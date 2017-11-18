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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

В Казахстане смотрят не на национальность, а на результат - экс-игрок "Кайсара" и "Атырау"

За почти сотню матчей в КПЛ он забил 18 голов.

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7 Комментариев
Владимир Аржанов (с мячом). Фото пресс-службы "Кайсара"
Владимир Аржанов (с мячом). Фото пресс-службы "Кайсара"
Украинский полузащитник Владимир Аржанов в интервью Sportarena.com рассказал о выступлении в казахстанской премьер-лиге

Прошедший сезон 31-летний Аржанов провел в "Кайсаре", а до этого два года играл за "Атырау". В КПЛ на его счету 18 мячей и 15 голевых передач в 98 матчах. 

Сейчас контракт Аржанова с "Кайсаром" подошел к завершению. По информации Vesti.kz, кызылординский клуб не будет продлевать соглашение, а украинский хавбек готов продолжить карьеру в другой казахстанской команде.  

- Завершив сезон в Казахстане, ты пока вернулся домой, взяв время на размышление о будущем?

- На данный момент я в Украине - был в Киеве, а сейчас уехал в Запорожье. Отдыхаю после сезона. О новом контракте речь можно будет вести в ближайшее время. Сейчас пока не могу сказать, в каком клубе буду играть следующий чемпионат.

- Если договоришься с новым клубом, опять контракт будет рассчитан на год?

- Это стандартная ситуация для Казахстана, особенно для легионеров. С "Атырау" я также на один год подписывал, а потом продлевал. Почему так? Специфика футбола в этой стране состоит в том, что большинство клубов финансируются из бюджета. После завершения чемпионата и подготовки к следующему команды получают новости о финансировании и, соответственно, начинают трансферную деятельность: набирают в первую очередь местных исполнителей, потом - легионеров.

Качественных местных исполнителей не так много, выбор небольшой. Легионеров на поле может быть не больше шести, а в заявке - не больше восьми. В конце осени и начале зимы клубы закрывают год и планируют новый, подбирая под него игроков и ставя задачи. Вроде тяжело в такой ситуации что-то стратегически планировать на несколько лет вперед, но позитив для футболистов в том, что зарплата выплачивается вовремя.



- Твои коллеги рассказывали, что игроки пострадали из-за девальвации тенге. Это правда?

- Было такое. Ведь зарплаты прописаны в контракте, они заложены в бюджете. Когда курс понизился, соответственно все потеряли. А клубы не могли нам ничего компенсировать, для этого надо было выйти за рамки бюджета.

- Твой "Кайсар" занял шестое место из 12 команд казахского чемпионата. Это положительный результат?

- В целом - да, нормальный сезон выдался. Уже третий год в Казахстане, поэтому можно сказать, что я уже привык к этой стране. "Кайсар" с ходу после Первой лиги взял шестое место, а именно такую задачу нам ставили на старте. Хотелось бы лучше, ведь до четвертого еврокубкового места не дотянули немного, но в целом сезон получился положительным.

- Что за футбол сейчас в Казахстане?

- Компактный, со стандартными для современной игры требованиями  - комбинационный, с быстрым переходом в атаку. Другое дело, что многое в тактике зависит от качества поля. Бывают такие газоны, что на них можно играть только в силовой футбол и делать ставку на борьбу. И тогда многое решают стандарты.

Лидеров в чемпионате, как и в Украине, два - роль грандов типа "Динамо" и "Шахтера" исполняют "Кайрат" и "Астана".



- Многие сетуют на искусственные поля в Казахстане. Они травматические?

- И не только это. Если добавить жару летом, ветер, то вообще плохи дела. Конечно, в этом смысле казахстанцам надо подтянуть инфраструктуру. Уровень футбола неплохой, но вот с газонами…

Очень много натуральных полей специальные комиссии федерации закрыли из-за плохого качества. Поэтому много матчей играется на запасных полях, искусственных. А туда и зрителей мало приходит, хотя было чувство, что на многие матчи могло и больше прийти.

- Год назад ты не остался в "Атырау", хотя сыграл два сезона и тебе предлагали продлить контракт еще раз. Почему?

- В "Кайсар" во многом из-за тренера переехал - в команду пришел болгарин Стойчо Младенов. И много футболистов, с которыми в "Атырау" познакомился и привык к их игре, также переходили туда. В итоге "Кайсар" предложил контракт и мне, я согласился.





- На эмблеме Кайсара - волк. Вас так и называют в чемпионате?

