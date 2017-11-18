Только пять футболистов не из "Астаны" или "Кайрата" вошли в символическую сборную КПЛ из 22 игроков

Игроков выбирали тренеры всех клубов.
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Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на официальном сайте представила символическую сборную премьер-лиги-2017.
В нее вошли 22 футболиста - по два на каждую позицию. Их выбирали в опросе тренеры всех клубов КПЛ.
Наибольшее представительство в сборной у "Астаны", которая делегировала сразу десять футболистов. Семь игроков представляют "Кайрат", по два - "Ордабасы" и "Иртыш", а один - "Тобол".
12 игроков из символической сборной являются гражданами Казахстана (в том числе и выступавший ранее как серб Ненад Эрич).
Вратари:
Давид Лория ("Иртыш")
Ненад Эрич ("Астана")
Правые центральные защитники:
Марин Аничич ("Астана")
Сезар Арсо ("Кайрат")
Левые центральные защитники:
Юрий Логвиненко ("Астана")
Пабло Фонтанелло ("Ордабасы")
Правые защитники:
Игорь Шитов ("Астана")
Абзал Бейсебеков ("Астана")
Левые защитники:
Дмитрий Шомко ("Астана")
Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат")
Центральные полузащитники:
Иван Маевский ("Астана")
Исламбек Куат ("Кайрат")
Правые полузащитники:
Патрик Твумаси ("Астана")
Исаэль ("Кайрат")
Левые полузащитники:
Андрей Аршавин ("Кайрат")
Карлос Фонсека ("Иртыш")
Атакующие полузащитники:
Бауыржан Исламхан ("Кайрат")
Серикжан Мужиков ("Астана")
Нападающие:
Жерар Гоу ("Кайрат")
Жуниор Кабананга ("Астана")
Алексей Щеткин ("Тобол")
Танат Нусербаев ("Ордабасы").
Фото с официального сайта ПФЛК