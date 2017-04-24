Дворник, сиделка или аниматор. Как Джолчиев будет "отрабатывать" свое наказание?

За вождение в нетрезвом виде без прав футболиста приговорили к общественным работам.
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Бауржан Джолчиев. Фото Instagram.com
Ранее стало известно, что бывшего полузащитника сборной Казахстана по футболу Бауржана Джолчиева задержали за вождение в нетрезвом виде после лишения прав.
По сообщению газеты "Время", Джолчиева задержали во второй раз за полгода за езду в нетрезвом состоянии и решением Бостандыкского районного суда вместо штрафа его приговорили к 200 часам общественных работ. В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД объяснили, что вид наказания определит акимат Алматы.
Однако издание не уточняет, к каким именно общественным работам Джолчиев был "приговорен" и вступило ли решение суда в силу. В этой связи Vesti.kz заглянули в Административный кодекс и узнали список возможных "наказаний" для провинившегося спортсмена.
Ежегодный список общественных работ в Алматы:
- уборка территории, связанная с озеленением, благоустройством, сохранением и развитием лесопаркового хозяйства, а также зон отдыха и т.д.;
- строительство и ремонт дорог, общественных коммуникаций; проведение мелиоративных работ;
- участие в восстановлении историко-архитектурных памятников, заповедных зон;
- помощь в постройке жилья и объектов социальной инфраструктуры (детских спортивных площадок);
- уход за больными, инвалидами, престарелыми, детьми;
- предоставление социальных услуг населению;
- участие в проведении общественных кампаний (опросах, переписи и др.);
- помощь в организации и проведении масштабных культурно-оздоровительных мероприятий (фестивалей, спортивных соревнований и т.п.).
26-летний Джолчиев находится без клуба с декабря 2015 года. Его последней командой была "Астана", в составе которой он дважды стал чемпионом Казахстана и помог столичному клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Также в карьере Джолчиева были "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ата". За сборную Казахстана игрок провел 14 матчей, в которых забил три гола.
В прошлом году интерес к Джолчиеву выражали ряд казахстанских команд, среди которых были "Ордабасы" и "Иртыш". Зимой 2017 года Джолчиев ездил на сборы с "Актобе", но до подписания контракта дело так и не дошло.
По сообщению газеты "Время", Джолчиева задержали во второй раз за полгода за езду в нетрезвом состоянии и решением Бостандыкского районного суда вместо штрафа его приговорили к 200 часам общественных работ. В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД объяснили, что вид наказания определит акимат Алматы.
Однако издание не уточняет, к каким именно общественным работам Джолчиев был "приговорен" и вступило ли решение суда в силу. В этой связи Vesti.kz заглянули в Административный кодекс и узнали список возможных "наказаний" для провинившегося спортсмена.
Ежегодный список общественных работ в Алматы:
- уборка территории, связанная с озеленением, благоустройством, сохранением и развитием лесопаркового хозяйства, а также зон отдыха и т.д.;
- строительство и ремонт дорог, общественных коммуникаций; проведение мелиоративных работ;
- участие в восстановлении историко-архитектурных памятников, заповедных зон;
- помощь в постройке жилья и объектов социальной инфраструктуры (детских спортивных площадок);
- уход за больными, инвалидами, престарелыми, детьми;
- предоставление социальных услуг населению;
- участие в проведении общественных кампаний (опросах, переписи и др.);
- помощь в организации и проведении масштабных культурно-оздоровительных мероприятий (фестивалей, спортивных соревнований и т.п.).
26-летний Джолчиев находится без клуба с декабря 2015 года. Его последней командой была "Астана", в составе которой он дважды стал чемпионом Казахстана и помог столичному клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Также в карьере Джолчиева были "Тобол", "Атырау" и "Алма-Ата". За сборную Казахстана игрок провел 14 матчей, в которых забил три гола.
В прошлом году интерес к Джолчиеву выражали ряд казахстанских команд, среди которых были "Ордабасы" и "Иртыш". Зимой 2017 года Джолчиев ездил на сборы с "Актобе", но до подписания контракта дело так и не дошло.