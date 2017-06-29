"Астана" объявила о подписании лучшего футболиста чемпионата Хорватии

29-летний полузащитник Марин Томасов арендован на год.
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Футбольный клуб "Астана" на официальном сайте объявил о подписании лучшего футболиста чемпионата Хорватии 2015/2016 Марина Томасова.
29-летний фланговый атакующий полузащитник, чья цена по данным авторитетного сайта transfermarkt.de составляет два миллиона евро, имеет опыт выступления за молодежную сборную Хорватии, а также сыграл один матч за национальную сборную страны.
В стан трехкратного чемпиона Казахстана Томасов, права на которого принадлежат хорватской "Риеке", переходит на правах аренды сроком на один год. В "Астане" он будет выступать под 14-м номером.
Помимо "Риеки" Томасов на родине выступал за "Хайдук" и "Задар", воспитанником которого и является. Пробовал свои силы в Германии, проведя три сезона в "Мюнхен-1860", а также в чемпионате Саудовской Аравии, где провел последний сезон, выступая на правах аренды за "Аль-Наср".
В сезоне 2015/2016 Томасов стал лучшим ассистентом чемпионата Хорватии, лучшим бомбардиром Кубка страны, а также был признан лучшим игроком чемпионата страны.
Напомним, ранее стало известно, что "Астану" покидает колумбийский полузащитник Рохер Каньяс. Также столичный клуб планирует отдать в аренду форвада сборной Албании Аздрена Лулаку.