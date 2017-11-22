Как становятся арбитрами и сколько они зарабатывают? Глава Департамента судейства КФФ подвел итоги сезона КПЛ

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Динамо М Югра 2:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Челмет Торпедо УК 0:3
Спутник НТ Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Иртыш Алматы 2:3
Горняк Кулагер 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 2:0
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 3:0
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 1:1
Спартак М Марибор 1:1
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Карабах Челси 0:4
ЦСКА М Бенфика 2:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Ювентус Барселона 0:0
ПСЖ Селтик 7:1
Андерлехт Бавария 1:2
Атлетико М Рома 2:0
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 2:3
Локомотив М Копенгаген 2:1
Зенит Вардар 2:1
Кельн Арсенал 1:0
БАТЭ Црвена Звезда 0:0
Атлетик Герта 3:2
Эстерсунд Заря Лг 2:0
Русенборг Реал Сосьедад 0:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Милан Аустрия В 5:1
Скендербеу Динамо К 3:2
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Астана Тайгерс Иртыш 71:62
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 0:3
Буревестник Атырау 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 5:2
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Скендербеу Динамо К 3:2
Милан Аустрия В 5:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 14:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Астана Арлан 17:00
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Арлан Иртыш
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Алматинский Легион Капшагай
Каспий Иртыш
Тобол Синегорье
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Верея Лудогорец 19:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Как становятся арбитрами и сколько они зарабатывают? Глава Департамента судейства КФФ подвел итоги сезона КПЛ

Николай Левников подробно рассказал о судействе.

Ссылки по теме:

0 Комментариев
Николай Левников. Фото с сайта sport-express.ru
Николай Левников. Фото с сайта sport-express.ru

Состоявшееся в этом году возвращение на пост директора Департамента судейства и инспектирования Казахстанской Федерации Футбола, авторитетного не только на постсоветском пространстве, но, бесспорно, и на мировом уровне российского специалиста Николая Левникова расценивается экспертами как гарантия стабильного роста квалификации казахстанских арбитров. Перспективы развития футбола в нашей стране, аспекты воспитания профессионального резерва и целый ряд других животрепещущих тем затронуты в беседе корреспондента Vesti.kz с главой отечественного судейского корпуса.

- Казахстанские команды завершили внутренний турнирный сезон. Каким он сложился в отношении работы арбитров? Напряженным, сложным, тернистым?

-Сезон получился довольно интересным. В его начале было много вопросов, которые необходимо было решать оперативно. Особенно это касается утверждения и освоения параграфов документов, регламентирующих деятельность арбитров в соответствии с пунктами Судейской конвенции УЕФА.

Правила игры в футбол, рекомендации по трактовке и определению степени тяжести того или иного нарушения периодически претерпевают изменения. Разумеется, арбитры, и в том числе казахстанские, нуждаются в постоянном инструктаже. Поэтому мы много и продуктивно общались. Была налажена постоянная обратная связь, совместно пересмотрели массу видеоматериала, беспрестанно делали анализ качества судейства. Постепенно этот труд начал приносить свои плоды. Судьи из Казахстана обслуживают матчи в соответствии с новейшими инструкциями УЕФА и ФИФА.

Николай Левников. Фото пресс-служба КФФ©

- Какой матч был самым напряженным в сезоне в судейском отношении?

- Легких игр не бывает в принципе. Возьмем, например,всегда принципиальные встречи между алматинским "Кайратом" и столичной "Астаной". С точки зрения ответственности, степени напряженности и количества ключевых решений, это были особенно сложные матчи. Можно вспомнить одну из решающих игр в борьбе за путевку в Лигу Европы, когда павлодарский "Иртыш" принимал "Шахтер" из Караганды.

Финал Кубка Казахстана между "Кайратом" и "Атырау" тоже получился напряженным. Кубковые встречи традиционно считаются особенно непредсказуемыми, тем более финальные. Признаюсь, когда следил за этими играми, изрядно поволновался за арбитров.

- Поговаривают, что испанский наставник "Кайрата" Карлос Алос Феррер после игры его команды в финале Кубка Казахстана намекал на как будто особое отношение судей к его команде. Возможно речь идет о некой предвзятости?

- Тренер "Кайрата" пользуется заслуженным уважением как специалист и, насколько мне известно, конкретно о предвзятости не говорил. Тем не менее, уверен, что каждый должен заниматься своим делом. Полагаю, что заботой тренеров является не только учебно-тренировочный процесс, но и воспитание игроков. Поведение футболистов должно соответствовать строгим принципам спортивной этики.

