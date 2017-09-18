Гол и две передачи Аршавина помогли "Кайрату" снова победить со счетом 5:1 и обогнать "Астану"

Алматинцы при Феррере показывают стопроцентный результат.
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Андрей Аршавин и Жерар Гоу. Фото пресс-службы "Кайрата"
Футболисты "Кайрата" разгромили "Ордабасы" в домашнем матче 30-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 20 сентября, в Алматы и завершилась со счетом 5:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Героем матча стал Андрей Аршавин. На седьмой и 55-й минутах российский хавбек своими передачами помог ивуарийскому форварду Жерару Гоу оформить дубль, а на 64-й отличился уже сам. Четвертый гол хозяев на 67-й минуте провел полузащитник Магомед Парагульков, а на 90-й пятый мяч в ворота "Ордабасы" отправил норвежский форвард Чума Анене, забивающий третий тур подряд.
У "Ордабасы" автором единственного гола стал полузащитник Азат Нургалиев, который на 48-й минуте сравнял счет.
Отметим, что в предыдущем матче "Кайрат" 16 сентября с точно таким же счетом 5:1 победил в гостях "Тараз".
Эта победа стала для "Кайрата" 19-й в КПЛ. С 65 очками алматинцы возглавляют турнирную таблицу и на два балла опережают "Астану", которая имеет три игры в запасе. Кроме того, эта победа стала для "Кайрата" шестой в шести матчах под руководством испанского тренера Карлоса Феррера.
Для "Ордабасы" поражение стало восьмым в КПЛ. Шымкентцы с 49 очками идут третьими и имеют отрыв в десять баллов от "Тобола".
Игра прошла сегодня, 20 сентября, в Алматы и завершилась со счетом 5:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Героем матча стал Андрей Аршавин. На седьмой и 55-й минутах российский хавбек своими передачами помог ивуарийскому форварду Жерару Гоу оформить дубль, а на 64-й отличился уже сам. Четвертый гол хозяев на 67-й минуте провел полузащитник Магомед Парагульков, а на 90-й пятый мяч в ворота "Ордабасы" отправил норвежский форвард Чума Анене, забивающий третий тур подряд.
У "Ордабасы" автором единственного гола стал полузащитник Азат Нургалиев, который на 48-й минуте сравнял счет.
Отметим, что в предыдущем матче "Кайрат" 16 сентября с точно таким же счетом 5:1 победил в гостях "Тараз".
Эта победа стала для "Кайрата" 19-й в КПЛ. С 65 очками алматинцы возглавляют турнирную таблицу и на два балла опережают "Астану", которая имеет три игры в запасе. Кроме того, эта победа стала для "Кайрата" шестой в шести матчах под руководством испанского тренера Карлоса Феррера.
Для "Ордабасы" поражение стало восьмым в КПЛ. Шымкентцы с 49 очками идут третьими и имеют отрыв в десять баллов от "Тобола".