- Да, так и есть. Мы - "волки". Город Кызылорда в степи, он четвертый в стране по темпам развития. Почти рядом - космодром Байконур.

- "Почти рядом" - это как по казахским меркам?

- Километров 200, это почти "за углом" (смеется). "Кайсар" имеет свой фарм-клуб в Первой лиге для обкатки молодежи, называется "Байконур". Вот, кстати, недавно у нас была экскурсия, смотрели на космодроме на запуск ракеты.

- Сейчас болгарские тренеры у "Кайсара", в "Астане". Это такой тренд казахстанский?

- Наверное, болгары хорошо зарекомендовали себя, поэтому их и зовут сюда. В "Кайсаре" главный тренер и два его помощника были именно из Болгарии.

- У тебя за прошлый год пять голов и четыре голевые передачи. Доволен статистикой?

- Доволен, хотя можно было, конечно, и больше забить. Все мои голы – с игры, еще часто подавал и штрафные с угловыми. Сейчас в основном играю правого хавбека, хотя в Казахстане меня использовали и опорником, и левым хавом, и несколько раз нападающим.

- Кроме искусственных полей, что еще не устраивает в казахстанском футболе?

- Возможно, расстояния и перелеты, хотя сейчас уже научился нормально воспринимать их. А поначалу непривычно было, ведь иногда лететь приходилось с пересадкой в Алматы или Астане, и так не всегда можно было восстановиться. Но на третий год в Казахстане привык и к этому.



- После матчей в Кызылорде можно было куда-то пойти, чтобы забыть о футболе?

- Спустя некоторое время ко мне переехала семья, поэтому в этом плане стало намного легче. Мы там были вообще очень мобильной семьей, на месте не сидели. Дочку отдали на теннис, в начальную группу. Она познакомилась с местными детьми, жена - с женами других футболистов.

Ну и у меня уже очень много знакомых в Казахстане есть. Я бы даже сказал, что я больше общаюсь с местными. Наверное, из-за того, что за эти три года со многими поиграл вместе, появились общие знакомые и темы. Нормальный коллектив - это вообще без проблем.

- Каждый год из Украины кто-то уезжает в Казахстан. На каком счету там наши ребята?

- О Диме Непогодове хорошо пишут, хвалят. Еще есть Виталий Гошкодеря, Кирилл Ковальчук, Максим Фещук. Встречался и с легионерами, с которыми в "Волыни" играл когда-то - Ванче Шиковым и Душаном Савичем.

Мое мнение - в Казахстане не очень смотрят на национальность, а смотрят на то, какой результат ты даешь. Если все выполняешь - вообще без проблем. Насколько мне видно, на украинцев не жалуются.

- Возможно ли твое возвращение в Украину?

- Я три года в Казахстане и еще ни разу не пожалел, что уехал туда. Для меня это огромный опыт, поэтому пока возвращение не планирую.

Отметим, что "Кайсар" в прошедшем сезоне был новичком КПЛ. Кызылординский клуб занял в итоге шестое место, а на будущий сезон перед командой стоит задача финишировать в первой пятерке. 
  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Fankz 18 ноября 20:16
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6607
Нормальное такое интервью, объективное. Желаю Аржанову новый контракт в КПЛ, чтобы радовал нас хорошей игрой. Удачи, Владимир.
Ответить 3
 
Бекжан Бителеуов 18 ноября 20:20
Статус: Дублёр
Рейтинг: 134
Хороший, полезный игрок.
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! 18 ноября 21:04
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
Респект и уваЖуХа ! Удач ....
Ответить 1
 
Стратег 18 ноября 21:25
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1466
Молодец В.Аржанов довольно таки объективная оценка нашего КПЛ. Мне кажется он за три года прикипел к Казахстану если даже семью привёз. Остаётся только натурализовать и в сборную
Ответить 1
 
Руслан Россонери Вчера 02:29
Статус: Профи
Рейтинг: 354
Все верно и четко дал интервью.Но вот про наш Казахстанскую,быструю контратаку он переборщил немножко.Наши пешим ходом выбираются в атаку.За это время можно сходить в магазин и купить минералку.Только тогда наши форварды будут у чужих штрафных.☆☆☆
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НУРСУЛТАН НУРСУЛТАН Вчера 18:00
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
Руслан Россонери , если и быстро переходять в атаку так это только леги
Ответить 0
 
Руслан Россонери Вчера 18:55
Статус: Профи
Рейтинг: 354
НУРСУЛТАН НУРСУЛТАН,да,ты прав,в контратаку быстро переходят только леги.☆☆☆
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