Считаю, что главный арбитр финального матча Кубка Казахстана Артем Кучин (на фото) отработал просто здорово, и это было судейство европейского уровня. Он не мешал игрокам демонстрировать класс.

Возможно, раздраженная реакция тренера была вызвана красной карточкой, предъявленной нападающему "Кайрата" Жерару Гоу вслед за странным, имеющим в нашей стране непристойный смысл жестом,который он продемонстрировал после замены. Тот факт, что Гоу уже не принимал участия в матче, здесь значения не имеет, так как неспортивное поведение футболиста имело место в технической зоне соревнований. Разумеется, это требовало реакции судейской бригады. И Артем Кучин поступил строго в соответствии с правилами игры.

Что касается комментария Карлоса Алоса Феррера после матча, то не думаю, что подобные заявления красят представителя тренерского цеха. В этой связи хотелось бы добавить, что вскоре мы планируем перенять опыт Австралии и других стран, где желтые и красные карточки предъявляются не только игрокам, но и официальным лицам, пребывающим в технической зоне. Зачастую мы видим, как главные тренеры команд, а также их помощники иногда ее покидают, вмешиваясь в работу судейской бригады, на что не имеют никакого права. Кстати, на этот счет в распоряжении судей имеются недвусмысленные инструкции ФИФА и УЕФА.

- То есть в будущем сезоне можно ожидать желтые и красные карточки, адресованные тренерам?

- Вопрос на стадии обсуждения с руководством Казахстанской федерации футбола и Профессиональной футбольной лиги Казахстана. Выхожу с этим предложением, потому что ряд тренеров вызывающе, а иногда и вовсе оскорбительно ведут себя в отношении арбитров, что непозволительно.

- Вы тщательно комментируете судейство после всех без исключения туров премьер-лиги и матчей Кубка РК, делаете подробный анализ каждого судейского решения. Насколько изменился после этого уровень работы судейского корпуса? Можно назвать столь скрупулезную аналитическую работу новшеством казахстанского футбола?

- Проанализировав тематические материалы, опубликованные в казахстанской прессе последних лет, и поговорив с руководителями КФФ, мы коллегиально пришли к выводу, что открытость в этом вопросе принесет неоценимую пользу. Мы ничего не скрывали. Теперь все острые моменты выносятся на суд, в первую очередь, болельщиков.

Знаю, что игроки и тренеры внимательно читали мои анализы, не всегда с ними соглашались, но я стараюсь быть честным в своих высказываниях. Всегда делаю это в соответствии с правилами игры и с теми рекомендациями, которые сегодня Судейский комитет УЕФА дает судьям, обслуживающим матчи не только своих национальных чемпионатов, но и Лигу чемпионов, Лигу Европы, другие международные турниры.

- Насколько часто и по каким причинам происходят замены судей, назначенных на те или иные матчи?

-  В ходе сезона у нас ни разу не произошло ни одной судейской замены. Списки назначений арбитров на матчи мы составляем за неделю, и, после того как я их подписывал, не было ни одного случая внесения в них изменений. Хотя в начале сезона попытки повлиять на это были.

Мне известно, что заинтересованные лица из ряда футбольных клубов выходили с такими просьбами на руководителей федерации, но, отдавая должное принципиальности руководства КФФ и, соответственно, степени доверия, оказываемого мне, хочу подчеркнуть, что подобная перетасовка арбитров в Казахстане невозможна.

- Каков на сегодня уровень казахстанского судейства? Есть ли среди отечественных арбитров судьи международного класса, то есть способные обслуживать матчи мирового масштаба?

- Как и в любой стране, у нас есть арбитры ФИФА, то есть судьи, которые приглашаются для работы на международных встречах. Казахстанская Федерация футбола ежегодно в октябре формирует список арбитров, включаемых ФИФА в лист назначений на международные матчи, согласно квоте, утвержденной Судейским комитетом этой организации. Сейчас на это право может рассчитывать квартет главных арбитров и восемь ассистентов из Казахстана.

Лидером наших судей в списках ФИФА является карагандинец Артем Кучин. На сегодняшний день он представляет вторую группу арбитров УЕФА и получает назначения на игры довольно высокого уровня. В этом году он судил финальный матч проходившего в Турции чемпионата Европы среди любительских команд. Это довольно ответственное назначение, кроме этого, он обслуживал две встречи группового этапа Лиги Европы. Но мы всерьез рассчитываем, что в скором времени представители молодого поколения казахстанского судейского корпуса будут представлять не только вторую группу судей УЕФА, но и первую. Попадание в ее состав дает возможность судить игры Лиги чемпионов и довольно высокого уровня отборочные матчи чемпионатов мира и Европы.

