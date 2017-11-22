Украинский защитник может перейти в "Жетысу"

В нынешнем сезоне на счету футболиста семь матчей в украинской премьер-лиге.
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Сергей Чеботаев. Фото с сайта kazfootball.kz
Защитник украинской "Александрии" Сергей Чеботаев может перейти в талдыкорганский "Жетысу", сообщает KazFootball.kz.
29-летний воспитанник запорожского футбола способен сыграть как на левом фланге обороны, так и на противоположном.
Ранее Чеботаев успел поиграть за "Волынь", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Полтаву" и "Горняк-Спорт". В нынешнем сезоне на счету футболиста семь матчей в украинской премьер-лиге.
Напомним, "Жетысу" по итогам сезона 2017 года стал победителем первой лиги и в следующем сезоне сыграет в КПЛ.