Экс-тренер "Рубина" и "Локомотива" может возглавить "Иртыш"

Ринат Билялетдинов является заслуженным тренером России.
Ссылки по теме:
- Кто лучший футболист КПЛ-2017?
- СМИ сообщили об уходе шести легионеров из "Иртыша"
- Аким области не против дальнейшего сотрудничества. Я еще могу вернуться в "Иртыш" - Грозный
Известный российский специалист Ринат Билялетдинов ведет переговоры с павлодарским "Иртышом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Несмотря на то, что предыдущий наставник команды Вячеслав Грозный выполнил поставленную задачу, добившись попадания "Иртыша" в Лигу Европы, контракт с ним было решено не продлевать.
Последним местом Билялетдинова был казанский "Рубин", который он покинул в сентябре 2015 года. До казанского клуба 60-летний специалист тренировал молодежный клуб московского "Локомотива", а в 2007 году исполнял обязанности главного тренера основной команды после отставки Анатолия Бышовца, который привел олимпийскую сборную СССР к победе на Олимпиаде 1988 года.
Ринат Билялетдинов является заслуженным тренером России. Сын Билялетдинова - Динияр, в свое время защищал цвета сборной России, московских "Локомотива" и "Спартака", а также английского "Эвертона". Ныне бронзовый призер чемпионата Европы-2008 выступает в Литве.