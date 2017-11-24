Нападающий "Астаны" Кабананга может продолжить карьеру в итальянской Серии А

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Югра 2:0
Куньлунь Ред Стар Локомотив 1:4
Металлург Мг Торпедо НН 1:2
Динамо Мн Авангард 3:2 Б
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 5:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 0:3
Спутник НТ Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Алматы 2:3
Горняк Кулагер 3:2 Б
Номад Алтай-Торпедо 2:1 ОТ
Иртыш Алматы 0:2
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 3:0
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 3:4 ОТ
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 1:0
Англия Босния и Герцеговина 4:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 1:1
Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 1:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 1:1
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 2:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 2:3
Локомотив М Копенгаген 2:1
Зенит Вардар 2:1
Кельн Арсенал 1:0
БАТЭ Црвена Звезда 0:0
Атлетик Герта 3:2
Эстерсунд Заря Лг 2:0
Русенборг Реал Сосьедад 0:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Милан Аустрия В 5:1
Скендербеу Динамо К 3:2
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 0:2
Енбек (U-16) Ал Казахстан (U-16) 0:9
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 3:4
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 5:2
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
Брага/ААУМ Кайрат 1:4
Интер Мовистар Дева 2:1
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Астана Тайгерс-3 (фарм) 56:38
Казыгурт МарС Каспий 61:73
Астана Тайгерс-2 (фарм) Каспий 65:68
Иртыш-2 (фарм) Казыгурт МарС 94:44
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 70:82
Ирак Иран 74:66
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 79:57
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 74:44
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Буревестник Атырау 3:1
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 3:2
Павлодар Атырау 3:0
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
>>>
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 1:2
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Трактор Северсталь 2:0
ЦСКА Адмирал 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Арлан 2:9
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 1:1
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 0:1
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Дева Брага/ААУМ 22:30
Кайрат Интер Мовистар 01:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:1
Алтай Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 17:20
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
СКА-Хабаровск Локомотив М 15:00
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Депортиво Атлетик 1:2
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Наполи Ювентус 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Трактор Северсталь 2:0
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Арлан 2:9
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Алматы Темиртау
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Арлан Иртыш
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Горняк Номад
Горняк Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 1:1
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 0:1
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Дева Брага/ААУМ 22:30
Кайрат Интер Мовистар 01:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Павлодар ТНК "Казхром" 1:1
Алтай Атырау 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 17:20
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Нападающий "Астаны" Кабананга может продолжить карьеру в итальянской Серии А

Также в числе претендентов на него называется клуб из Англии.

Ссылки по теме:

7 Комментариев
Журниор Кабананга. Фото Vesti.kz.Турар Казангапов©
Журниор Кабананга. Фото Vesti.kz.Турар Казангапов©
Нападающий "Астаны" и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на телеканал Sport Mediaset. 

В услугах Кабананги заинтересован "Кротоне", который после 13 игр занимает 15-е место из 20 команд Серии А. Этот клуб интересовался конголезцем еще летом, но тогда переход не состоялся. Теперь "Кротоне" попытается купить Кабанангу в зимнее окно, которое откроется в январе. 

Ранее в числе претендентов на Кабанангу назывался "Лидс" из английского чемпионшипа. На этой неделе исполнительный директор "Астаны" Кайсар Бекенов заявил, что после окончания сезона клуб готов обсудить предложения по игроку, чей контракт заканчивается в декабре 2018 года. 

28-летний Кабананга с 19 голами стал вторым бомбардиром казахстанской премьер-лиги-2017 и помог "Астане" выиграть четвертый подряд чемпионский титул. Успешно конголезец играет и в еврокубках: на его счету три мяча в четырех встречах группового раунда Лиги Европы, а в шести играх квалификации Лиги чемпионов он отличился один раз и отдал две голевые передачи. 

За "Астану" Кабананга выступает с лета 2015 года. Первую половину следующего сезона он провел в аренде в "Карабюкспоре", которому помог выйти в турецкую суперлигу. В 94 матчах за "Астану" во всех турнирах он забил 37 мячей и отдал девять голевых передач. 

До Казахстана Кабананга выступал в Бельгии за "Серкль Брюгге", "Руселаре", "Беерсхот" и "Андерлехт". В 2015 году он вместе со сборной ДР Конго выиграл бронзовую медаль Кубка Африканских наций, а этой зимой стал лучшим бомбардиром этого турнира. 
  Комментариев: 7
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Нуржигит Илесбеков Сегодня 15:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 145
Удачи Кабан!
Ответить 2
 
Дюран Дюран Сегодня 16:12
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 650
Кому этот бревно нужен? Второй Дзюба...Я тоже могу как он стоят как вкопанный на половине поля соперника и ждать голевую передачу. Из за него Астана проиграла Вильярреалу.
Ответить -2
 
Balg Сегодня 16:31
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1083
Да задолбали, пускай здует хоть в Папуа-новую-гвинею
Ответить -2
 
Rassul Talapov Сегодня 16:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1078
Норм
Ответить 0
 
Аян Касым Сегодня 16:49
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Prodat i kupit po luche napodayshi
Ответить 0
 
Арман Ahmetjanov Сегодня 17:05
Статус: Юниор
Рейтинг: 76
Пусть Гоу берут он свободен! Но им он не интересен потому что в ЛЕ ничего не показал, а много голов в КПЛ для них не показатель, уровень не тот...
Ответить 1
 
Марат Токтаев Сегодня 17:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Кабан,не прогадай - в Европу прямая дорога.
Ответить 0
 