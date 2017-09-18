Алматинка через суд добилась выплаты алиментов от футболиста ФК "Кайрат"

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Кельн Айнтрахт Фр 0:1
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Акжайык Атырау 1:0
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Актобе Тобол 1:0
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Кыран Кызыл-Жар СК 2:3
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Маккаби Н Маккаби Т-А 2:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 7:2
Амур Витязь 3:5
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 3:1
Трактор ХК Сочи 3:5
Слован Ак Барс 3:6
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Номад Бейбарыс 4:0
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Алматы Алтай-Торпедо 4:0
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Темиртау Иртыш 4:3 Б
Алматы Алтай-Торпедо 5:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 3:4
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 4:1
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 0:4
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 2:4
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
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Стаховский Попко 2:0
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Фомин, Шофайзиев Аяп, Дулдаев 1:2
Палкина, Дражич Голопутова, Калинина 2:0
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Хасанов, Сафиуллин Смирнов, Ужыловский 0:2
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Коппейанс Аяп 2:0
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Аяп, Дулдаев Смирнов, Ужыловский 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Санкт-Петербург (Россия) - 2017"
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Реал М Бетис 0:1
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Леванте Реал Сосьедад 02:00
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Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Ермак 19:00
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Арлан 19:00
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Фиджи Австралия 0:2
Казахстан Китай 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Детковская, Куламбаева Айзатулина, Кружкова 1:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
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Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
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Боруссия Д Боруссия М 22:30
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Окжетпес Атырау
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Кызыл-Жар СК Махтаарал
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Машъял Бухоро 18:00
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ФК Монако Порту 00:45
Севилья Марибор 00:45
АПОЕЛ Тоттенхэм 00:45
Боруссия Д Реал М 00:45
Наполи Фейеноорд 00:45
Манчестер Сити Шахтер Д 00:45
Спартак М Ливерпуль 00:45
Бешикташ РБ Лейпциг 00:45
Карабах Рома 22:00
Ювентус Олимпиакос 00:45
Спортинг Л Барселона 00:45
Андерлехт Селтик 00:45
ПСЖ Бавария 00:45
Атлетико М Челси 00:45
Базель Бенфика 00:45
ЦСКА М Манчестер Юнайтед 00:45
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Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
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Кайрат (U-19) Краснодар (U-19) 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Трактор Нефтехимик 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Барыс Локомотив 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Ермак 19:00
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
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Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер 15:00
Астана Бейбарыс 19:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Номад Кулагер 13:00
Астана Бейбарыс 17:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Арлан Номад
Астана Кулагер
Арлан Номад
Астана Кулагер
Алматы Бейбарыс
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Алтай (мол) УК Белые Медведи (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 19:00
Алтай (мол) УК Белые Медведи (мол) 18:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Фиджи Австралия 0:2
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Детковская, Куламбаева Айзатулина, Кружкова 1:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Маамун Недовесов 16:30
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Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
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Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Моно Вампир Астана 14:45
Чокс-То-Гоу Петрохим 19:45
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Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
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Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
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Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
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СК Индия Алматы 15:00
Иле Ларестан 17:00
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Головкин - Альварес II. На какой арене должен состояться реванш?

Алматинка через суд добилась выплаты алиментов от футболиста ФК "Кайрат"

Определением суда утверждено мировое соглашение.

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11 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

Алматинка подала в суд на игрока футбольного клуба "Кайрат" с требованием взыскать с него алименты на содержание ребенка, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда. Футболист также подал встречный иск.

"В Бостандыкском районном суде Алматы рассмотрено гражданское дело по иску А. к футболисту алматинского клуба "Кайрат" Ж. Г. о взыскании алиментов на содержание ребенка и по встречному иску Ж. Г. к А. об определении размера алиментов в размере 1/14 заработка или иного дохода", - сообщили в суде.

Как сообщили в Алматинском городском суде в ответ на запрос Tengrinews.kz, впоследствии мать ребенка заключила мировое соглашение с футболистом. По данным суда, девушка отказывается от исковых требований к ответчику в полном объеме, а футболист - от своих встречных исковых требований к истцу.

"Стороны согласны с тем, что их общий ребенок проживает совместно с истцом. Истец обязуется предварительно уведомить ответчика и сообщить новый адрес проживания ребенка в случае его смены. Стороны согласились, что ответчик, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ним, участие в его воспитании и решении вопросов получения им образования и других важных для него вопросов. Ответчик до достижения ребенком совершеннолетия ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего месяца, перечисляет на банковский счет истца на содержание общего ребенка алименты в размере 3 000 долларов США. Мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц", - сообщили в Алматинском городском суде.

Определением суда утверждено мировое соглашение. Определение не вступило в законную силу.

  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Мухтар Нурбеков Сегодня 15:25
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 232
Жуков шыгар)
Ответить 0
 
Сервис фото Сегодня 15:51
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 531
Мухтар Нурбеков,Точно,Аршавин!!!
Ответить 0
 
Уланжан Нургалиев Сегодня 15:26
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 202
Точно Георгий
Ответить 0
 
Василий Скуратов Сегодня 15:30
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
А может Жерар Гоу)
Ответить 1
 
Каппас Жакупов Сегодня 15:30
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1735
Может Жерар Гоу?
Ответить 0
 
Blackwolf ! Сегодня 16:05
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2680
Каппас Жакупов,Усех на елементы надо посодить ! Можа и начнуть , бегать и играть как футболисты ! 1/10 ЗАРПЛАТЫ В ДЕТ/ДОМА !
Ответить 0
 
Жандос Бекмагамбетов Сегодня 16:13
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Каппас Жакупов,
Скорее всего он. По курсу в баксах получает скорее всего. А остальные футболеры получают в тенге.
Ответить 0
 
Алтай Калимов Сегодня 15:33
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1833
А может баторик? Играть по тихоня стал опять
Ответить 0
 
ермек кожахмет Сегодня 15:47
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 281
вроде жуков не женатый у баторика все нормально вроде он не развелся тем более алматинка может елдос он сейчас хорошо заиграл
Ответить 0
 
Кайсар Сегодня 16:04
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 598
читайте внимательнее: Ж.Г. , какой аршавин, какой исламхан, жуков георгий!
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Нурлан Шынтасов Сегодня 16:13
Статус: Профи
Рейтинг: 381
Кайсар,:Жерар Гоу
Ответить 0
 