Если говорить конкретно, то в этом плане могу отметить Данияра Сахи (на фото). Парень молодой, ему 26 лет. Родом из Кызылорды. В этом году Данияр здорово проявил себя на международной арене, и его сезон еще не закончился. 5 декабря ему предстоит судить один из престижных матчей юниорской Лиги чемпионов. Это говорит о том, что в УЕФА разглядели в нем талант, и значит, обязательно попытаются его раскрыть.

Арбитр Данияр Сахи

- Поддерживаете ли Вы связь с зарубежными арбитрами?

- Я член судейского комитета УЕФА, и не только поддерживаю связь, но и часто инспектирую судей, бываю на всех семинарах, проводимых в Европе как для топовых арбитров, так и для новичков. Кстати, подобный семинар запланирован на февраль следующего года.Судейская элита и дебютанты получат подробный инструктаж УЕФА в отношении последних профессиональных новинок. Так происходит общение и обмен опытом.

Я знаком практически со всеми привлекаемыми на официальные турниры в Европе судьями. Виделся с ними лично, инспектировал, разговаривал, знаю, как обстоят дела с судейством во многих странах. Во время работы на отборочном матче чемпионата мира Греция - Хорватия я встретился со своим коллегой, который сам из Португалии, но сейчас трудится в греческой Федерации футбола. Он на такой же должности, как и моя в Казахстане, помогает греческим арбитрам стать лучше.

- Расскажите о тонкостях организации работы казахстанских судей. С чего начинается сезон и чем завершается?

- Все арбитры, обслуживающие матчи казахстанских профессиональных команд сейчас готовятся принять участие в проводимых национальной федерацией предсезонных сборах. Мы планируем организовать их в Турции, где в межсезонье тренируется и проводит контрольные матчи множество команд из разных стран.

Первый сбор будет отборочным. На него будут вызваны арбитры премьер-лиги, получившие замечания в этом году, судьи, имевшие проблемы с физической подготовкой и молодые перспективные арбитры первой лиги. Из этой группы будут отобраны судьи, которые пополнят состав арбитров, имеющих право обслуживать матчи национальной премьер-лиги в сезоне 2018 года.

На сбор вызывается около 40 арбитров и помощников. Право судить в премьер-лиге получат признанные лучшими пять главных судей и десять помощников.То есть конкуренция очень высокая. На второй сбор прибудут арбитры, у которых не было замечаний ни по физической подготовке, ни по качеству судейства, либо эти замечания были несущественные.

Как и в первом случае, работа на этом сборе тоже продлится в течение десяти дней. В этот период ежедневный распорядок дня у судей будет следующий: вслед за ранним подъемом и зарядкой начинаются практические и теоретические учебные занятия. Затем арбитры судят товарищеские матчи, вечером -тренировка по физической подготовке. Заканчивается день разбором качества судейства в проведенных матчах. После возвращения со сборов у арбитров начинаются будни, которые связаны с обслуживанием игр чемпионата, первенства и Кубка Казахстана по футболу.

Добавлю, что каждый казахстанский арбитр обязан тренироваться как минимум пять раз в неделю. Сведения о содержании этих тренировок поступают нашему тренеру по физической подготовке. Он их обрабатывает и показывает мне, в какой готовности находится тот или иной арбитр, выполнил ли он недельную программу. На основании этого и оценки качества их работы в предыдущем матче судьи получают назначение на следующую игру. Мы стараемся составлять назначения на месяц вперед, но окончательный вариант утверждается за неделю до игр. Это связано как с физической подготовкой арбитра, так и с уровнем работы, показанным им на предыдущих матчах.

Кроме этого, я просматриваю все игры премьер-лиги, первой лиги, матчи Кубка РК. Пишу анализ каждому арбитру, отсылаю им свое понимание того, на каком уровне они отработали. Это дополнительно к тому анализу, который делает инспектор матча. Затем каждый арбитр анализирует моменты, которые я передаю с разъяснениями, подкрепленными видеоматериалом. После этого судьи присылают мне самоанализ качества своей работы. Самые интересные клипы с моими комментариями отсылаются всем арбитрам Казахстана. Так выглядит платформа обучения судей в течение сезона. В этом году она дала позитивные плоды.

