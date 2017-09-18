"Кайрат" не думает о чемпионстве, но ничего невозможного нет - Жерар Гоу

Форвард "Кайрата" дважды поразил ворота "Ордабасы".
Вчера 22:55
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Жерар Гоу. Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Нападающий "Кайрата" Жерар Гоу прокомментировал корреспонденту Vesti.kz результат матча с "Ордабасы"(5:1) в матче 30-го тура КПЛ.
В прошедшей игре ивуариец внес весомый вклад в победу своей команды со счетом 5:1. Он стал автором двух забитых мячей, а остальные мячи забили Андрей Аршавин, Магомед Парагульков и Чума Анене.
"Игра была несложная. Мы набрали прекрасный ход. "Ордабасы" доставил нам определенные трудности, но мы без проблем с ними разобрались. Сегодня получилось забить много голов. Очень рад, что мы продолжаем доставлять наслаждение нашим болельщикам.
Шансы на чемпионство есть, но мы не думаем об этом. Главное - побеждать в каждом матче. Сейчас у нас все получается. Вы сами знаете, что в футболе нет ничего невозможного. Впереди ждет новый матч. Будем настраиваться на будущего соперника", - отметил Гоу.
Отметим, что в предыдущем матче "Кайрат" 16 сентября с точно таким же счетом 5:1 победил в гостях "Тараз".
Благодаря шестой победе подряд под руководством испанского тренера Карлоса Феррера "Кайрат" с 65 очками возглавил турнирную таблицу и на два балла опередил "Астану", которая имеет три игры в запасе.
В прошедшей игре ивуариец внес весомый вклад в победу своей команды со счетом 5:1. Он стал автором двух забитых мячей, а остальные мячи забили Андрей Аршавин, Магомед Парагульков и Чума Анене.
"Игра была несложная. Мы набрали прекрасный ход. "Ордабасы" доставил нам определенные трудности, но мы без проблем с ними разобрались. Сегодня получилось забить много голов. Очень рад, что мы продолжаем доставлять наслаждение нашим болельщикам.
Шансы на чемпионство есть, но мы не думаем об этом. Главное - побеждать в каждом матче. Сейчас у нас все получается. Вы сами знаете, что в футболе нет ничего невозможного. Впереди ждет новый матч. Будем настраиваться на будущего соперника", - отметил Гоу.
Отметим, что в предыдущем матче "Кайрат" 16 сентября с точно таким же счетом 5:1 победил в гостях "Тараз".
Благодаря шестой победе подряд под руководством испанского тренера Карлоса Феррера "Кайрат" с 65 очками возглавил турнирную таблицу и на два балла опередил "Астану", которая имеет три игры в запасе.