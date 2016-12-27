"Барыс" победил "Авангард" и поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ

Матч прошел в Астане.

ХК "Барыс" одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На домашней арене подопечные Эдуарда Занковца принимали омский "Авангард" и выиграли со счетом 3:1. Ворота астанчан защищал Хенрик Карлссон. Гости отличились первыми, забросив шайбу под конец первого периода. Но хозяева сумели не только отыграться, но и выйти вперед, причем оба гола были забиты в третьем периоде. Сначала на 43-й минуте счет сравнял Кирилл Панюков, которому ассистировали Роман Савченко и Брэндон Шиннимин. А затем на 46-й минуте с передачи этих же хоккеистов отличился Мартен Сен-Пьер. Под занавес матча "Авангард" заменил вратаря на полевого игрока в надежде сравнять счет. Вместо этого за несколько минут до финальной сирены форвард "Барыса" Константин Пушкарев забил в пустые ворота.

Таким образом, набрав 65 очков в 44-х матчах, "Барыс" поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ. Следующий матч астанинский клуб проведет 4 января дома против московского "Спартака".