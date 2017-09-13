Казахстанский специалист предрек "Астане" потерю очков в выездном матче чемпионата с "Кайсаром"

Матчи 27-го тура премьер-лиги пройдут в три дня.
Сегодня 07:00
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Фото с сайта ФК "Астана"
Казахстанский специалист Агадилда Хасенов в своем прогнозе Vesti.kz исключил крупные поражения в 27-м туре премьер-лиги, зато предрек "Астане" ничейный результат в гостевой встрече с "Кайсаром".
Футбол. Премьер-лига. Тур 27
16 сентября
"Иртыш" - "Акжайык"
Уральцам будет сложно набрать очки, поэтому отдам предпочтение павлодарцам со счетом 2:1.
"Тобол" - "Ордабасы"
Интересная игра, в которой я также поставлю на хозяев поля. Тем более команда обретает себя - 1:0.
"Тараз" - "Кайрат"
Алматинцы при новом тренере не теряют очки. Причем интересные решения он принимает. Имею ввиду перевод Турысбека в первую лигу. Это говорит о решительности испанского специалиста. При нем команда подтянулась в дисциплине, что не может не сказываться на ее положительных результатах. Так что при всем уважении к таразцам рассчитываю на победу "Кайрата" со счетом 1:0.
"Атырау" - "Актобе"
"Актобе" подтягивается, в связи с чем "нефтяников" ожидает непростая игра. Однако выиграют хозяева - 1:0.
17 сентября
"Шахтер" - "Окжетпес"
У Пасулько не получилось в Кокшетау. Проработал три месяца. Как это скажется на команде, трудно сказать. Но, по мне, "горняки" выиграют - 1:0.
18 сентября
"Кайсар" - "Астана"
Время для восстановления у астанчан есть. Несмотря на это, никому предпочтения не отдам. Потому как надеюсь, что кызылординцы отнимут очки у чемпиона и усилят интригу в чемпионате, если брать во внимание борьбу за первое место. Будет 0:0.
Футбол. Премьер-лига. Тур 27
16 сентября
"Иртыш" - "Акжайык"
Уральцам будет сложно набрать очки, поэтому отдам предпочтение павлодарцам со счетом 2:1.
"Тобол" - "Ордабасы"
Интересная игра, в которой я также поставлю на хозяев поля. Тем более команда обретает себя - 1:0.
"Тараз" - "Кайрат"
Алматинцы при новом тренере не теряют очки. Причем интересные решения он принимает. Имею ввиду перевод Турысбека в первую лигу. Это говорит о решительности испанского специалиста. При нем команда подтянулась в дисциплине, что не может не сказываться на ее положительных результатах. Так что при всем уважении к таразцам рассчитываю на победу "Кайрата" со счетом 1:0.
"Атырау" - "Актобе"
"Актобе" подтягивается, в связи с чем "нефтяников" ожидает непростая игра. Однако выиграют хозяева - 1:0.
17 сентября
"Шахтер" - "Окжетпес"
У Пасулько не получилось в Кокшетау. Проработал три месяца. Как это скажется на команде, трудно сказать. Но, по мне, "горняки" выиграют - 1:0.
18 сентября
"Кайсар" - "Астана"
Время для восстановления у астанчан есть. Несмотря на это, никому предпочтения не отдам. Потому как надеюсь, что кызылординцы отнимут очки у чемпиона и усилят интригу в чемпионате, если брать во внимание борьбу за первое место. Будет 0:0.