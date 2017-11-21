Кто лучший футболист КПЛ-2017?

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 2:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Бетис 5:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Верона Хеллас Болонья 2:3
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 1:1
Спартак М Марибор 1:1
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Карабах Челси 0:4
ЦСКА М Бенфика 2:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Ювентус Барселона 0:0
ПСЖ Селтик 7:1
Андерлехт Бавария 1:2
Атлетико М Рома 2:0
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Заблотский 1:0 КО
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 3:1
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Алтай Мангыстау 3:0
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Атлетико М Рома 2:0
Андерлехт Бавария 1:2
ПСЖ Селтик 7:1
Ювентус Барселона 0:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Югра 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Алматы 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 14:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Астана Арлан 17:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Алматы Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Шахтер СДЮШОР № 7
Шахтер СДЮШОР № 7
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Кто лучший футболист КПЛ-2017?

Чемпионат Казахстана по футболу завершился 5 ноября.

Ссылки по теме:

1 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

Vesti.kz продолжают подводить итоги минувшего сезона в казахстанской премьер-лиге. На этот раз предлагаем болельщикам принять участие в голосовании по выявлению лучшего футболиста 2018 года. Список кандидатов на победу в этой номинации приводим ниже.

Кто лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Кто лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

1. Жерар Гоу ("Кайрат", нападающий)
32 игры, 24 гола и пять результативных передач

Можно сколько угодно говорить, что только в нашем чемпионате можно добиваться такой результативности, тогда как за границей штамповать голы не каждому дано. Но что мешает казахстанским форвардам иметь подобное голевое чутье? Ивуариец по сравнению с двумя предыдущими сезонами даже улучшил свои показатели, забив на два мяча больше. Как итог, с 24 голами в активе стал лучшим бомбардиром чемпионата. Причем в третий год подряд.  



2. Патрик Твумаси ("Астана", нападающий)
30 игр, 13+5

Все идет к тому, что Твумаси проводит последний сезон за столичный клуб. Всем понятно, что ганец перерос уровень казахстанской премьер-лиги. Если в межсезонье не переберется в более сильный чемпионат, рискует засидеться в КПЛ.

Твумаси исправно забивал не только на внутренней арене, но и на международной. В евкрокубках провел шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Вдобавок 7 октября текущего года дебютировал за сборную Ганы в домашнем матче с Угандой (0:0) в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018.   

3. Дмитрий Шомко ("Астана", защитник)
31 игра, 1+10

Очередной сезон на должном уровне проводит защитник сборной Казахстана. Неоднократно говорилось о том, что он - один из немногих футболистов, кто держит свою марку. Причем по итогам чемпионата стал лучшим ассистентом в составе своего клуба. В еврокубках также не отставал - три результативные передачи в десяти матчах. 

4. Жуниор Кабананга ("Астана", нападающий)
31 игра, 19+4

Безусловно, в свой актив занесет нынешний сезон конголезец. Все-таки стал не только основным форвардом клуба, но и лучшим его снайпером. В то же время им начали интересоваться зарубежные клубы. Посмотрим, в какой из лиг он в итоге окажется. Тем более в "Астане" не исключают его ухода в зимнее трансферное окно. 



5. Андрей Аршавин ("Кайрат", нападающий)
25 игр, 7+10

Не хватит всех эпитетов, чтобы объективно оценить игру российского футболиста. Откровенно говоря, не верилось, что он заиграет в КПЛ. Однако доказал, что при желании и усердии можно многого добиться. Как следствие, не только забивал, но и отдавал. Неудивительно, что по итогам сезона заслужил пролонгации контракта, тогда как более молодые легионеры покинули алматинский клуб. 

6. Исаэль ("Кайрат", полузащитник)
32 игры, 8+14

Бразилец играет в "Кайрате" при любом тренере. А все по тому, что обладает хорошим техническим арсеналом. Конкуренцию ему в этом отношении может составить разве что Аршавин. Кроме того, бразилец в плане самоотдачи порой выкладывается на 70 процентов, что не мешает ему решать исход встречи и становиться лучшим игроком команды после ее завершения.  

7. Карлос Фонсека ("Иртыш", полузащитник)
32 игры, 5+4

Один из лучших легионеров чемпионата, на котором завязана игра павлодарского клуба. Выступали бы рядом с ним более сильные исполнители, португалец забивал бы гораздо чаще. Окажись он в "Астане" или "Кайрате", его игра засияла бы новыми красками. Кстати, его гол в последнем, 33-м туре позволил "Иртышу" победить "Шахтер" (1:0) и завоевать путевку в еврокубки.  

8. Пабло Фонтанелло ("Ордабасы", защитник)
24 игры, 3+0

Прижился аргентинец в шымкентской команде. Достаточно надежный защитник, умеет хорошо читать игру и действовать на втором этаже. Должен задержаться в "Ордабасы" еще на один сезон. 



9. Алексей Щеткин ("Тобол", нападающий)
27 игр, 10+8

Выступал нестабильно, но свои десять мячей забил. Да еще отдал восемь голевых передач. В прошлом сезоне поражал ворота соперника только в шести случаях. Поэтому можно говорить о мало-мальском прогрессе.  

10. Бахтиер Зайнутдинов ("Тараз", полузащитник)
27 игр, 7+3

Америку не откроем, если скажем, что следующий сезон для молодого футболиста сложится тяжелее нынешнего, в котором он победил сразу в двух номинациях - "Открытие сезона" и "Лучший молодой футболист". Если жить сегодняшним днем, он и в самом деле провел хороший год, в том числе благодаря доверию Ваита Талгаева. 

