Если игрок наступает на одни и те же грабли, то он уже неисправим - специалист о Джолчиеве

Один из самых обсуждаемых футболистов Казахстана снова отметился со знаком "минус".
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Булат Есмагамбетов. Фото с сайта ФФК
Бауржан Джолчиев влип в очередную неприятную историю, а именно был задержан полицейскими за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, хотя ранее был лишен прав на три года. По мнению футбольного специалиста и функционера Булата Есмагамбетова, все вышеописанное с не лучшей стороны характеризует экс-полузащитника "Астаны". Более того в разговоре с корреспондент Vesti.kz Есмагамбетов отметил, что Джолчиеву будет тяжело вернуться на свой прежний уровень.
"Он пошел по наклонной. Нельзя нарушать закон. Если выпил, то можно вызвать "трезвого водителя". Сейчас же масса услуг. То, что пьет, не добавляет ему авторитета. Да и какой пример подает подрастающему поколению. Бесшабашный человек. Нельзя забывать, что дети берут пример с публичных людей или кумиров.
Возьмите того же Зидана. До сих пор сожалеет о том, что головой ударил в грудь Матерацци. Больше его расстроил тот факт, что этот инцидент увидели болельщики и дети.
А мы говорим о Джолчиеве, который ко всему прочему второй сезон не играет, хотя не травмирован. Это может говорить только о том, что проблемы в нем самом. И, скорее всего, на прежний уровень не вернется. Жаль, что такой футболист потерялся, а его репутация испортилась. Ведь в футболе важны не только профессиональные качества, но и человеческие. А он еще оказался несговорчивым. Многие руководители и тренеры начали понимать, что с этим игроком проблематично работать, отчего сейчас находится без клуба. Полгода остаться вне футбола уже проблема, а он столько пропустил", - рассказал Есмагамбетов.
- Он говорил о том, что ему не дают играть в Казахстане. Такое возможно?
- Не верю в такое. Все это отговорки. Я в свое время тоже показывал характер, мог вступить в дискуссию с президентом клуба или тренером. И про меня всякое говорили. Но когда люди начинали со мной работать, понимали, что я к своим обязанностям относился профессионально. Просто в таких ситуациях необходимо уметь выслушать две стороны. Поэтому у меня не возникало проблем с клубами. Так что не поверю, что ему не дают играть в Казахстане. Хорошие футболисты всем нужны. Но, если игрок наступает на одни и те же грабли, то он уже неисправим.
Напомним, что бывшего полузащитника "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Бауржана Джолчиева задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии после лишения прав. О том, что грозит игроку за такое правонарушение, читайте здесь.
Добавим лишь, что футболист второй сезон находится без игровой практики. Последним его клубом была "Астана", за который он провел 50 матчей и забил девять мячей.
"Он пошел по наклонной. Нельзя нарушать закон. Если выпил, то можно вызвать "трезвого водителя". Сейчас же масса услуг. То, что пьет, не добавляет ему авторитета. Да и какой пример подает подрастающему поколению. Бесшабашный человек. Нельзя забывать, что дети берут пример с публичных людей или кумиров.
Возьмите того же Зидана. До сих пор сожалеет о том, что головой ударил в грудь Матерацци. Больше его расстроил тот факт, что этот инцидент увидели болельщики и дети.
А мы говорим о Джолчиеве, который ко всему прочему второй сезон не играет, хотя не травмирован. Это может говорить только о том, что проблемы в нем самом. И, скорее всего, на прежний уровень не вернется. Жаль, что такой футболист потерялся, а его репутация испортилась. Ведь в футболе важны не только профессиональные качества, но и человеческие. А он еще оказался несговорчивым. Многие руководители и тренеры начали понимать, что с этим игроком проблематично работать, отчего сейчас находится без клуба. Полгода остаться вне футбола уже проблема, а он столько пропустил", - рассказал Есмагамбетов.
- Он говорил о том, что ему не дают играть в Казахстане. Такое возможно?
- Не верю в такое. Все это отговорки. Я в свое время тоже показывал характер, мог вступить в дискуссию с президентом клуба или тренером. И про меня всякое говорили. Но когда люди начинали со мной работать, понимали, что я к своим обязанностям относился профессионально. Просто в таких ситуациях необходимо уметь выслушать две стороны. Поэтому у меня не возникало проблем с клубами. Так что не поверю, что ему не дают играть в Казахстане. Хорошие футболисты всем нужны. Но, если игрок наступает на одни и те же грабли, то он уже неисправим.
Напомним, что бывшего полузащитника "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Бауржана Джолчиева задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии после лишения прав. О том, что грозит игроку за такое правонарушение, читайте здесь.
Добавим лишь, что футболист второй сезон находится без игровой практики. Последним его клубом была "Астана", за который он провел 50 матчей и забил девять мячей.