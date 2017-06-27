Директор ФК "Тобол" Баймуратов подал в отставку

Также свои посты в клубе оставили замдиректора по финансовым вопросам и спортивный директор.
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Сегодня, 27 июня, директор футбольного клуба "Тобол" Талгат Баймуратов подал в отставку с поста первого руководителя костанайского клуба, сообщается на официальном сайте ФК "Тобол".
"Талгат Баймуратов уволился по собственному желанию. Об этом он сообщил сегодня сотрудникам клуба на общем собрании", - говорится в сообщении.
"ФК "Тобол" стал за четыре года работы для меня одной большой семьей, с ее заботами, радостями и горестями. Я благодарен акиму области за оказанное доверие, признателен всем сотрудникам клуба и команде за совместную работу. Уверен, клуб сможет добиться поставленных целей", - приводит слова Баймуратова пресс-служба клуба.
Также свои посты в клубе оставили заместитель директора по финансовым вопросам Талгат Космухамбетов и спортивный директор Константин Гальченко.
Ожидается, что сегодня коллективу ФК "Тобол" будет представлен новый руководитель.
Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер "Тобола" Омари Тетрадзе покинул свой пост и попрощался с командой.