Я увидел, что постепенно арбитры стали обслуживать матчи в европейской манере. Перестали при любом соприкосновении футболистов давать свисток, игроки имели возможность бороться, судьи были последовательны в вынесении дисциплинарных санкций. Это очень важная часть ежедневной, еженедельной работы каждого судьи. Кроме этого, трижды за сезон все арбитры сдают довольно непростые и соответствующие стандартам ведущих в футбольном отношении государств нормативы по физической подготовке.

Судья на матче

- Иногда на стадионах можно услышать довольно нелестные скандирования в адрес судей. Болельщики часто подозревают их в предвзятости. Как наши арбитры справляются с таким давлением?

- Одна из составных частей комплексной подготовки арбитров - психологическая. Арбитры учатся "не слышать" того, что кричат с трибун. Судьи умеют не замечать ничего постороннего, что может отвлекать их от работы, от принятия ответственных решений.

Я довольно часто бываю на международных матчах. За рубежом, в странах, где футбол на высоком уровне, давно осознали, что судейская бригада служит футбольной законности. Соответственно, и уровень культуры там на матчах несколько иной. Этот вопрос актуален не только в казахстанском футболе, но и во многих странах Восточной Европы и государствах, ранее входивших в состав СССР.

Полагаю, что одними увещеваниями здесь трудно чего-либо добиться. Но существуют определенные инструкции ФИФА и УЕФА по работе в этом направлении. Есть и довольно жесткие. В случае недостойного поведения болельщиков команду могут подвергнуть наказанию. И это не только матчи без зрителей, но и крупные штрафы…

- Как, если взять за основу ваш опыт работы в нашей стране, вы оцениваете состояние казахстанского футбола в целом?

- У меня есть с чем сравнивать. Я работал в Казахстане в 2008 и 2009 годах. Хочу сказать, что уровень игры за прошедшее после этого периода время здесь очень вырос. По двум причинам. Первое, стали приглашаться иностранные футболисты высокого класса, отчего качество футбола, а значит и интерес к соревнованиям, растут.

Второе, за последние годы громадное внимание уделяется детско-юношескому футболу. Прогрессируют и раскрываются собственные, доморощенные таланты. Созданы и улучшаются условия для этого. Открываются академии, молодые футболисты начинают создавать серьезную конкуренцию игрокам среднего и старшего возраста. Это очень важно для развития футбола в стране.

С точки зрения организации и проведения игр тоже сделано многое. Во-первых, создано ПФЛК-ТВ, которое дает возможность смотреть практически все матчи чемпионата и Кубка Казахстана как в прямом эфире, так и в записи. Причем, в довольно неплохом качестве.

Радует, что постепенно улучшается инфраструктура: стадионы, поля, учебно-тренировочные базы... Есть пожелание к телевизионщикам - по возможности улучшить качество повторов острых и спорных моментов. Даже не съемки, съемка как раз хорошая, а именно качество предоставляемых нам повторов.

Это необходимо, во-первых, для еще большей популяризации чемпионата, а во-вторых, однозначно пойдет в помощь специалистам, например, нам,чтобы правильно оценивать то или иное решение арбитра. Иногда по той картинке, которую мы видим, трудно понять, судья правильно назначил пенальти или неправильно,было положение "вне игры" или не было. Понимаю, что модернизация телевизионного оборудования является трудоемким и дорогостоящим процессом. Поэтому, подчеркиваю - по возможности…

Николай Левников - глава судейского корпуска КФФ

- Ваш приход ознаменовался подвижками в сторону открытости судейского корпуса. Скажите, над чем вы работаете сейчас? Можно ожидать каких-либо еще новинок?

- Мы работаем в соответствии с конвенцией УЕФА, и это самое главное. Хочется, чтобы у нас шире заработала обучающая программа, и предпосылки к этому имеются.Ведутся переговоры с компаниями, которые могут предоставить нам необходимую для этого учебную платформу. Прилагаются усилия, чтобы изыскать средства на финансирование рассчитанного на весь турнирный сезон проекта.Надеемся, нам удастся его реализовать.

Сегодня, когда гораздо активнее заработал Судейский комитет, успешно реализуются программа "Таланты и Наставники", в полную силу функционирует Женская комиссия по судейству, нужно тянуть и другие развивающие направления. Необходимо помочь региональным школам молодого арбитра с оборудованием и методическими материалами…

Кстати, в конце сезона мы проводили тренинг, очень важный, с моей точки зрения, для развития казахстанского судейства. Речь идет о семинаре региональных инструкторов, на который были приглашены представители со всего Казахстана. Слушатели получили много учебного материала, посетили курс лекций обучающих судей как на первоначальном уровне, так и на переходе в профессиональный статус. Уверен, это тоже принесет свои плоды. Причем в самое ближайшее время.

