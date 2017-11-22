Украинский защитник может перейти в "Жетысу"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Динамо М Югра 2:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Челмет Торпедо УК 0:3
Спутник НТ Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Иртыш Алматы 2:3
Горняк Кулагер 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 2:0
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 3:0
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 1:1
Спартак М Марибор 1:1
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Карабах Челси 0:4
ЦСКА М Бенфика 2:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Ювентус Барселона 0:0
ПСЖ Селтик 7:1
Андерлехт Бавария 1:2
Атлетико М Рома 2:0
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 2:3
Локомотив М Копенгаген 2:1
Зенит Вардар 2:1
Кельн Арсенал 1:0
БАТЭ Црвена Звезда 0:0
Атлетик Герта 3:2
Эстерсунд Заря Лг 2:0
Русенборг Реал Сосьедад 0:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Милан Аустрия В 5:1
Скендербеу Динамо К 3:2
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Астана Тайгерс Иртыш 71:62
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 0:3
Буревестник Атырау 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 5:2
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Скендербеу Динамо К 3:2
Милан Аустрия В 5:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 14:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Астана Арлан 17:00
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Арлан Иртыш
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Алматинский Легион Капшагай
Каспий Иртыш
Тобол Синегорье
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Верея Лудогорец 19:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Украинский защитник может перейти в "Жетысу"

В нынешнем сезоне на счету футболиста семь матчей в украинской премьер-лиге.

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Сергей Чеботаев. Фото с сайта kazfootball.kz
Сергей Чеботаев. Фото с сайта kazfootball.kz

Защитник украинской "Александрии" Сергей Чеботаев может перейти в талдыкорганский "Жетысу", сообщает KazFootball.kz.

29-летний воспитанник запорожского футбола способен сыграть как на левом фланге обороны, так и на противоположном.

Ранее Чеботаев успел поиграть за "Волынь", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Полтаву" и "Горняк-Спорт". В нынешнем сезоне на счету футболиста семь матчей в украинской премьер-лиге.

Напомним, "Жетысу" по итогам сезона 2017 года стал победителем первой лиги и в следующем сезоне сыграет в КПЛ.

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