Вместе со столичным клубом он играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Вчера 16:08
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Рохер Каньяс. Фото пресс-службы "Астаны"
Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс объявил об уходе из "Астаны", передает корреспондент Vesti.kz.
За столичный клуб он выступал с 2014 года. За это время Каньяс провел 128 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 12 голевых передач. Вместе с "Астаной" он трижды выигрывал чемпионат Казахстана, завоевывал Кубок и Суперкубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Первую половину 2017 года Каньяс провел в аренде и помог АПОЭЛю победить в чемпионате Кипра, сыграв в 13 матчах.
"Спасибо всем, я буду скучать! Увидимся скоро ..." - написал Каньяс в истории Instagram, опубликовав коллаж из фотографий матчей "Астаны" и снимок с капитаном "Шахтера" Евгением Тарасовым.
Ранее стало известно, что Каньяс может вернуться в "Шахтер", в котором он выступал в 2012 и 2013 году. С карагандинским клубом колумбиец также побеждал в чемпионате Казахстана и играл в групповом раунде Лиги Европы.
До Казахстана 27-летний Каньяс выступал за польскую "Ягеллонию", российскую "Сибирь", латвийский "Транзит" и родной "Индепендьенте Медельин".
Трансферное окно в КПЛ открыто до 10 июля. Со всеми возможными и состоявшимися переходами можно ознакомиться здесь.
За столичный клуб он выступал с 2014 года. За это время Каньяс провел 128 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 12 голевых передач. Вместе с "Астаной" он трижды выигрывал чемпионат Казахстана, завоевывал Кубок и Суперкубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Первую половину 2017 года Каньяс провел в аренде и помог АПОЭЛю победить в чемпионате Кипра, сыграв в 13 матчах.
"Спасибо всем, я буду скучать! Увидимся скоро ..." - написал Каньяс в истории Instagram, опубликовав коллаж из фотографий матчей "Астаны" и снимок с капитаном "Шахтера" Евгением Тарасовым.
Ранее стало известно, что Каньяс может вернуться в "Шахтер", в котором он выступал в 2012 и 2013 году. С карагандинским клубом колумбиец также побеждал в чемпионате Казахстана и играл в групповом раунде Лиги Европы.
До Казахстана 27-летний Каньяс выступал за польскую "Ягеллонию", российскую "Сибирь", латвийский "Транзит" и родной "Индепендьенте Медельин".
Трансферное окно в КПЛ открыто до 10 июля. Со всеми возможными и состоявшимися переходами можно ознакомиться здесь.