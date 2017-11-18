Аким области не против дальнейшего сотрудничества. Я еще могу вернуться в "Иртыш" - Грозный

Ранее "Иртыш" официально объявил об его уходе из клуба.
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Вячеслав Грозный. Фото пресс-службы "Иртыша"
Украинский тренер Вячеслав Грозный в интервью Matchday.ua заявил, что еще может вернуться в "Иртыш".
61-летний Грозный работал в павлодарском клубе с августа по ноябрь. Под его руководством "Иртыш" провел десять матчей, в которых одержал три победы, четырежды сыграл вничью и потерпел три поражения.
По итогам чемпионата "Иртыш" занял четвертое место и получил место в Лиге Европы. 16 ноября павлодарский клуб через официальный сайт объявил об уходе Грозного, чей контракт подошел к завершению.
Сам же Грозный заявляет, что еще может вернуться в "Иртыш", но это зависит от акима Павлодарской области Булата Бакауова.
- Вячеслав Викторович, расскажите о своей ситуации с "Иртышом", который завершил с вами сотрудничество по окончании сезона в Казахстане?
- В августе президент "Иртыша" Расул Уразгулов лично пригласил меня тренировать павлодарскую команду, потому что им нужен был наставник. Я заменил болгарского тренера Димитара Димитрова, который отправился на родину, чтобы возглавить "Лудогорец". Передо мной поставили задачу выйти в еврокубки.
Я подошел клубу по критериям, которые у них были. Они искали опытного квалифицированного специалиста, владеющего русским языком и имеющего опыт работы в Казахстане. В итоге губернатор, он же аким, Павлодарской области Булат Бакауов принял решение по мне и утвердил на должность главного тренера. По работе у нас с ним получилась взаимная поддержка. Мы сразу договорились, что я вместе со штабом работаю до конца сезона, а затем принимаем совместное решение.
По окончании чемпионата мы с руководством договорились о встрече. Больше часа общались, говорили о прошедшем сезоне. Аким поблагодарил нас за выход в еврокубки и сказал, что, естественно, мы еще свяжемся. И я скажу, что он не против дальнейшего сотрудничества. В "Иртыше" главного тренера утверждает аким области.
Я был приглашен на завершающую стадию чемпионата. В высшей лиге Казахстана, где 12 команд, проводят чемпионат в три круга, то есть это 33 матча. Мне нравится такая система.
- А сейчас вы где?
- Я уже неделю в Украине. 15 ноября у меня закончился контракт, и руководство клуба имеет право рассматривать разные варианты. Они подбирают ряд тренеров. Если у меня с акимом будет разговор, и мы придем к общему знаменателю, то я продолжу работать в "Иртыше". Так как команда должна играть в еврокубках и бороться за еврокубковые места, я прошу от руководства клуба следующее: главный тренер решает, каких игроков отпускать, а каких приглашать. Я никогда не вмешиваюсь в клубную работу, но я прошу, чтобы в моей команде футболисты брались под меня.
Я футбол вижу по-другому, я хочу, чтобы мои команды играли в атакующий футбол. Мне нужны игроки с передачами и забивной форвард. Если мы с акимом найдем точки соприкосновения в этом вопросе, возможно, я останусь в "Иртыше".
- Сейчас вам поступают предложения?
- Сейчас я имею право рассматривать варианты. Не делал этого из человеческой политкорректности. Было непросто с "Иртышом", так как не я подбирал футболистов. Я требовал от футболистов то, к чему они не привыкли.
- Например?
- Даже наш украинский футболист, кстати, отличный игрок - Владислав Огиря, поначалу с трудом подстраивался под мои требования. Раньше он должен был отбирать мяч в центре поля и отдавать его назад. В моей команде он должен отбирать мяч и отдавать пас вперед, примерно как Пирло. Он должен играть вперед. Я хочу играть авантюрно и создавать много моментов.
У болгарина Димитара Димитрова важна организация оборонительных действий, как и у Курбана Бердыева. Димитров играл в пять защитников, четыре полузащитника и быстрого нападающего. Многие команды с "Иртышом" не могли играть первым номером, кроме "Астаны" и "Кайрата". Я другой тренер, не зря я работал в "Спартаке", "Левски" и других клубах с атакующей философией. Мои команды играют как лондонский "Арсенал". Да, могут пропустить, но у нас постоянно моменты и мы забиваем тоже.
- Чем сейчас будете заниматься в Украине?
- Мало кто знает, что я в Украине. Мне надо с родными и близкими людьми пообщаться. Буду также читать лекции ребятам, которые собираются получать тренерские лицензии. Буду ждать звонка из Казахстана. Но если вдруг у меня появится какой-то вариант, я позвоню акиму и сообщу об этом.
- Когда прояснится ситуация с "Иртышом"?
- В марте в Казахстане начинается чемпионат. В ноябре и декабре игроки отдыхают. Может, во второй половине декабря что-то прояснится. В этот период в Казахстане я уже просматривал футболистов, когда работал в "Тоболе".
Самое главное, что есть результат. Мы, украинские тренеры, не подвели. Иностранные тренеры должны работать сильнее местных. Для меня, украинского специалиста, приятно, что мы держим марку.
