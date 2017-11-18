Еще один футболист молодежной сборной Казахстана заинтересовал "Астану"

Также чемпионы Казахстана близки к подписанию контракта с Зайнутдиновым.
18 ноября 10:17
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Фото с сайта ФФК
Полузащитник уральского "Акжайыка" Юрий Перцух может оказаться в "Астане". Как стало известно Vesti.kz, футболист молодежной сборной Казахстана ведет переговоры с четырехкратным чемпионом.
Ранее сообщалось об интересе столичного клуба к другому представителю молодежной сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову из "Тараза", который был признан Профессиональной футбольной лигой Казахстана "Лучшим молодым футболистом" и "Открытием сезона" в премьер-лиге.
21-летний Перцух в указанных двух номинациях занял третье и второе места соответственно.
В текущем году футболист провел за "Акжайык" 24 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи. До уральской команды Юрий Перцух защищал цвета алматинского ЦСКА, столичного "Байтерека" и петропавловского "Кызыл-Жара СК".
Ранее сообщалось об интересе столичного клуба к другому представителю молодежной сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову из "Тараза", который был признан Профессиональной футбольной лигой Казахстана "Лучшим молодым футболистом" и "Открытием сезона" в премьер-лиге.
21-летний Перцух в указанных двух номинациях занял третье и второе места соответственно.
В текущем году футболист провел за "Акжайык" 24 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи. До уральской команды Юрий Перцух защищал цвета алматинского ЦСКА, столичного "Байтерека" и петропавловского "Кызыл-Жара СК".