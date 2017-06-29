Я максималист, как и "Астана", поэтому перед собой ставлю только самые высокие задачи - Томасов

Хорватский футболист прокомментировал переход в столичный клуб.
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Хорватский полузащитник Марин Томасов прокомментировал свой переход в "Астану", сообщается на официальном сайте клуба.
- Долго ли ты думал над предложением "Астаны"?
- Все прошло очень быстро. По окончанию сезона на меня вышли с предложением перехода в "Астану". Два клуба сумели договориться между собой, и вот я здесь.
- Что раньше знал о казахстанском футболе, об "Астане"?
- "Астана" - это молодой клуб, но ставит перед собой очень высокие задачи, и это мне очень импонирует. Конечно, у всех на виду сейчас результаты команды в групповом турнире Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- Советовался ли с кем-то до приезда в Астану?
- У нас есть общий хороший друг с Марином Аничичем, через которого я и узнавал про команду, про город, плюс спрашивал у других людей. Все об "Астане" отзывались только в положительном тоне.
- Какие задачи ставите перед собой в составе команды?
- Я сам по себе являюсь максималистом, поэтому, как и сам клуб, перед собой ставлю только самые высокие задачи. Хочется своей игрой помочь команде попасть в групповой этап Лиги чемпионов и выиграть чемпионат.
Напомним, "Астана" арендовала Томасова на год. Ранее стало известно, что "Астану" покидает колумбийский полузащитник Рохер Каньяс. Также столичный клуб планирует отдать в аренду форвада сборной Албании Аздрена Лулаку.