Кто лучший футболист КПЛ-2017?

Чемпионат Казахстана по футболу завершился 5 ноября.

Vesti.kz продолжают подводить итоги минувшего сезона в казахстанской премьер-лиге. На этот раз предлагаем болельщикам принять участие в голосовании по выявлению лучшего футболиста 2018 года. Список кандидатов на победу в этой номинации приводим ниже.

Кто лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Кто лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

1. Жерар Гоу ("Кайрат", нападающий)

32 игры, 24 гола и пять результативных передач



Можно сколько угодно говорить, что только в нашем чемпионате можно добиваться такой результативности, тогда как за границей штамповать голы не каждому дано. Но что мешает казахстанским форвардам иметь подобное голевое чутье? Ивуариец по сравнению с двумя предыдущими сезонами даже улучшил свои показатели, забив на два мяча больше. Как итог, с 24 голами в активе стал лучшим бомбардиром чемпионата. Причем в третий год подряд.







2. Патрик Твумаси ("Астана", нападающий)

30 игр, 13+5



Все идет к тому, что Твумаси проводит последний сезон за столичный клуб. Всем понятно, что ганец перерос уровень казахстанской премьер-лиги. Если в межсезонье не переберется в более сильный чемпионат, рискует засидеться в КПЛ.



Твумаси исправно забивал не только на внутренней арене, но и на международной. В евкрокубках провел шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Вдобавок 7 октября текущего года дебютировал за сборную Ганы в домашнем матче с Угандой (0:0) в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018.



3. Дмитрий Шомко ("Астана", защитник)

31 игра, 1+10



Очередной сезон на должном уровне проводит защитник сборной Казахстана. Неоднократно говорилось о том, что он - один из немногих футболистов, кто держит свою марку. Причем по итогам чемпионата стал лучшим ассистентом в составе своего клуба. В еврокубках также не отставал - три результативные передачи в десяти матчах.



4. Жуниор Кабананга ("Астана", нападающий)

31 игра, 19+4



Безусловно, в свой актив занесет нынешний сезон конголезец. Все-таки стал не только основным форвардом клуба, но и лучшим его снайпером. В то же время им начали интересоваться зарубежные клубы. Посмотрим, в какой из лиг он в итоге окажется. Тем более в "Астане" не исключают его ухода в зимнее трансферное окно.







5. Андрей Аршавин ("Кайрат", нападающий)

25 игр, 7+10



Не хватит всех эпитетов, чтобы объективно оценить игру российского футболиста. Откровенно говоря, не верилось, что он заиграет в КПЛ. Однако доказал, что при желании и усердии можно многого добиться. Как следствие, не только забивал, но и отдавал. Неудивительно, что по итогам сезона заслужил пролонгации контракта, тогда как более молодые легионеры покинули алматинский клуб.



6. Исаэль ("Кайрат", полузащитник)

32 игры, 8+14



Бразилец играет в "Кайрате" при любом тренере. А все по тому, что обладает хорошим техническим арсеналом. Конкуренцию ему в этом отношении может составить разве что Аршавин. Кроме того, бразилец в плане самоотдачи порой выкладывается на 70 процентов, что не мешает ему решать исход встречи и становиться лучшим игроком команды после ее завершения.



7. Карлос Фонсека ("Иртыш", полузащитник)

32 игры, 5+4



Один из лучших легионеров чемпионата, на котором завязана игра павлодарского клуба. Выступали бы рядом с ним более сильные исполнители, португалец забивал бы гораздо чаще. Окажись он в "Астане" или "Кайрате", его игра засияла бы новыми красками. Кстати, его гол в последнем, 33-м туре позволил "Иртышу" победить "Шахтер" (1:0) и завоевать путевку в еврокубки.



8. Пабло Фонтанелло ("Ордабасы", защитник)

24 игры, 3+0



Прижился аргентинец в шымкентской команде. Достаточно надежный защитник, умеет хорошо читать игру и действовать на втором этаже. Должен задержаться в "Ордабасы" еще на один сезон.







9. Алексей Щеткин ("Тобол", нападающий)

27 игр, 10+8



Выступал нестабильно, но свои десять мячей забил. Да еще отдал восемь голевых передач. В прошлом сезоне поражал ворота соперника только в шести случаях. Поэтому можно говорить о мало-мальском прогрессе.



10. Бахтиер Зайнутдинов ("Тараз", полузащитник)

27 игр, 7+3



Америку не откроем, если скажем, что следующий сезон для молодого футболиста сложится тяжелее нынешнего, в котором он победил сразу в двух номинациях - "Открытие сезона" и "Лучший молодой футболист". Если жить сегодняшним днем, он и в самом деле провел хороший год, в том числе благодаря доверию Ваита Талгаева.



