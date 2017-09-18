Алматинка через суд добилась выплаты алиментов от футболиста ФК "Кайрат"

Определением суда утверждено мировое соглашение.
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Алматинка подала в суд на игрока футбольного клуба "Кайрат" с требованием взыскать с него алименты на содержание ребенка, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда. Футболист также подал встречный иск.
"В Бостандыкском районном суде Алматы рассмотрено гражданское дело по иску А. к футболисту алматинского клуба "Кайрат" Ж. Г. о взыскании алиментов на содержание ребенка и по встречному иску Ж. Г. к А. об определении размера алиментов в размере 1/14 заработка или иного дохода", - сообщили в суде.
Как сообщили в Алматинском городском суде в ответ на запрос Tengrinews.kz, впоследствии мать ребенка заключила мировое соглашение с футболистом. По данным суда, девушка отказывается от исковых требований к ответчику в полном объеме, а футболист - от своих встречных исковых требований к истцу.
"Стороны согласны с тем, что их общий ребенок проживает совместно с истцом. Истец обязуется предварительно уведомить ответчика и сообщить новый адрес проживания ребенка в случае его смены. Стороны согласились, что ответчик, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ним, участие в его воспитании и решении вопросов получения им образования и других важных для него вопросов. Ответчик до достижения ребенком совершеннолетия ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего месяца, перечисляет на банковский счет истца на содержание общего ребенка алименты в размере 3 000 долларов США. Мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц", - сообщили в Алматинском городском суде.
Определением суда утверждено мировое соглашение. Определение не вступило в законную силу.