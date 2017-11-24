Нападающий "Астаны" Кабананга может продолжить карьеру в итальянской Серии А

Также в числе претендентов на него называется клуб из Англии.
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Журниор Кабананга. Фото Vesti.kz.Турар Казангапов©
Нападающий "Астаны" и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на телеканал Sport Mediaset.
В услугах Кабананги заинтересован "Кротоне", который после 13 игр занимает 15-е место из 20 команд Серии А. Этот клуб интересовался конголезцем еще летом, но тогда переход не состоялся. Теперь "Кротоне" попытается купить Кабанангу в зимнее окно, которое откроется в январе.
Ранее в числе претендентов на Кабанангу назывался "Лидс" из английского чемпионшипа. На этой неделе исполнительный директор "Астаны" Кайсар Бекенов заявил, что после окончания сезона клуб готов обсудить предложения по игроку, чей контракт заканчивается в декабре 2018 года.
28-летний Кабананга с 19 голами стал вторым бомбардиром казахстанской премьер-лиги-2017 и помог "Астане" выиграть четвертый подряд чемпионский титул. Успешно конголезец играет и в еврокубках: на его счету три мяча в четырех встречах группового раунда Лиги Европы, а в шести играх квалификации Лиги чемпионов он отличился один раз и отдал две голевые передачи.
За "Астану" Кабананга выступает с лета 2015 года. Первую половину следующего сезона он провел в аренде в "Карабюкспоре", которому помог выйти в турецкую суперлигу. В 94 матчах за "Астану" во всех турнирах он забил 37 мячей и отдал девять голевых передач.
До Казахстана Кабананга выступал в Бельгии за "Серкль Брюгге", "Руселаре", "Беерсхот" и "Андерлехт". В 2015 году он вместе со сборной ДР Конго выиграл бронзовую медаль Кубка Африканских наций, а этой зимой стал лучшим бомбардиром этого турнира.
В услугах Кабананги заинтересован "Кротоне", который после 13 игр занимает 15-е место из 20 команд Серии А. Этот клуб интересовался конголезцем еще летом, но тогда переход не состоялся. Теперь "Кротоне" попытается купить Кабанангу в зимнее окно, которое откроется в январе.
Ранее в числе претендентов на Кабанангу назывался "Лидс" из английского чемпионшипа. На этой неделе исполнительный директор "Астаны" Кайсар Бекенов заявил, что после окончания сезона клуб готов обсудить предложения по игроку, чей контракт заканчивается в декабре 2018 года.
28-летний Кабананга с 19 голами стал вторым бомбардиром казахстанской премьер-лиги-2017 и помог "Астане" выиграть четвертый подряд чемпионский титул. Успешно конголезец играет и в еврокубках: на его счету три мяча в четырех встречах группового раунда Лиги Европы, а в шести играх квалификации Лиги чемпионов он отличился один раз и отдал две голевые передачи.
За "Астану" Кабананга выступает с лета 2015 года. Первую половину следующего сезона он провел в аренде в "Карабюкспоре", которому помог выйти в турецкую суперлигу. В 94 матчах за "Астану" во всех турнирах он забил 37 мячей и отдал девять голевых передач.
До Казахстана Кабананга выступал в Бельгии за "Серкль Брюгге", "Руселаре", "Беерсхот" и "Андерлехт". В 2015 году он вместе со сборной ДР Конго выиграл бронзовую медаль Кубка Африканских наций, а этой зимой стал лучшим бомбардиром этого турнира.