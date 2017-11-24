Гол форварда "Астаны" Кабананги вошел в пятерку лучших игровой недели Лиги Европы

Форвард открыл счет в матче с "Вильярреалом".
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Гол форварда "Астаны" Жуниора Кабананги в ворота испанского "Вильярреала" попал в ТОП-5 лучших игровой недели Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.
Кабананга открыл счет во время встречи в Астане, которая завершилась победой испанского клуба со счетом 3:2.
Для Кабананги этот гол стал третьим в Лиге Европы. Ранее он оформил дубль в домашней игре против "Маккаби" (4:0).
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Бомбический гол Кабананги, который вывел «Астану» вперёд в матче Лиги Европы с «Вильярреалом» . Встреча пятого тура проходила в столице Казахстана и завершилась со счётом 3:2 в пользу испанской команды. . Первый гол забил нападающий "Астаны" Жуниор Кабананга. На 22-й минуте он, получив мяч от Патрика Твумаси, красивым дальним ударом перекинул вратаря "Вильярреала" Мариано Барбосу. Испанцы отыгрались в концовке первого тайма. На 39-й минуте полузащитник Даниэль Раба сравнял счет. . Развязка в матче наступила уже во втором тайме. На исходе часа игры у "Вильярреала" на поле появился нападающий сборной ДР Конго Седрик Бакамбу. Через пять минут именно он и стал автором второго мяча своей команды. . Все тот же Бакамбу на 83-й минуте увеличил преимущество "Вильярреала", но избежать нервной концовки его команде не дал гол форварда "Астаны" Патрика Твумаси на 88-й минуте. . Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день "Астана" в Праге встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома сыграет с "Маккаби". . #спорт #футбол #лигаевропы #лигаевропыуефа #казахстан #астана #фкастана #чудогол #красивыеголы #sport #football #futbol #kazakhstan #astana #fcastana #europeleague #uel #goals #thebestgoal #spain #villarreal