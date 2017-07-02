Перед стартом в Лиге чемпионов "Астана" представила новичков из Венгрии и Хорватии

Первый матч чемпионы КПЛ проведут 12 июля в гостях.
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Ласло Кляйнхайслер. Фото Vesti.kz©
Трехкратный чемпион Казахстана "Астана" перед стартом в Лиге чемпионов официально презентовала новичков команды, передает корреспондент Vesti.kz.
В главном клубном турнире Европы столичный клуб стартует 12 июля матчем в Латвии с юрмальским "Спартаком". Для усиления состава казахстанская команда взяла в аренду двух футболистов - 23-летнего венгра Ласло Кляйнхайслера и 29-летнего хорвата Марина Томасова.
Права на Кляйнхайслера принадлежат немецкому "Вердеру", а в "Астане" он проведет ближайший год в аренде, после чего казахстанский клуб может активировать опцию выкупа. Сам игрок рассказал, почему он приехал в КПЛ из бундеслиги. В составе сборной Венгрии Кляйнхайслер провел 13 матчей, в которых забил один гол. В 2016 году он принял участие в двух встречах на Евро-2016, а в игре против Австрии отдал голевую передачу и был признан лучшим игроком матча.
Хорват Томасов может усилить "Астану" на флангах в атаке. 29-летний хавбек признавался лучшим игроком чемпионата Хорватии в сезоне 2015/16. Права на Марина принадлежат хорватской "Риеке". В казахстанском клубе универсальный исполнитель будет выступать под 14-м номером. По данным авторитетного сайта Transfermarkt.de, трансферная стоимость Томасова составляет два миллиона евро, что делает его одним из самых дорогих футболистов КПЛ.
Все новости о футбольном клубе "Астана"
В главном клубном турнире Европы столичный клуб стартует 12 июля матчем в Латвии с юрмальским "Спартаком". Для усиления состава казахстанская команда взяла в аренду двух футболистов - 23-летнего венгра Ласло Кляйнхайслера и 29-летнего хорвата Марина Томасова.
Права на Кляйнхайслера принадлежат немецкому "Вердеру", а в "Астане" он проведет ближайший год в аренде, после чего казахстанский клуб может активировать опцию выкупа. Сам игрок рассказал, почему он приехал в КПЛ из бундеслиги. В составе сборной Венгрии Кляйнхайслер провел 13 матчей, в которых забил один гол. В 2016 году он принял участие в двух встречах на Евро-2016, а в игре против Австрии отдал голевую передачу и был признан лучшим игроком матча.
Хорват Томасов может усилить "Астану" на флангах в атаке. 29-летний хавбек признавался лучшим игроком чемпионата Хорватии в сезоне 2015/16. Права на Марина принадлежат хорватской "Риеке". В казахстанском клубе универсальный исполнитель будет выступать под 14-м номером. По данным авторитетного сайта Transfermarkt.de, трансферная стоимость Томасова составляет два миллиона евро, что делает его одним из самых дорогих футболистов КПЛ.
Все новости о футбольном клубе "Астана"