11. Милан Стоянович ("Шахтер", полузащитник)
27 игр, 10+4

Сербский полузащитник является, пожалуй, лучшим легионером "горняков". Во всяком случае, его голы не давали им проигрывать в "сухую" или помогали исправно набирать очки. Например, с 30-го по 33-й тур включительно его точные удары позволили "Шахтеру" набрать семь очков. Однозначно, при Саулюсе Ширмялисе заиграл более продуктивно. 


 
12. Максат Байжанов ("Кайсар", полузащитник)
31 игра, 5+9

Неувядающий капитан отыграл сезон на уровне. По количеству проведенных игр уступил только Матиасу Курьору, проведшему на один матч больше. Всего на счету футболиста сборной Мартиники 32 игры.  

13. Бауыржан Исламхан ("Кайрат", полузащитник)
27 игр, 11+8

Воспитанника таразского футбола критиковали немало, потому что способен играть значительно лучше, чем он это делал в этом году. Для кого-то он по-прежнему остается лучшим футболистом страны. Почему нет? Ведь забивал чаще форвардов сборной Казахстана, да и не забывал отдавать голевые передачи. 

14. Азат Нургалиев ("Ордабасы", полузащитник)
28 игр, 5+8

Не припомнится, когда этот атакующий полузащитник откровенно проваливал сезон. К тому же, немаловажно оказаться в своей команде. Таковой, безусловно, для него является "Ордабасы". К слову, лучший ассистент своего клуба.  

15. Томаш Шимкович ("Актобе", полузащитник)
14 игр, 6+3 

В ходе сезона к неожиданности костанайских болельщиков перебрался в "Актобе". В играх за "красно-белых" обрел подзабытое голевое чутье, тогда как в шести матчах нынешнего сезона за "Тобол" отметился лишь одной голевой передачей. Игрок-то - интересный. 



16. Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат", защитник)
32 матча, 2+4

Ветераны "Кайрата" не нарадуются этому игроку. Получить от них положительные отзывы - дорогого стоит. Отрадно, что ему довелось стать ключевым защитником алматинцев и национальной сборной.   

17. Юрий Логвиненко ("Астана", защитник)
29 игр, 4+2

Еще один игрок, без которого трудно представить сборную Казахстана. С ним, конечно, будет поспокойнее. Это касается и столичной команды. В этом могли убедиться относительно недавно. В важнейшем матче 32-го тура с "Кайратом" Логвиненко получил травму и покинул поле, а в его отсутствии оборона астанчан начала трещать по швам. В итоге, северяне пропустили два мяча и не смогли досрочно оформить чемпионское звание.  

18. Роман Муртазаев ("Астана", нападающий)
32 игры, 6+7

Отдадим должное нападающему. Не сразу завоевал доверие Станимира Стойлова, но когда выпала возможность зацепиться за основу, воспользовался ею сполна. Параллельно усадил на лавку Марина Томасова. Правда, воспитаннику карагандинского футбола расслабляться не следует, в случае чего тот же Томасов может вытеснить его из состава, ведь хорвату мастерства не занимать. 

19. Никита Бочаров ("Ордабасы", полузащитник)
33 игры, 1+4

Единственный в составе южан футболист, кто провел в чемпионате все 33 матча, что свидетельствует о доверии со стороны тренерского штаба и лично Алексея Петрушина. Бочаров - эдакий боец невидимого фронта. Играет неброско, но выполняет при этом колоссальный объем черновой работы.



20. Давид Лория ("Иртыш", вратарь)
30 игр, - 30

В свое время были призывы не вызывать 36-летнего вратаря в сборную Казахстана. Однако в очередной раз доказал, что в футболе не всегда стоит обращать внимание на возраст игрока, если он способен приносить пользу на самом высоком уровне. По игре на "ленточке" - равных ему в КПЛ нет, ну или почти нет. 

21. Аслан Дарабаев ("Иртыш", полузащитник)
31 игра, 5+2

В январе полузащитнику исполнится 29 лет, поэтому рано или поздно он должен был себя проявить. Нынешний сезон - самый лучший в его карьере, хотя бы по числу проведенных игр. Ранее за календарный год ему не приходилось играть свыше 30 матчей. Также в играх за сборную был как никогда хорош.    

22. Юрий Перцух ("Акжайык", нападающий)
24 игры, 2+3

Никто не мог предположить, что 21-летний игрок сможет зимой пройти просмотр в "Акжайыке" и выстрелить в этом сезоне. Честь и хвала. Важно для него теперь не останавливаться на достигнутом и продолжать расти. В номинации "Открытие сезона-2017" занял второе место, уступив десять баллов Бахтиеру Зайнутдинову. Также вошел в пятерку лучших молодых футболистов премьер-лиги-2017. 

23. Исламбек Куат ("Кайрат", полузащитник)
30 игр, 1+3

Не сказать, что это системообразующий игрок кайратовцев. Однако свою работу в опорной зоне выполнял исправно, из-за чего по сравнению с прошлым сезоном не преуспел в голах. Зато "горчичников" нахватал вдоволь - 11 раз. Главное, играть хуже не стал.

  Комментариев: 1
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Руслан Россонери Сегодня 15:51
Статус: Профи
Рейтинг: 360
Лучший в КПЛ-2017 это ФФК!А так,я назову лучшим Давида Лорию.☆☆☆
Ответить 0
 