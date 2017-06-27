Рохер Каньяс объявил об уходе из "Астаны"

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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
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Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
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Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
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Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
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Шарипова Куценко
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Рохер Каньяс объявил об уходе из "Астаны"

Вместе со столичным клубом он играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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11 Комментариев
Рохер Каньяс. Фото пресс-службы "Астаны"
Рохер Каньяс. Фото пресс-службы "Астаны"
Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс объявил об уходе из "Астаны", передает корреспондент Vesti.kz

За столичный клуб он выступал с 2014 года. За это время Каньяс провел 128 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 12 голевых передач. Вместе с "Астаной" он трижды выигрывал чемпионат Казахстана, завоевывал Кубок и Суперкубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. 

Первую половину 2017 года Каньяс провел в аренде и помог АПОЭЛю победить в чемпионате Кипра, сыграв в 13 матчах.

"Спасибо всем, я буду скучать! Увидимся скоро ..." - написал Каньяс в истории Instagram, опубликовав коллаж из фотографий матчей "Астаны" и снимок с капитаном "Шахтера" Евгением Тарасовым



Ранее стало известно, что Каньяс может вернуться в "Шахтер", в котором он выступал в 2012 и 2013 году. С карагандинским клубом колумбиец также побеждал в чемпионате Казахстана и играл в групповом раунде Лиги Европы. 

До Казахстана 27-летний Каньяс выступал за польскую "Ягеллонию", российскую "Сибирь", латвийский "Транзит" и родной "Индепендьенте Медельин". 

Трансферное окно в КПЛ открыто до 10 июля. Со всеми возможными и состоявшимися переходами можно ознакомиться здесь
  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Lapochka Lapulya Вчера 16:56
Статус: Профи
Рейтинг: 481
Фото в форме Шахтера и "скоро увидимся" - это намёк? Для Караганды это здорово
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123 Вчера 17:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1815
Грустно. Все равно пригодился бы Астане. Сейчас Тоболу нужен опорник вместо Тагыбергена.
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Blackwolf ! Вчера 17:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
Спасибо , Каньяс !!! Удачи !!!
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Каппас Жакупов Вчера 17:53
Статус: МСМК
Рейтинг: 739
Рохер, хороший игрок. Неужели не нашлось ему место в "Астане "?20 лет почти живу в столице, практически все матчи посещаю. Каньяс один из немногих, кто вложил не мало в успехи команды. Хоть успокаивает то, что он должен перейти в мой горняцкий город, где я родился и прожил 41 год. Рохер, успехов тебе и "Шахтёру "желаю!!!
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тигр котовский Вчера 19:00
Статус: Профи
Рейтинг: 395
Роха должен остаться пусть Маевский катиться куда подальше шлак колхозный!!!
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Dulat Omar Вчера 19:17
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 224
Рохер -цементирующий игрок. Таких в чемпионате Казахстана очень мало или почти нет. Он пригодится любой команде КПЛ.
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МЕЙРАМБЕК БАЙМУХАНБЕТОВ Вчера 19:40
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
Как не крути он символ еврокубков. В обеих случаях играл в групповом этапе
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Каппас Жакупов Вчера 22:51
Статус: МСМК
Рейтинг: 739
Наверное Рохер не поладил с президентом клуба или с ТШ. Не буду переходить на личности, но есть игроки, которым не место в команде. Так что господин Стойлов, ещё есть время оставить Каньяса в команде.
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Курмет Картбаев Вчера 23:45
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
Дулат Омар келисем.жалпы Каньяска толенген акы кай каманда ушин бекерден бекер кетпеди бастысы натиежеси кандай мыкты ойыншы кпл да жок осындай ойыншы
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Fankz Вчера 23:54
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Жаль, что не пригодился "Астане", даже странно, что такие игроки не нужны столичному клубу.
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Лола Сегодня 04:29
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
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