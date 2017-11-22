Стал известен второй кандидат на пост главного тренера "Иртыша"

Ранее сообщалось о переговорах павлодарского клуба с Ринатом Билялетдиновым.
Сегодня 19:18
Ссылки по теме:
- ФК "Иртыш" объявил об уходе главного тренера
- Аким области не против дальнейшего сотрудничества. Я еще могу вернуться в "Иртыш" - Грозный
- Экс-тренер "Рубина" и "Локомотива" может возглавить "Иртыш"
Сергей Ташуев. Фото с сайта yuga.ru
Российский тренер Сергей Ташуев может возглавить "Иртыш", передает сообщает корреспондент Vesti.kz.
Павлодарский клуб совсем недавно объявил, что украинец Вячеслав Грозный покинул команду после завершения контракта.
В июле 2017 года мог принять "Тобол" после отставки россиянина Омари Тетрадзе, однако по семейным обстоятельствам не прибыл в Костанай. В итоге клуб возглавил их соотечественник Роберт Евдокимов.
57-летний Ташуев известен по работе с "Кубанью", "Анжи", "Краснодаром"и донецким "Металлургом". Всего в его тренерской карьере было 17 клубов.
Ранее стало известно о переговорах между "Иртышом" и другим российским тренером - Ринатом Билялетдиновым.
Павлодарский клуб совсем недавно объявил, что украинец Вячеслав Грозный покинул команду после завершения контракта.
В июле 2017 года мог принять "Тобол" после отставки россиянина Омари Тетрадзе, однако по семейным обстоятельствам не прибыл в Костанай. В итоге клуб возглавил их соотечественник Роберт Евдокимов.
57-летний Ташуев известен по работе с "Кубанью", "Анжи", "Краснодаром"и донецким "Металлургом". Всего в его тренерской карьере было 17 клубов.
Ранее стало известно о переговорах между "Иртышом" и другим российским тренером - Ринатом Билялетдиновым.