11. Милан Стоянович ("Шахтер", полузащитник)

27 игр, 10+4



Сербский полузащитник является, пожалуй, лучшим легионером "горняков". Во всяком случае, его голы не давали им проигрывать в "сухую" или помогали исправно набирать очки. Например, с 30-го по 33-й тур включительно его точные удары позволили "Шахтеру" набрать семь очков. Однозначно, при Саулюсе Ширмялисе заиграл более продуктивно.







12. Максат Байжанов ("Кайсар", полузащитник)

31 игра, 5+9



Неувядающий капитан отыграл сезон на уровне. По количеству проведенных игр уступил только Матиасу Курьору, проведшему на один матч больше. Всего на счету футболиста сборной Мартиники 32 игры.



13. Бауыржан Исламхан ("Кайрат", полузащитник)

27 игр, 11+8



Воспитанника таразского футбола критиковали немало, потому что способен играть значительно лучше, чем он это делал в этом году. Для кого-то он по-прежнему остается лучшим футболистом страны. Почему нет? Ведь забивал чаще форвардов сборной Казахстана, да и не забывал отдавать голевые передачи.



14. Азат Нургалиев ("Ордабасы", полузащитник)

28 игр, 5+8



Не припомнится, когда этот атакующий полузащитник откровенно проваливал сезон. К тому же, немаловажно оказаться в своей команде. Таковой, безусловно, для него является "Ордабасы". К слову, лучший ассистент своего клуба.



15. Томаш Шимкович ("Актобе", полузащитник)

14 игр, 6+3



В ходе сезона к неожиданности костанайских болельщиков перебрался в "Актобе". В играх за "красно-белых" обрел подзабытое голевое чутье, тогда как в шести матчах нынешнего сезона за "Тобол" отметился лишь одной голевой передачей. Игрок-то - интересный.







16. Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат", защитник)

32 матча, 2+4



Ветераны "Кайрата" не нарадуются этому игроку. Получить от них положительные отзывы - дорогого стоит. Отрадно, что ему довелось стать ключевым защитником алматинцев и национальной сборной.



17. Юрий Логвиненко ("Астана", защитник)

29 игр, 4+2



Еще один игрок, без которого трудно представить сборную Казахстана. С ним, конечно, будет поспокойнее. Это касается и столичной команды. В этом могли убедиться относительно недавно. В важнейшем матче 32-го тура с "Кайратом" Логвиненко получил травму и покинул поле, а в его отсутствии оборона астанчан начала трещать по швам. В итоге, северяне пропустили два мяча и не смогли досрочно оформить чемпионское звание.



18. Роман Муртазаев ("Астана", нападающий)

32 игры, 6+7



Отдадим должное нападающему. Не сразу завоевал доверие Станимира Стойлова, но когда выпала возможность зацепиться за основу, воспользовался ею сполна. Параллельно усадил на лавку Марина Томасова. Правда, воспитаннику карагандинского футбола расслабляться не следует, в случае чего тот же Томасов может вытеснить его из состава, ведь хорвату мастерства не занимать.



19. Никита Бочаров ("Ордабасы", полузащитник)

33 игры, 1+4



Единственный в составе южан футболист, кто провел в чемпионате все 33 матча, что свидетельствует о доверии со стороны тренерского штаба и лично Алексея Петрушина. Бочаров - эдакий боец невидимого фронта. Играет неброско, но выполняет при этом колоссальный объем черновой работы.







20. Давид Лория ("Иртыш", вратарь)

30 игр, - 30



В свое время были призывы не вызывать 36-летнего вратаря в сборную Казахстана. Однако в очередной раз доказал, что в футболе не всегда стоит обращать внимание на возраст игрока, если он способен приносить пользу на самом высоком уровне. По игре на "ленточке" - равных ему в КПЛ нет, ну или почти нет.



21. Аслан Дарабаев ("Иртыш", полузащитник)

31 игра, 5+2



В январе полузащитнику исполнится 29 лет, поэтому рано или поздно он должен был себя проявить. Нынешний сезон - самый лучший в его карьере, хотя бы по числу проведенных игр. Ранее за календарный год ему не приходилось играть свыше 30 матчей. Также в играх за сборную был как никогда хорош.



22. Юрий Перцух ("Акжайык", нападающий)

24 игры, 2+3



Никто не мог предположить, что 21-летний игрок сможет зимой пройти просмотр в "Акжайыке" и выстрелить в этом сезоне. Честь и хвала. Важно для него теперь не останавливаться на достигнутом и продолжать расти. В номинации "Открытие сезона-2017" занял второе место, уступив десять баллов Бахтиеру Зайнутдинову. Также вошел в пятерку лучших молодых футболистов премьер-лиги-2017.



23. Исламбек Куат ("Кайрат", полузащитник)

30 игр, 1+3



Не сказать, что это системообразующий игрок кайратовцев. Однако свою работу в опорной зоне выполнял исправно, из-за чего по сравнению с прошлым сезоном не преуспел в голах. Зато "горчичников" нахватал вдоволь - 11 раз. Главное, играть хуже не стал.