- Правда, что футбольным арбитром может стать сегодня любой желающий? Как проходит отбор кандидатов на обучение судейской профессии?

- Да, сегодня в каждой региональной федерации создана Школа молодого арбитра. Попасть туда может любой желающий, как из числа тех, кто полноценно занимался футболом, то есть имеет профессиональное представление о нем, так и из среды людей, увлеченных футболом, всецело преданных ему. Понятно, что предпочтение отдается тем, кто обучался в детско-юношеской спортивной школе или, скажем, завершил карьеру футболиста, но продолжает оставаться в хорошей физической форме. Однако, повторюсь, тщательно рассматриваются все кандидаты.

Каждый из таких молодых людей может прийти и получить начальное образование, а затем приступить к судейству. На первых порах на региональном уровне, обслуживая матчи детских, юношеских, любительских команд. Наиболее талантливые, а главное усердные,попадут в списки судей, которых каждая региональная федерация рекомендует для обслуживания матчей профессиональных команд. Подобная система существует в Европе. Мы велосипед тут не изобретаем.

- Какую зарплату сегодня получают казахстанские судьи? Зависит ли ее размер от того, есть у них назначение на матч или нет?

- У судей премьер-лиги, еще со времен моего первого пребывания в Казахстане зарплата практически не изменилась. Главные арбитры получают 190 тысяч тенге за матч, помощники - половину этой суммы. На последнем совещании представителей футбольных клубов главного турнирного дивизиона и первой лиги, в качестве предложения прозвучали другие цифры. Но называть их пока рановато, так как данное предложение сначала должно быть рассмотрено на исполкоме федерации.

Но изменения в этом плане назрели. Судьи, обслуживающие матчи национальной премьер-лиги, должны получать адекватное вознаграждение за свою тяжелую и очень ответственную работу.

- Вы сказали 190 тысяч тенге за матч?

-  Да, но, если разобраться, это не так много, как может показаться. Гораздо меньше, чем во многих европейских странах. Чтобы вы понимали, каждый арбитр в месяц обслуживает, как правило, две игры. При этом арбитры ежедневно тренируются, восстанавливаются от травм, готовятся, что требует постоянных и, надо отметить, немалых расходов. Нынешний уровень оплаты их труда остается для этого недостаточным. Отмечу, что судьи обслуживают матчи профессиональных команд, в которых игроки получают за свою работу в разы больше.

-Бывают ли у судей травмы? Об этом практически ничего не говорят…

- Конечно… Например, арбитры, получившие травмы в этом году, как следствие, не сдавали нормативы и, разумеется, не имели возможности обслуживать матчи. Простаивали иногда по два-три месяца и, соответственно, не получали вообще никаких денег.

Кстати, во многих странах начали переход на профессиональное или полупрофессиональное судейство, когда с арбитрами, обслуживающими матчи премьер-лиги, заключаются договоры, где гарантируется ежемесячная зарплата. Таким образом, травмированный судья продолжает получать деньги, которые помогут ему восстановиться и подготовиться к работе.

- Получается, казахстанский судья получает зарплату только после того, как отработал на матче, а если назначения на игры не было, то, соответственно, арбитр остался без денег?

- Ситуация несколько иная.Ряд судей трудится, например, тренерами в детско-юношеских спортивных школах, где, само собой, выплачивается зарплата. Некоторые арбитры, так же как и я в свое время, работают в региональных федерациях футбола. С нашей стороны нет никаких возражений, чтобы судьи имели дополнительную работу. Правда, совмещать ее и судейство на самом высоком уровне сложно, а если честно, то практически невозможно.

Современные требования к арбитрам по физической и психологической подготовке к матчам намного отличаются от тех, которые были раньше. На то, чтобы успеть все сделать,нужно довольно много времени. И это тоже повод для размышления на предмет изменения размера судейских гонораров.

Что касается тех случаев, когда арбитры остаются без назначений, то это может произойти только по трем причинам. Во-первых, этому может послужить отстранение от судейства вследствие серьезных ошибок, допущенных во время обслуживания матча. Во-вторых, арбитр не получает назначение на судейство, если им не был сдан тест по физической подготовке. В-третьих, нужно беречь свое здоровье и не болеть.

В материале использованы фото пресс-служб КФФ и ФК "Актобе", сайта zimbio.com

  Комментариев: 0
  0  
На главнуюВ раздел
 
 