем !!! С Наступающим Новым годом тебя я поздравляю,хоккейного здоровья желаю , побольше нам ярких и красивых побед !!! вперед Барыс !!!
Ответить 1
 
Arlan Beybarys Вчера 22:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1307
Шороху навели на всю колхозную лигу
Ответить 3
 
Бахытжан Асылбеков Вчера 22:10
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 624
Супер! Молодцы так держать! Назло полосатым! А Бочя на следующую игру выйдет свежим, мотивированным и порвет любую команду! С наступающим Казахстан! Рахмет Барыс!
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АК-87 Рамазанов Вчера 22:10
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Жеңіс құтты болсын барша жанкүйерлер! Барыстың осындай жеңістері құтты болсын!
Ответить 3
 
Любаша ... Вчера 22:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 125
Омский ГазМяс. Спать хотя бы судья тащил за уши
Ответить 4
 
kuan Вчера 22:11
Статус: Дублёр
Рейтинг: 159
Да! Ещё Сара, и Торпедо победить !!!!!!!
Ответить 3
 
Аян Касым Вчера 22:12
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
2016 год закончили победой
Ответить 3
 
Marat * Вчера 22:13
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
идеально! Наконец то у Мартена появились достойные напарники, Панюкова с почином, Ну а Шиннимин по хоже угадали селекционеры, будем смотреть дальше. У них с Сен Пьером и техника одинаковая, первая игра 2 очка, браво. Господин Шевченко, умойся!!! Всех болел с хорошим настроением, и с Наступающим Новым Годом!
Ответить 5
 
Жомарт Габдуллин Вчера 22:16
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
С победой, друзья!! Наши играли достойно.
Ответить 3
 
Артур Карапетян Вчера 22:17
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3088
Всех с победой! Баррыс переломил ход игры! Брендон Шиннимин молодец, первая игра и две голевые передачи!!! Всех с наступающим Новым Годом!
Ответить 4
 
Артур Карапетян Вчера 22:18
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3088
Сегодня наш день! Барыс - Авангард 3-1, Зауралье - Сарыарка 0-3 и Рубин - Торпедо пока счет 1-2!
Ответить 5
 
Артур Карапетян Вчера 22:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3088
Торпедо выиграло Рубин 3-1!!! Урааааааааааааа!!!!
Ответить 3
 
Allen Tontin Вчера 22:19
Статус: Юниор
Рейтинг: 65
Опять судьи высосали 2удаления,за нарушение численного состава,,брендон2 хорошо начал,удачи ему,спасибо за победу барсики с новым годом вас удачи,здоровья,больших побед в новом году
Ответить 4
 
Fater Вчера 22:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1010
Барыс красавцы!!! Барыс спасибо за победы над лидерами Востока...ураааа!!!
Ответить 2
 
Fater Вчера 22:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1010
Шиномин с Сен-Пьером будет классное звено. новичок порадовал,молодец.
Ответить 3
 
Сергей Варчук Вчера 22:24
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 613
Две подряд победы над лидерами востока! Лучшего подарка на Новый год и не придумаешь! Рахмет, Барыс!
Ответить 5
 
Серик Жансеит Вчера 22:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
Барыс играл просто супер мне очень понравился и желание сыгронность скорость все было продалжайте так-же радовать нас Алга БАРЫС Алга!!!
Ответить 3
 
Lapochka Lapulya Вчера 22:27
Статус: Профи
Рейтинг: 347
Всех с победой и с наступающим Новым годом. Добра всем
Ответить 3
 
Allen Tontin Вчера 22:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 65
В начале года три игры дома,нужно брать максимум,закрепляться на 4или5 месте,соперники вполне проходимые.главное не расслабляться,а то неприятно барыс то поднялся в зону плей то вылетел надо застолбить и все,барсики вы сможете
Ответить 2
 
