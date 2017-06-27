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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Тараз Астана 19:00
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Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
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Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Коточигов Янянин
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Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
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Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Стало известно, когда "Ордабасы" сможет проводить матчи Лиги Европы в Шымкенте

Пока южане вынуждены проводить домашнюю встречу в Алматы.

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21 Комментарий
Фото с сайта shymkent.gov.kz
Фото с сайта shymkent.gov.kz

Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова не прошел лицензирование УЕФА, вследствие чего "Ордабасы" домашний матч с боснийским клубом "Широки Бриег" проведет в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.

Дело в том, что на главной арене Шымкента до сих пор не установили освещение, в результате чего южане и ранее еврокубковые игры проводили в Алматы. 

Каждый год областной маслихат планировал выделить средства на закупку прожекторов, но всякий раз сроки по их установлению на стадионе срывались. Вот и в этом году деньги пока не выделили. Хотя, по словам директора стадиона Куралбая Укшебаева, на днях этот вопрос должен решиться положительно. Если они наконец-то поступят, то прожекторы установят в течение месяца-полутора, так как мачты на стадионе имеются, к которым необходимо только подвести освещение с мощностью в 800 люкс. Иначе говоря, "Ордабасы" сможет сыграть на "Кажымукане", начиная с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, если, конечно, успешно преодолеет первые два отборочных этапа.

При этом, по заверению Куралбая Укшебаева, газон на "Кажымукане" один из лучших в стране после Центрального стадиона в Алматы. Другие ремонтные работы на нем проводиться не будут. 

Напомним, что из-за ежегодных проблем с освещением "Ордабасы" вынужден домашние игры национального чемпионата проводить на запасном стадионе. Так, в текущем сезоне южане свои матчи играют на "Намысе". 

Также из-за неготовности главной футбольной арены в Шымкенте "Ордабасы" пришлось договариваться с "Широки Бриегом" об обмене датами домашних матчей Лиги Европы. Таким образом, первая встреча команд первого квалификационного раунда пройдет 30 июня в Боснии, ответная - 6 июля в Алматы.

Что нужно знать о соперниках казахстанских клубов в Лиге Европы

  Комментариев: 21
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Комментарии

 
 
Сеиткамал Каримсаков 27 июня 16:59
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
сколько стоят такие прожекторы? что не могут уже третий год, по-моему, поставить.
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Fankz 27 июня 17:14
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Сеиткамал Каримсаков, понмишь еще Кумыков возмущался, им игру поставили чуть ли не при +50 днем, бедные игроки ползали по полю
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Сеиткамал Каримсаков 27 июня 17:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
Fankz,да, вот я о том же
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WBOKING 27 июня 20:08
Статус: Профи
Рейтинг: 435
Да в жопе находится этот стадион, думаете специалисты уефа дураки?
Ответить 0
 
Стратег 27 июня 17:05
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Позор Техасцы!!!
Ответить 0
 
Fankz 27 июня 17:13
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Давай, "Орда", пройди первые два раунда. К третьему будешь принимать гостей у себя, на "Кажымукана"
Ответить 2
 
Сеиткамал Каримсаков 27 июня 17:16
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
и я очень сомневаюсь, что поле лучшее,после центрального в ате, в кз
Ответить 1
 
Fankz 27 июня 17:23
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Сеиткамал Каримсаков, дейсвительно, поле у них хорошее после Центрального. Так же поле хорошее в Павлодаре. И вот что удивительно, Павлодар и Астана в одних что называется широтах, климат-то один, с суровыми зимами, но в Павлодаре поле натуральное
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Сеиткамал Каримсаков 27 июня 17:27
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
Fankz,че то не видел, а про бумажный стадион, это полное мозго.бство, всех нас травят сказками про климат и остальную .уйню. просто им выгодно каждые три года на ковер новый баснословные бабки тратить.
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Сергей Варчук 27 июня 17:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 945
Fankz, ошибаешься, в Павлике тоже искусственное, уже как несколько лет...
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Fankz 27 июня 18:08
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Сергей Варчук, да вроде писали что натуральное. Ну видно ошибаюсь. Хотя то, что одно из лучших полей, это точно.
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Mara 27 июня 17:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
Возможно из за ЛЕ выбили деньги на лампочки, вылетите в1 раунде стадион останется без лампочки Ильича.
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Ержан79 27 июня 17:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
Основные мачты стоят, надо всего лишь установить прожекторы и провести кабеля, походу чинуши бабло распилили аж не хватает на свет)))))))))))) позор!!!
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Zhum 27 июня 17:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
Тужатся,пыжатся добиваются выхода в еврозону,и... И бац чинуша серпом по яйцам...
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Стратег 27 июня 20:52
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Zhum,вот кому по морде надо
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besken omarov 27 июня 17:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
хорошая новость лишь бы поставили нам нужно болеть за ордабасы не только в лиге европы а также кпл
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Lapochka Lapulya 27 июня 20:37
Статус: Профи
Рейтинг: 481
Если в третьем раунде Орда сыграет на Кажымукане - отдамся директору стадиона )))) Хотя я сомневаюсь, что вообще в этом году вкрутят эти лампы. Обещанного 3 года ждут. А в Шыме лет 5, не меньше
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Нуржан Каратаев Вчера 13:35
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Lapochka Lapulya , может лучше мне) я с директором стадиона переговорю и договорюсь))))))) как раз очень не хватает)
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Balg 27 июня 20:44
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
В Павлодаре синтетика тоже в плохом состоянии
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Kana 27 июня 21:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Пля, только опомнились, который год команда играет в еврокубках. Пора на уровень все поставить, и давно уже!!!
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Абдинагим Кошер Вчера 00:36
Статус: Юниор
Рейтинг: 52
При Советском Союзе т.е при " Металлурге" или же "Ордабасы-СКИФ"-е лампы были. Куда они теперь исчезли? Украли что ли, за прошлый 25 лет? Лампочки же были со знаком качества!!!
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