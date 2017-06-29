"Тобол" официально объявил о возвращении Нурбола Жумаскалиева

Ему принадлежит рекорд по количеству матчей и голов в чемпионатах Казахстана.
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Нурбол Жумаскалиев. Фото с официального сайта Тобола"
Полузащитник Нурбол Жумаскалиев вернулся в "Тобол". Об этом сегодня, 1 июля, сообщил официальный сайт костанайского клуба.
В первой половине сезона Жумаскалиев провел семь матчей за "Иртыш" в казахстанской премьер-лиге. Его возвращение в "Тобол" случилось после отставок экс-директора клуба Талгата Баймуратова и бывшего тренера команды Омари Тетрадзе.
"Мы рады видеть Нурбола снова в команде. Поздравляем с возвращением. Думаю, что болельщики будут очень рады. Сложности по поводу возвращения не возникло, спасибо Нурболу, что помог решить вопросы с Павлодаром", - прокомментировал возвращение Жумаскалиева директор "Тобола" Николай Панин.
Контракт Жумаскалиева рассчитан до конца этого сезона. Будет ли он капитаном, решится на голосовании команды.
"Я был очень рад узнать о возвращении в родную команду, - сказал Жумаскалиев. - Остается работать, показывать и доказывать, на что ты способен. Буду помогать команде. Я все это время тренировался, работал. Когда я выйду на поле, решит тренерский штаб, зависит это и от меня. Когда уходил, надежда на возвращение была, и этот день наступил.
Семья была в Костанае, дочка ходила в школу. Они как раз собирались ехать ко мне в Павлодар, но я вернулся. Проблем с "Иртышом" не было, мы без проблем расторгнуть договор".
Отметим, что 36-летний Жумаскалиев выступал за "Тобол" с 2000 по 2010 год и с 2012 по декабрь 2016 года.
На счету Жумаскалиева 503 матча и 166 голов в чемпионатах Казахстана - оба показателя являются рекордными.
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В первой половине сезона Жумаскалиев провел семь матчей за "Иртыш" в казахстанской премьер-лиге. Его возвращение в "Тобол" случилось после отставок экс-директора клуба Талгата Баймуратова и бывшего тренера команды Омари Тетрадзе.
"Мы рады видеть Нурбола снова в команде. Поздравляем с возвращением. Думаю, что болельщики будут очень рады. Сложности по поводу возвращения не возникло, спасибо Нурболу, что помог решить вопросы с Павлодаром", - прокомментировал возвращение Жумаскалиева директор "Тобола" Николай Панин.
Контракт Жумаскалиева рассчитан до конца этого сезона. Будет ли он капитаном, решится на голосовании команды.
"Я был очень рад узнать о возвращении в родную команду, - сказал Жумаскалиев. - Остается работать, показывать и доказывать, на что ты способен. Буду помогать команде. Я все это время тренировался, работал. Когда я выйду на поле, решит тренерский штаб, зависит это и от меня. Когда уходил, надежда на возвращение была, и этот день наступил.
Семья была в Костанае, дочка ходила в школу. Они как раз собирались ехать ко мне в Павлодар, но я вернулся. Проблем с "Иртышом" не было, мы без проблем расторгнуть договор".
Отметим, что 36-летний Жумаскалиев выступал за "Тобол" с 2000 по 2010 год и с 2012 по декабрь 2016 года.
На счету Жумаскалиева 503 матча и 166 голов в чемпионатах Казахстана - оба показателя являются рекордными.
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