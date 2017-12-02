"Должен знать правила пожарной безопасности". ФК "Иртыш" ищет нового главного тренера по объявлению

Пост стал вакантным после ухода Вячеслава Грозного.
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Игроки "Иртыша". Фото пресс-службы клуба
Футбольный клуб "Иртыш" на официальном сайте разместил объявление о поиске главного тренера на конкурсной основе.
После окончания прошедшего сезона "Иртыш" расстался с Вячеслав Грозным, под руководством которого павлодарцы стали четвертыми в чемпионате и получили путевку в Лигу Европы. У украинского специалиста закончился контракт.
От соискателей поста главного тренера "Иртыша" требуется наличие категории PRO, действующий тренерский диплом от УЕФА и опыт работы не менее пяти лет в командах высшей лиги, а занятые призовые места будут учитываться при приеме на работу. При этом специалист может быть как из Казахстана, так и из любой страны мира.
В объявлении "Иртыш" подчеркивает, что тренер должен знать все нормативные документы и регламенты футбольных соревнований, современные методики тренировок, основы спортивной медицины, антидопинговые правила и даже порядок обеспечения безопасности на спортивных мероприятиях и правила по охране труда и пожарной безопасности.
Выбирать главного тренера "Иртыш" будет в два этапа. С 5 по 11 декабря идет прием заявок, а с 13 по 15 декабря клуб проведет собеседования. При этом все расходы по проезду, проживанию и питанию соискатели возмещают за свой счет.
Для заявок "Иртыш" требует ряд документов - среди них заявление, копии дипломов об образовании и тренерских курсов и заверенную справку от спортивного клуба о работе и ее результатах. Также соискателей просят в произвольной форме написать краткую программу по подготовке команды.
Объявление о поиске главного тренера размещено на сайте "Иртыша" на казахском и русском языках.
Отметим, что "Иртыш" - самый титулованный клуб в истории чемпионатов Казахстана. За 26 сезонов павлодарцы 15 раз выигрывали медали - пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых.
Добавим, что ранее Грозный не исключил своего возвращения на пост тренера "Иртыша", а среди кандидатов на этот пост назывались российские специалисты Ренат Билялетдинов и Сергей Ташуев.
В истории футбола уже были случаи, когда искали тренера по объявлению: в 2015 году конкурс на пост главного тренера национальной сборной объявила Федерация футбола Финляндии, а в прошлом году такой трюк повторили в Камеруне.
В конце 2015 года необычным образом выбирали главного тренера сборной Казахстана. Тогдашний президент Казахстанской федерации футбола Ерлан Кожагапанов запустил голосование среди болельщиков в интернете.
После окончания прошедшего сезона "Иртыш" расстался с Вячеслав Грозным, под руководством которого павлодарцы стали четвертыми в чемпионате и получили путевку в Лигу Европы. У украинского специалиста закончился контракт.
От соискателей поста главного тренера "Иртыша" требуется наличие категории PRO, действующий тренерский диплом от УЕФА и опыт работы не менее пяти лет в командах высшей лиги, а занятые призовые места будут учитываться при приеме на работу. При этом специалист может быть как из Казахстана, так и из любой страны мира.
В объявлении "Иртыш" подчеркивает, что тренер должен знать все нормативные документы и регламенты футбольных соревнований, современные методики тренировок, основы спортивной медицины, антидопинговые правила и даже порядок обеспечения безопасности на спортивных мероприятиях и правила по охране труда и пожарной безопасности.
Выбирать главного тренера "Иртыш" будет в два этапа. С 5 по 11 декабря идет прием заявок, а с 13 по 15 декабря клуб проведет собеседования. При этом все расходы по проезду, проживанию и питанию соискатели возмещают за свой счет.
Для заявок "Иртыш" требует ряд документов - среди них заявление, копии дипломов об образовании и тренерских курсов и заверенную справку от спортивного клуба о работе и ее результатах. Также соискателей просят в произвольной форме написать краткую программу по подготовке команды.
Объявление о поиске главного тренера размещено на сайте "Иртыша" на казахском и русском языках.
Отметим, что "Иртыш" - самый титулованный клуб в истории чемпионатов Казахстана. За 26 сезонов павлодарцы 15 раз выигрывали медали - пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых.
Добавим, что ранее Грозный не исключил своего возвращения на пост тренера "Иртыша", а среди кандидатов на этот пост назывались российские специалисты Ренат Билялетдинов и Сергей Ташуев.
В истории футбола уже были случаи, когда искали тренера по объявлению: в 2015 году конкурс на пост главного тренера национальной сборной объявила Федерация футбола Финляндии, а в прошлом году такой трюк повторили в Камеруне.
В конце 2015 года необычным образом выбирали главного тренера сборной Казахстана. Тогдашний президент Казахстанской федерации футбола Ерлан Кожагапанов запустил голосование среди болельщиков в интернете.