Клуб турецкой суперлиги хочет подписать игрока "Астаны"

В этот чемпионат он мог переехать еще в прошлом году.
Вчера 19:58
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Аздрен Лулаку. Фото пресс-службы "Астаны"
Нападающий "Астаны" и сборной Албании Аздрен Лулаку может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает Yeni Asir, футболистом интересуется "Аксихар Белидие".
29-летний Лулаку в декабре 2016 года подписал двухлетний контракт с "Астаной". В казахстанской премьер-лиге он провел 17 матчей, в которых забил всего один гол и отдал две результативные передачи.
23 июня "Астана" объявила об исключении Лулаку из заявки на сезон. В клубе планируют отдать игрока в аренду до конца года.
До Казахстана Лулаку выступал за "Газ Метан", в составе которого стал лучшим бомбардиром минувшего сезона чемпионата Румынии. До этого он играл за румынский КСМС и ряд клубов из низших лиг Италии, куда эмигрировал с семьей как беженец еще в детские годы.
В Турцию Лулаку мог переехать еще в 2016 году, но тогда "Астана" выиграла борьбу за игрока у "Сивасспора", который в итоге вылетел из турецкой суперлиги. Что касается "Акхисара Белидие", то команда играет в высшем дивизионе с 2012 года, а в прошедшем сезоне заняла седьмое место из 18 клубов.
Таблица всех трансферов КПЛ
29-летний Лулаку в декабре 2016 года подписал двухлетний контракт с "Астаной". В казахстанской премьер-лиге он провел 17 матчей, в которых забил всего один гол и отдал две результативные передачи.
23 июня "Астана" объявила об исключении Лулаку из заявки на сезон. В клубе планируют отдать игрока в аренду до конца года.
До Казахстана Лулаку выступал за "Газ Метан", в составе которого стал лучшим бомбардиром минувшего сезона чемпионата Румынии. До этого он играл за румынский КСМС и ряд клубов из низших лиг Италии, куда эмигрировал с семьей как беженец еще в детские годы.
В Турцию Лулаку мог переехать еще в 2016 году, но тогда "Астана" выиграла борьбу за игрока у "Сивасспора", который в итоге вылетел из турецкой суперлиги. Что касается "Акхисара Белидие", то команда играет в высшем дивизионе с 2012 года, а в прошедшем сезоне заняла седьмое место из 18 клубов.
Таблица всех трансферов КПЛ