Heatley Вчера 22:38
Статус: Профи
Рейтинг: 482
Всех с победой !!! Вот так вот ВАМ господа судьи !!! Ответ на судейский беспредел !!! Красавцы !!! Обыграли двух лидеров перед Новым Годом !!! Молодцы !!! Наш новый канадец Шиннимин молодец в первых двух голах поучаствовал это радует !!! А нашему руководству надо писать письмо в Лигу по судейству иначе вообще играть не дадут !!! Молодцы !!! Закончили год на победной ноте и победами над лидерами !!! Так держать парни !!! Вперед БАРЫС !!! Всех болельщиков с победой !!!
Ответить 2
 
Адлен Еркенов Вчера 22:47
Статус: Юниор
Рейтинг: 78
Всех с победой! И с наступающим Новым 2017 годом!!! Сегодня мне понравилась защита, играли в корпус, один прижимал к борту другой отнимал шайбу. Вот так и надо постоянно. Пижон-миллионер как всегда без косяков не может. А в целом главное ПОБЕДА
Ответить 2
 
ARYSTAN Вчера 22:50
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1868
Шайба Доуса в четверке, я уверен этот гол заслуживает первого места, а сегодняшняя игра вообще, респект Барысу
Ответить 3
 
ARYSTAN Вчера 22:51
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1868
https://video.khl.ru/events/517091?locale=ru
Ответить 3
 
Heatley Вчера 22:54
Статус: Профи
Рейтинг: 482
Панюков -Сен Пьер - Шиннимин эта тройка оба гола организовала ) похоже будет классная тройка ) а то Сен Пьер все никак не найдет партнеров ) Канадца с почином (Шиннимина ) молодец парень хорошо вкатился !!! вперед Барыс !!!
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Рустем Бабаев Вчера 23:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 112
Браво!!!! Браво!!!! Браво!!! Любимая команда!!!! Как в сезоне 2013-2014 всех рвать не смотря на титулы!!!!! Удачное приобретение- Шиннимин! Угадали! Вся команда стараетсч и бьется весь матч! на Гренца приятно смотреть. Просто нужна мотивация!!!
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Марат Галиев Вчера 23:25
Статус: МСМК
Рейтинг: 779
Ура, всех с победой! Осталось "зелёный фанарь" порвать для комплекта)
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Андрей Корб Вчера 23:26
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 242
Сегодня парни молодцы! и Лысый тоже молодец так уж быть)))).Лично я сам его часто критикую. В большинстве по делу.Но сегодня молодец Лысый,правильную стратегию против своей бывшей команды выстроил. А парни красавцы.Было видно что по мастерству Ава превосходит наших ,но желанием наши сегодня были сильнее.В отсутствии Боченский ,Старченко и Маркелова сыграли просто выше всяких похвал.Если в игре с Магниткой нам где то повезло,то сегодня победа пришла за счёт упорного труда. Особенно хочу отметить Худякова.Ему всегда достаётся от соперников,постоянно в борьбе,настырный ...Ну и Шиннимин тоже неплох ,совсем не плох для первой игры.Тьфу,тьфу,тьфу.,чтоб не сглазить.Ну и всех болелов казахстанского хоккея ,хоккеистов и руководство всех клубов Казахстана ,наш любимый Вести.Кз поздравляю с Новым годом,желаю счастья ,здоровья ,успехов в учёбе,работе и на отдыхе.Пусть Новый год нам всем принесёт мирного неба над головой и богатый дастархан в наших домах.Удачи.
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Данияр Мертаев Вчера 23:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 976
На следующий год надо вернуть Ландина и еще одногг защитника или найти равноценных ему двоих.плюс вернуть Талгу.и всех тех кто в Торпедо.и Барыс точно как минимум пройдет второй раунд плэй офф.а может и дойти до финала и забрать кубок Гагарина.мне кажется оставить звено ББД плюс Далмэн и Баркер. А второе звено сделать Трифони Сень Пьер и Новенький Брэндон плюс еще найти защитников за океаном.а две остальные сделать чисто казахстанскими да мало мест согласен зато конкуренция будет кошмарной между собой будут соревноватся ради основы выйти на лед.и у нас точно получится отобрать назло русским ихний кубок как это сделали с кубком Братины наша Сара.
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