Добавим, что Грозный в "Иртыше" также запомнился по зажигательному празднованию выхода в Лигу Европы. После выхода в еврокубки украинец сначала на бровке, а потом в раздевалке исполнил лезгинку, которой часто праздновал победы во время работы в чеченском "Тереке" (сейчас клуб называется "Ахмат").
61-летний Грозный работал в павлодарском клубе с августа по ноябрь. Под его руководством "Иртыш" провел десять матчей, в которых одержал три победы, четырежды сыграл вничью и потерпел три поражения.
По итогам чемпионата "Иртыш" занял четвертое место и получил место в Лиге Европы. 16 ноября павлодарский клуб через официальный сайт объявил об уходе Грозного, чей контракт подошел к завершению.
Сам же Грозный заявляет, что еще может вернуться в "Иртыш", но это зависит от акима Павлодарской области Булата Бакауова.
- Вячеслав Викторович, расскажите о своей ситуации с "Иртышом", который завершил с вами сотрудничество по окончании сезона в Казахстане?
- В августе президент "Иртыша" Расул Уразгулов лично пригласил меня тренировать павлодарскую команду, потому что им нужен был наставник. Я заменил болгарского тренера Димитара Димитрова, который отправился на родину, чтобы возглавить "Лудогорец". Передо мной поставили задачу выйти в еврокубки.
Я подошел клубу по критериям, которые у них были. Они искали опытного квалифицированного специалиста, владеющего русским языком и имеющего опыт работы в Казахстане. В итоге губернатор, он же аким, Павлодарской области Булат Бакауов принял решение по мне и утвердил на должность главного тренера. По работе у нас с ним получилась взаимная поддержка. Мы сразу договорились, что я вместе со штабом работаю до конца сезона, а затем принимаем совместное решение.
По окончании чемпионата мы с руководством договорились о встрече. Больше часа общались, говорили о прошедшем сезоне. Аким поблагодарил нас за выход в еврокубки и сказал, что, естественно, мы еще свяжемся. И я скажу, что он не против дальнейшего сотрудничества. В "Иртыше" главного тренера утверждает аким области.
Я был приглашен на завершающую стадию чемпионата. В высшей лиге Казахстана, где 12 команд, проводят чемпионат в три круга, то есть это 33 матча. Мне нравится такая система.
- А сейчас вы где?
- Я уже неделю в Украине. 15 ноября у меня закончился контракт, и руководство клуба имеет право рассматривать разные варианты. Они подбирают ряд тренеров. Если у меня с акимом будет разговор, и мы придем к общему знаменателю, то я продолжу работать в "Иртыше". Так как команда должна играть в еврокубках и бороться за еврокубковые места, я прошу от руководства клуба следующее: главный тренер решает, каких игроков отпускать, а каких приглашать. Я никогда не вмешиваюсь в клубную работу, но я прошу, чтобы в моей команде футболисты брались под меня.
Я футбол вижу по-другому, я хочу, чтобы мои команды играли в атакующий футбол. Мне нужны игроки с передачами и забивной форвард. Если мы с акимом найдем точки соприкосновения в этом вопросе, возможно, я останусь в "Иртыше".
- Сейчас вам поступают предложения?
- Сейчас я имею право рассматривать варианты. Не делал этого из человеческой политкорректности. Было непросто с "Иртышом", так как не я подбирал футболистов. Я требовал от футболистов то, к чему они не привыкли.
- Например?
- Даже наш украинский футболист, кстати, отличный игрок - Владислав Огиря, поначалу с трудом подстраивался под мои требования. Раньше он должен был отбирать мяч в центре поля и отдавать его назад. В моей команде он должен отбирать мяч и отдавать пас вперед, примерно как Пирло. Он должен играть вперед. Я хочу играть авантюрно и создавать много моментов.
У болгарина Димитара Димитрова важна организация оборонительных действий, как и у Курбана Бердыева. Димитров играл в пять защитников, четыре полузащитника и быстрого нападающего. Многие команды с "Иртышом" не могли играть первым номером, кроме "Астаны" и "Кайрата". Я другой тренер, не зря я работал в "Спартаке", "Левски" и других клубах с атакующей философией. Мои команды играют как лондонский "Арсенал". Да, могут пропустить, но у нас постоянно моменты и мы забиваем тоже.
- Чем сейчас будете заниматься в Украине?
- Мало кто знает, что я в Украине. Мне надо с родными и близкими людьми пообщаться. Буду также читать лекции ребятам, которые собираются получать тренерские лицензии. Буду ждать звонка из Казахстана. Но если вдруг у меня появится какой-то вариант, я позвоню акиму и сообщу об этом.
- Когда прояснится ситуация с "Иртышом"?
- В марте в Казахстане начинается чемпионат. В ноябре и декабре игроки отдыхают. Может, во второй половине декабря что-то прояснится. В этот период в Казахстане я уже просматривал футболистов, когда работал в "Тоболе".
Самое главное, что есть результат. Мы, украинские тренеры, не подвели. Иностранные тренеры должны работать сильнее местных. Для меня, украинского специалиста, приятно, что мы держим марку.
Добавим, что Грозный в "Иртыше" также запомнился по зажигательному празднованию выхода в Лигу Европы. После выхода в еврокубки украинец сначала на бровке, а потом в раздевалке исполнил лезгинку, которой часто праздновал победы во время работы в чеченском "Тереке" (сейчас клуб называется "Ахмат").