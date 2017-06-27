Боснийский журналист назвал плюсы для "Широки Бриега" от обмена домашними матчами ЛЕ с "Ордабасы"

Первый матч состоится 29 июня в Боснии, а ответная игра - 6 июля в Алматы.
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Журналист боснийского сайта Klix.ba Омар Типура в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал причины обмена домашними матчами Лиги Европы между "Ордабасы" и "Широки Бриегом".
"Я думаю, такое решение было принято, чтобы у "Широки Бриега" было больше времени на подготовку. Для них сейчас ценен каждый лишний тренировочный день. Они начали сборы 7 июня и сыграли только один предсезонный матч. Если первая игра состоялась бы в Казахстане, перелет и акклиматизация сократили бы время подготовки. Обычно лучше играть первый матч на выезде, но в этом случае все наоборот. Я считаю, это верное решение", - отметил Типура.
Напомним, ранее президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов сообщил о договоренности по обмену домашними матчами с "Широки Бриегом".Из-за неготовности своего стадиона "Ордабасы" будет принимать соперника в Алматы. Первый матч пройдет 29 июня в Боснии, а ответная игра - 6 июля в Казахстане.
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