Новичок "Астаны" стал вторым в списке самых дорогих футболистов КПЛ

Атакующий полузащитник перебрался в Казахстан из Хорватии.
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Марин Томасов. Фото с сайта spox.com
Новичок "Астаны" хорватский полузащитник Марин Томасов стал вторым в списке самых дорогих футболистов казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Трансферная стоимость лучшего игрока чемпионата Хорватии сезона-2015/2016, по данным авторитетного портала transfermarkt.de, оценивается в два миллиона евро. Таким образом, Томасов делит вторую строчку вместе с Рохером Каньясом, которой ранее объявил об уходе из "Астаны".
Лидерство в списке самых дорогих футболистов КПЛ по-прежнему принадлежит лучшему бомбардиру "Кайрата" ивуарийцу Жерару Гоу с "ценником" в 2,5 миллиона евро. Тройку самых дорогих игроков чемпионата Казахстана замыкает аргентинский легионер "Ордабасы" Пабло Фонтанелло. Его трансферная стоимость transfermarkt.de оценивает в 1,8 миллиона евро.
Напомним, что сегодня, 1 июля, "Астана" на своем официальном сайте объявила о подписании Томасова.
Трансферная стоимость лучшего игрока чемпионата Хорватии сезона-2015/2016, по данным авторитетного портала transfermarkt.de, оценивается в два миллиона евро. Таким образом, Томасов делит вторую строчку вместе с Рохером Каньясом, которой ранее объявил об уходе из "Астаны".
Лидерство в списке самых дорогих футболистов КПЛ по-прежнему принадлежит лучшему бомбардиру "Кайрата" ивуарийцу Жерару Гоу с "ценником" в 2,5 миллиона евро. Тройку самых дорогих игроков чемпионата Казахстана замыкает аргентинский легионер "Ордабасы" Пабло Фонтанелло. Его трансферная стоимость transfermarkt.de оценивает в 1,8 миллиона евро.
Напомним, что сегодня, 1 июля, "Астана" на своем официальном сайте объявила о подписании Томасова.