Стало известно, когда "Ордабасы" сможет проводить матчи Лиги Европы в Шымкенте

Пока южане вынуждены проводить домашнюю встречу в Алматы.
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Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова не прошел лицензирование УЕФА, вследствие чего "Ордабасы" домашний матч с боснийским клубом "Широки Бриег" проведет в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Дело в том, что на главной арене Шымкента до сих пор не установили освещение, в результате чего южане и ранее еврокубковые игры проводили в Алматы.
Каждый год областной маслихат планировал выделить средства на закупку прожекторов, но всякий раз сроки по их установлению на стадионе срывались. Вот и в этом году деньги пока не выделили. Хотя, по словам директора стадиона Куралбая Укшебаева, на днях этот вопрос должен решиться положительно. Если они наконец-то поступят, то прожекторы установят в течение месяца-полутора, так как мачты на стадионе имеются, к которым необходимо только подвести освещение с мощностью в 800 люкс. Иначе говоря, "Ордабасы" сможет сыграть на "Кажымукане", начиная с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, если, конечно, успешно преодолеет первые два отборочных этапа.
При этом, по заверению Куралбая Укшебаева, газон на "Кажымукане" один из лучших в стране после Центрального стадиона в Алматы. Другие ремонтные работы на нем проводиться не будут.
Напомним, что из-за ежегодных проблем с освещением "Ордабасы" вынужден домашние игры национального чемпионата проводить на запасном стадионе. Так, в текущем сезоне южане свои матчи играют на "Намысе".
Также из-за неготовности главной футбольной арены в Шымкенте "Ордабасы" пришлось договариваться с "Широки Бриегом" об обмене датами домашних матчей Лиги Европы. Таким образом, первая встреча команд первого квалификационного раунда пройдет 30 июня в Боснии, ответная - 6 июля в Алматы.
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