Форвард "Астаны" Кабананга может продолжить карьеру в Англии

Им интересуется команда Чемпионшипа.
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Нападающий "Астаны" Жуниор Кабананга в зимнее трансферное окно может пополнить состав английского клуба "Лидс Юнайтед", выступающего в Чемпионшипе - втором по значимости чемпионате страны, сообщает kazfootball.kz со ссылкой на hitc.com.
По данным СМИ, еще в августе Кабанангой интересовались такие английские клубы, как "Ноттингем Форрест" и "Халл Сити" .
"Быстрый, атлетичный нападающий сборной ДР Конго привел "Астану" к четвертому чемпионству Премьер-лиги Казахстана-2017, где опередили на одно очко "Кайрата". Его нынешняя форма и цена делают его весьма хорошим вариантом для "Лидса" в зимнее трансферное окно", - пишут СМИ.
Напомним, гол Кабананги в ворота испанского "Вильярреала" попал в ТОП-5 лучших игровой недели Лиги Европы.